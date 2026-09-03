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'സദ്യ നൽകിയതിൽ വീഴ്ചയില്ല, മന്ത്രിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു'; വിശദീകരണവുമായി കെ.ജയകുമാർ

സദ്യ വിതരണത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തിരുവോണ ദിവസം ജീവനക്കാരുടെ മെസ്സിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം ഭക്തർക്ക് സദ്യ നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്

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കെ മുരളീധരൻ ഇന്നലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ. കെ ജയകുമാർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2026 at 11:34 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ ഓണസദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ.മുരളീധരനെ തള്ളി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.ജയകുമാർ. സദ്യ നൽകിയതിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രിയെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാകാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സദ്യ വിതരണത്തിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. തിരുവോണ ദിവസം ജീവനക്കാരുടെ മെസ്സിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തോളം ഭക്തർക്ക് സദ്യ നൽകിയിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പൊലീസുകാർക്കും ജീവനക്കാർക്കും സദ്യ നൽകി. ഇതിൽ യാതൊരു പരാതിയും ഭക്തരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയർന്നിട്ടില്ല. സദ്യയെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാത്ത ദുരൂഹത പരത്തുകയാണ്.

മന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ ശരിയല്ലായിരിക്കാമെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ വിശദീകരണം നൽകുമെന്നും കെ.ജയകുമാർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പണപ്പിരിവ് ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തവണ സ്പോൺസർമാരെ ഒഴിവാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരിട്ട് സദ്യ നടത്തിയത്. വോളൻ്റിയർമാരായി ആരും പണപ്പിരിവ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മന്ത്രിയുടെ വിമർശനം

ശബരിമലയിലെ ഓണസദ്യ വിതരണത്തെക്കുറിച്ചും സ്പോൺസർമാരെ ഒഴിവാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചും ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഭക്തർക്ക് ഓണസദ്യ ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വിശദീകരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞ മന്ത്രി, സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ടെൻഡർ നടപടികളിലുണ്ടായ കാലതാമസത്തിലും അദ്ദേഹം കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. സ്പോൺസർമാരെ പൂർണമായി കള്ളന്മാരായി കാണാനാവില്ലെന്നും, ബോർഡിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പിൽ അതിൻ്റെ മെച്ചം കാണേണ്ടതുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പരമ്പരാഗതമായി മൂന്നു ദിവസം നൽകിയിരുന്ന ഓണസദ്യ ഇത്തവണ ഒരു ദിവസം മാത്രമായി ചുരുക്കിയെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും മന്ത്രി ഉന്നയിച്ചു. തിരുവോണ ദിവസം ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് സദ്യ ലഭിച്ചതെന്നും, ഭക്തർക്ക് മഞ്ഞച്ചോറ് മാത്രമാണ് നൽകിയതെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന പരാതികൾ ചിത്രസഹിതം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിനോട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് നൽകിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ വാദങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയത്.

ശബരിമലയിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓണക്കാലത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനായി എത്താറുള്ളത്. ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം നാളുകളിൽ സന്നിധാനത്ത് വിപുലമായ രീതിയിൽ സദ്യ ഒരുക്കുന്നതാണ് പതിവ്. വിവിധ സ്പോൺസർമാരുടെ സഹായത്തോടെയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ സാമ്പത്തിക സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ബോർഡ് നേരിട്ട് സദ്യ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഭക്തർക്ക് നൽകുന്ന അന്നദാനത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും തമ്മിലുള്ള പോരിന് ഈ വിവാദം വഴിവച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

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TAGGED:

SABARIMALA TEMPLE NEWS
DEVASWOM BOARD PRESIDENT
MINISTER K MURALEEDHARAN
KERALA TEMPLE ISSUE
SABARIMALA ONASADYA CONTROVERSY

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