മേൽശാന്തി സഹായികളുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിക്കണം: ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് സത്യവാങ്മൂലം തേടി ഹൈക്കോടതി
സന്നിധാനത്തിൻ്റെ പവിത്രതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഇടപെടൽ.
Published : October 23, 2025 at 9:27 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തിമാർക്കുവേണ്ടി സഹായികളെ അനുവദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഹായികളാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ പേര്, മുൻകാല പശ്ചാത്തലം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ ശേഖരിച്ച് സത്യവാങ്മൂലത്തോടൊപ്പം നൽകണം. മുൻകാലങ്ങളിൽ മേൽശാന്തിമാരുടെ കീഴിൽ സന്നിധാനത്ത് ഇവർ സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും, രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിക്കണം.
മേൽശാന്തി സഹായികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ തേടി ഹൈക്കോടതി
മേൽശാന്തിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സഹായികളെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. സന്നിധാനത്ത് സേവനത്തിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വ്യക്തികളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കണം. മേൽശാന്തിമാർ നിയമിച്ച സഹായികൾ സന്നിധാനത്ത് ഏതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ആർക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും ബോർഡ് മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മേൽശാന്തി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.
സുരക്ഷയും പവിത്രതയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ കർശന നിരീക്ഷണം
സന്നിധാനത്തെയും മാളികപ്പുറത്തെയും പവിത്രതയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ തേടുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോടതി മേൽനോട്ടം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുകയാണ്. സഹായികളുടെ പ്രതിഫലവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും മേൽശാന്തിമാരുടെ ചുമതലയാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് നേരത്തെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മേൽശാന്തിയെ സഹായിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്ഷേത്ര പവിത്രതയ്ക്കും അനിവാര്യമാണെന്ന് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഒഴിവാക്കണം, മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണം
പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് കോടതിയുടെ ഈ ഇടപെടൽ. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന് നട തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സഹായികളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം. നിലവിലെ മേൽശാന്തിമാർക്ക് പുതിയ സഹായികളെ നിയമിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ സ്വഭാവശുദ്ധി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തികൾ സന്നിധാനത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ നിർദേശത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.
താത്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ പദവി, പോലിസ് വെരിഫിക്കേഷൻ
ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും പരിസരത്തും സേവനത്തിനായി എത്തുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. മേൽശാന്തിയുടെ സഹായികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിയമനത്തിൽ ബോർഡിന് നേരിട്ട് പങ്കില്ലെങ്കിലും മേൽനോട്ട ചുമതല ബോർഡിനുണ്ടായിരിക്കണം. സഹായികൾ സന്നിധാനത്തെത്തുന്നതിന് മുൻപ് പോലിസ് വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കണം.
രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണം
മേൽശാന്തിമാരുടെ സഹായികളെ സന്നിധാനത്തെ താത്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് സമാനമായ പദവിയിലാണോ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അവരുടെ നിയമനത്തിലും ഡ്യൂട്ടിയിലുമുള്ള ചട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സഹായികളുടെ ശമ്പളം, താമസസൗകര്യം, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത വരുത്തണം. സന്നിധാനത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള പോലിസ്, ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇവരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറണം. വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചത്തെ സമയമാണ് ഹൈക്കോടതി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നടപടിയെ പൊതുവെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
Also Read:- കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരും: നാളെ 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്; മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക്