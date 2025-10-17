പുതിയ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാര് നാളെ; രണ്ടു വെള്ളിക്കുടങ്ങള്, രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങള്, അറിയാം നറുക്കെടുപ്പ് എങ്ങനെയെന്ന്
മേല്ശാന്തിമാരുടെ പേരുള്ള കുടത്തില് നിന്നുള്ള നറുക്കെടുക്കുന്ന അതേസമയം അടുത്ത വെള്ളിക്കുടത്തില് എടുക്കുന്ന കുറിപ്പില് മേല്ശാന്തി എന്ന കുറിപ്പ് ലഭിക്കുന ആളാകും അടുത്ത വര്ഷത്തെ മേല്ശാന്തി.
Published : October 17, 2025 at 9:54 PM IST
പത്തനംതിട്ട: നാളത്തെ (ഒക്ടോബർ 18) ഉഷപ്പൂജക്ക് ശേഷം ശബരിമല, മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. മേൽശാന്തിമാരെ നറുക്കെടുക്കുന്നതിന് ഇത്തവണ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളായ കശ്യപ് വർമ്മയേയും മൈഥിലി കെ വർമ്മയേയും പന്തളം കൊട്ടാരം വലിയ തമ്പുരാൻ തിരുവോണം നാൾ രാമവർമ്മ രാജ അംഗീകാരം നൽകി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. 2011 ലെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് കെ റ്റി തോമസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുട്ടികളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി അയക്കുന്നത്.
പന്തളം നടുവിലെ മാളിക കൊട്ടാരത്തിൽ മുൻ രാജ പ്രതിനിധി പ്രദീപ് കുമാർ വർമ്മയുടെ മകൾ പൂജ വർമ്മ (കൃഷ്ണവിലാസം കൊട്ടാരം മാവേലിക്കര വലിയകൊട്ടാരം), ശൈലേന്ദ്ര വർമ്മ (പാലിയക്കര കൊട്ടാരം തിരുവല്ല ) ദമ്പതികളുടെ മകൻ കശ്യപ് വർമ്മ ശബരിമല മേൽശാന്തിയെ നറുക്കെടുക്കും. കശ്യപ് വർമ്മ ഡിജിറ്റാലിസ് പ്രൈമറി സ്കൂൾ (അൽമേർ നെതർലാൻഡ്സ്) അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.
ചിന്മയി വർമ്മ പന്തളം മുണ്ടയ്ക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലെ മുൻ രാജ പ്രതിനിധി രാഘവവർമ്മയുടെ മകൾ ശ്രുതി ആർ വർമ്മ - കേരള വർമ്മ. സി. കെ (ചാഴൂർ കോവിലകം) ദമ്പതികളുടെ മകൾ മൈഥിലി കെ വർമ്മ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിയെയും നറുക്കെടുക്കും. മൈഥിലി കെ വർമ്മ ബാഗ്ലൂർ സംഹിത അക്കാദമി സ്കൂളിൽ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യർഥിനിയാണ്. മാധവ് കെ വർമ്മയാണ് മൈഥിലി കെ വർമ്മയുടെ സഹോദരൻ.
പന്തളം കൊട്ടാരം വലിയ തമ്പുരാനെയും വലിയ തമ്പുരാട്ടിയെയും കണ്ട് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 17 ന്) ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവാഭരണ മാളികയുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് കെട്ട് നിറച്ച് വലിയ കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദർശനത്തിനുശേഷം കുട്ടികളും സംഘം പ്രതിനിധികളും (വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അരുൺകുമാർ കമ്മിറ്റി അംഗം കേരളം വർമ്മ) രക്ഷിതാക്കളും സന്നിധാനത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബരിമല മേല്ശാന്തിക്കായി 14 പേരാണ് ചുരുക്കപട്ടികയിലുള്ളത്. മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിക്ക് 13 പേരും പട്ടികയിലുണ്ട്. നറുക്കെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ഹൈക്കോടതി മാര്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മാര്ഗരേഖ പ്രകാരം നറുക്കെടുപ്പ് സമയത്ത് 4 പേരെ മാത്രമേ സോപാനത്ത് അനുവദിക്കുകയുള്ളു. ശബരിമല സ്പെഷ്യല് കമ്മീഷണര്, ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ചെയര്മാന്, ദേവസ്വം കമ്മിഷണര്, ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷകന് എന്നിവരെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് സമയത്ത് അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.
ദേവസ്വം ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയ ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ മൊത്തം 27 പേരാണ് ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 14പേർ ശബരിമല മേൽശാന്തിക്കായും 13 പേർ മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിക്കായും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ദിവസം രണ്ടു നേരം തുറന്ന് മൂന്നു നേരം പൂജ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തില് പത്തു വര്ഷമെങ്കിലും തുടര്ച്ചയായി മേല്ശാന്തിയായിരിക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാന മാനദണ്ഡം. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷകളില് നിന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരെ അഭിമുഖത്തിന് വിളിക്കും. അതിനു ശേഷം മേല്ശാന്തി നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാനുളള അന്തിമ പട്ടിക തയാറാക്കും.
അടുത്ത ഒരു വര്ഷത്തേക്കുള്ള സന്നിധാനം മാളികപ്പുറം മേല്ശാന്തിമാരുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനും ചില ചിട്ട വട്ടങ്ങളുണ്ട്. പേരുകള് നറുക്കെടുപ്പിനായി പ്രത്യേക വെള്ളിക്കുടങ്ങളില് നിക്ഷേപിക്കും. ഈ വെള്ളിക്കുടങ്ങള് ശ്രീകോവിലില് പൂജിച്ച ശേഷമാകും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. ഒരു വെള്ളിക്കുടങ്ങളില് മേല്ശാന്തിമാരുടെ പേരും മറ്റൊരു വെള്ളിക്കുടത്തില് മേല്ശാന്തിമാരുടെ മൊത്തം എണ്ണത്തില് ഒരെറ്റം കുറിച്ച് ഒന്നും എഴുതാത്ത പേപ്പറുമാകും. ഒരെണ്ണത്തില് മേല്ശാന്തി എന്നെഴുതിയ കുറിപ്പുമാകും.
മേല്ശാന്തിമാരുടെ പേരുള്ള കുടത്തില് നിന്നുള്ള നറുക്കെടുക്കുന്ന അതേസമയം അടുത്ത വെള്ളിക്കുടത്തില് എടുക്കുന്ന കുറിപ്പില് മേല്ശാന്തി എന്ന കുറിപ്പ് ലഭിക്കുന ആളാകും അടുത്ത വര്ഷത്തെ മേല്ശാന്തി. മാളികപ്പുറത്തേക്ക് ഇതേ രീതിയിലാണ് നറുക്കെടുക്കുക.
മേൽശാന്തി നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇൻ്റര്വ്യൂ നടത്തി ഇതിൽ നിന്ന് മികച്ചവരെ കണ്ടെത്തി ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കി, ഈ പേരില് നിന്ന് നറുക്കെടുത്താണ് മേല്ശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി, ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും