ശബരിമല കുത്തക ലേലം: 110 കടകൾക്കായി റീ ടെൻഡർ നടത്തും, നിലവിലെ ടെൻഡർ റദ്ദാക്കി
ടെൻഡറുകളുടെ രഹസ്യാത്മകത നഷ്ടമായതിനാലെന്ന് റീ ടെൻഡർ നടത്തുന്നതെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചു.
Published : September 26, 2026 at 7:03 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശത്തിനായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇ- ലേലം റദ്ദാക്കി. ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ രേഖകളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടമായി എന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നടപടി. സെപ്തംബർ 28 നാണ് ഇ - ലേലം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്.
ഓരോ കടയിലേക്കും ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ പേര് വിവരമാണ് പുറത്തായത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇനി ഇ- ലേലം നടത്തിയാൽ ഫലപ്രദമായിരിക്കില്ല എന്നതിനാലാണ് ഇ- ലേലവും ടെൻഡറും റദ്ദാക്കുന്നതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രസ്തുത 110 കടകൾക്കായി റീ ടെൻഡർ നടത്തും. ടെൻഡർ നടപടികളുടെ രഹസ്യ സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ച് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ആൻഡ് ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തും. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
എഐ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കും
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചു തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ അറിയിച്ചു. ശബരിമല മണ്ഡലകാല മുന്നൊരുക്കങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എഐ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പൊലീസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഹബ്ബ് നിലയ്ക്കലിലായിരിക്കും. എഐ ക്യാമറ എവിടെയൊക്കെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് തീരുമാനിക്കും. നിലയ്ക്കലില് കണ്ട്രോള് റൂം സ്ഥാപിച്ച് ആളുകളുടെ വരവും വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിംഗും ഏകോപിപ്പിക്കും. നിലയ്ക്കലില് 6000 പേർക്കെങ്കിലും സൗകര്യപ്രദമായി ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കും. ശബരിമലയില് ഇതുവരെ ആറ് കോടി രൂപയുടെ നവീകരണമാണ് നടന്നു വരുന്നത്.
നവീകരണ പ്രവർത്താങ്ങൾ ഒക്ടോബർ അവസാനതോടെ തന്നെ തീർക്കും. വർക്കുകളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുവാൻ പുറത്തുനിന്നുള്ള എക്സാമിനേഷൻ ടീമിനെ നിയോഗിച്ചു. ഫുഡ് സേഫ്റ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങൾ പരിശോദിക്കും. ഒരു ദിവസം 2,60,000 ടിൻ അരവണയാണ് തയാറാക്കുന്നത്. തിരക്ക് വർധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു ലക്ഷം ടിൻ കൂടി അധികമായി നിർമിക്കും.
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പ്രതിദിനം 3.6 ലക്ഷം ടിൻ അരവണ തയ്യാറാക്കും. ഒക്ടോബർ 31 മുതല് പുതിയ പ്ലാൻ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ശബരിമല നട തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായ അരവണ ഉണ്ടാകും. തുലാമാസ പൂജകളുടെ സമയത്ത് അരവണക്ക് ഒരു ക്ഷാമവും ഉണ്ടാവില്ല. ശർക്കരയുടെ ദൗർലഭ്യം ശബരിമലയില് ഇല്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം ശബരിമല പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ജില്ല വികസന സമിതി വ്യക്തമാക്കി. ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ ചേർന്ന സമിതിയുടെ യോഗത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം. കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിൻറെ ചുമതലയിൽ ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ കാലതാമസം നേരിടുന്നതിനാൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സമിതി അംഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു.
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