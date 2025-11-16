ഇനി ഭക്തിയുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നാളുകള്; നട തുറക്കുന്നതോടെ സന്നിധാനം ശരണം വിളികളാൽ മുഖരിതമാകും
Published : November 16, 2025 at 1:37 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ഭക്തിയുടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് നാളുകളെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി പമ്പയും ശബരിമലയും. വീണ്ടുമെത്തുന്ന മണ്ഡലകാല, മകര വിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു കൊണ്ട് ശബരിമല നട ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) വൈകിട്ട് തുറക്കും. മണ്ഡല ചിറപ്പിന് നാളെ തുടക്കമാകും.
വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നട തുറക്കും. തുടർന്ന് മേൽശാന്തി പതിനെട്ടാംപടിയിറങ്ങി ശ്രീകോവിലിൽനിന്നുള്ള ദീപംകൊണ്ട് ആഴി ജ്വലിപ്പിക്കും. പതിനെട്ടാംപടിക്കു താഴെ ഇരുമുടിക്കെട്ടേന്തി കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിയുക്ത മേൽശാന്തിമാരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. ആറരയോടെ ശബരിമല സോപാനത്ത് നിയുക്ത ശബരിമല മേൽശാന്തി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയുടെയും മാളികപ്പുറം നിയുക്ത മേൽശാന്തി മനു നമ്പൂതിരിയുടെയും അവരോധിക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കും. ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച പൂജകളില്ല.
നാളെ (നവംബർ 17) വൃശ്ചിക മാസം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നിരവധി ഭക്തർ ശബരിമലയിലേയ്ക്ക് എത്തും. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ മൂന്നിന് വൃശ്ചികപ്പുലരിയിൽ പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകൾ തുറക്കുന്നതോടെ തീർഥാടനം തുടങ്ങും. പ്രതിദിനം 70,000 പേർക്ക് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും. ഡിസംബർ 2 വരെ വെർച്യുൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ ഒഴിവില്ല.
20,000 പേർക്ക് സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് വഴി ദർശനം നടത്താം. ഒരു ദിവസം 90,000 പേർക്കാണ് ദർശനത്തിന് അനുമതിയുള്ളത്. പമ്പയിൽ ഒരേ സമയം 10,000 പേർക്ക് വിശ്രമിക്കാനാകുന്ന പത്ത് നടപ്പന്തലുകളും ഇത്തവണ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റായി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ ജയകുമാർ ഇന്നലെ സത്യ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്ന് വൈകിട്ടോടെ ശബരിമലയിൽ എത്തുമെന്ന് വിവിധ മാധ്യമങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലകാല നടതുറപ്പിന് മുന്നോടിയായി നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. ദർശനത്തിന് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് നിർബന്ധമാണ്.
www.sabarimalaonline.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ശബരിമല ദർശനത്തിനുള്ള ബുക്കിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നവംബർ 17 രാവിലെ മൂന്ന് മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിവരെയും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി 11 മണിവരെയും നട തുറക്കും. വിവിധ പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഹരിവരാസനം പാടി നട അടയ്ക്കും.
