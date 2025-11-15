Bihar Election Results 2025

ഇനി ശരണം വിളിയുടെ നാളുകൾ; സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർണം, ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ, മണ്ഡല പൂജ ഡിസംബര്‍ 27ന്

നവംബർ 17 മുതൽ രാവിലെ 3 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിവരെയും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി 11 മണിക്കുള്ള ഹരിവരാസനം വരെയും നട തുറന്നിരിക്കും

Sabarimala Mandalam-Makaravilakku Pilgrimage
ശബരിമല (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട: നാടും നഗരവും ശരണം വിളികളാൽ മുഖരിതമാകുന്ന ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിന് തുടക്കമാകുന്നു. ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല ധർമശാസ്‌താക്ഷേത്രം നാളെ തുറക്കും. ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് കണ്ഠ‌ര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നട തുറക്കും. തുടർന്ന് മേൽശാന്തി പതിനെട്ടാംപടിയിറങ്ങി ശ്രീകോവിലിൽനിന്നുള്ള ദീപംകൊണ്ട് ആഴി ജ്വലിപ്പിക്കും.

പതിനെട്ടാംപടിക്കു താഴെ ഇരുമുടിക്കെട്ടേന്തി കാത്തുനിൽക്കുന്ന നിയുക്ത മേൽശാന്തിമാരെ അദ്ദേഹം കൈപിടിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. 6.30 ഓടെ ശബരിമല സോപാനത്ത് നിയുക്ത ശബരിമല മേൽശാന്തി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയെ തന്ത്രി അഭിഷേകം ചെയ്‌ത്‌ അവരോധിക്കും. തുടർന്ന് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രനടയിൽ നിയുക്ത മേൽശാന്തി മനു നമ്പൂതിരിയുടെ അവരോധിക്കൽ ചടങ്ങ് നടക്കും. ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുന്ന ഞായറാഴ്‌ച പൂജകളില്ല.

തിങ്കളാഴ്‌ച പുലർച്ചെ മൂന്നിന് വൃശ്ചികപ്പുലരിയിൽ പുതിയ മേൽശാന്തിമാർ ശബരിമല, മാളികപ്പുറം നടകൾ തുറക്കുന്നതോടെ തീർഥാടനം തുടങ്ങും. പ്രതിദിനം 70000 പേർക്ക് ഓൺലൈനിൽ ബുക്കുചെയ്യാം. പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവടങ്ങളിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യം ഉണ്ട്. മണ്ഡലകാല നടതുറപ്പിന് മുന്നോടിയായി നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്.ദർശനത്തിന് ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് നിർബന്ധമാണ്. www.sabarimalaonline.org എന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ്.

വൃശ്ചികമാസം ഒന്ന് (നവംബർ 17) മുതൽ രാവിലെ 3 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിവരെയും, ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ രാത്രി 11 മണിക്കുള്ള ഹരിവരാസനം വരെയും നട തുറന്നിരിക്കും.

സമയക്രമം

രാവിലെ നട തുറക്കുന്നത് 3 മണി
നിർമാല്യം അഭിഷേകം3 മുതൽ 3.30 വരെ
ഗണപതി ഹോമം3.20 മുതൽ
നെയ്യഭിഷേകം 3.30 മുതൽ 7 വരെ
ഉഷ പൂജ 7.30 മുതൽ 8 വരെ
നെയ്യഭിഷേകം8 മുതൽ 11 വരെ
25 കലശം, കളഭം11.30 മുതൽ 12 വരെ
ഉച്ച പൂജ12.00 ന്
നട അടയ്‌ക്കൽ01.00 ന്
നട തുറക്കൽ 03.00 ന്
ദീപാരാധന 06.30-06.45
പുഷ്പാഭിഷേകം06.45 മുതൽ 9 വരെ
അത്താഴ പൂജ9.15 മുതൽ 9.30 വരെ
ഹരിവരാസനം 10.45 ന്
നട അടയ്ക്കൽ11.00 ന്

വഴിപാട് ബുക്കിംഗും ദർശന ക്വാട്ടയും

ഗണപതിഹോമം, അഷ്ടാഭിഷേകം, നെയ്യഭിഷേകം, ഉഷപൂജ, ഉച്ചപൂജ, നിത്യപൂജ, പുഷ്പാഭിഷേകം എന്നീ വഴിപാടുകൾക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടാതെ നേരിട്ട് ടിക്കറ്റെടുത്ത് വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനും സൗകര്യമുണ്ടാകും. ഓണലൈൻ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചു. തത്സമയ ബുക്കിങ് കൗണ്ടറുകൾ പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ, എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ, ചെങ്ങന്നൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ആയി 70,000 പേർക്കും തത്സമസ ബുക്കിങ് വഴി 20,000 പേർക്കും ദർശനം സാധ്യമാകും. ഓൺലൈൻ ദർശനം ബുക്കുചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്വാട്ട കൂടി തത്സമയ ബുക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറും. അതു വഴി എല്ലാ പേർക്കും ദർശനം ഉറപ്പാക്കും.

ഭക്തർക്കായി പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ

ദർശനത്തിനായി ക്യൂ നിൽക്കുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് മുഴുവൻ സമയവും ബിസ്കറ്റും ഔഷധ കുടിവെള്ളവും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പതിനെട്ടാം പടിക്കു മുമ്പായി നട പന്തൽ മുതൽ പ്രത്യേകം ക്യൂ സംവിധാനവും പെട്ടന്നു ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോളിക്കാർ ഭക്തരെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക മോണിറ്ററിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തർക്ക് ഭക്ഷണം യഥേഷ്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് മാളികപ്പുറത്തെ അന്നദാന മണ്ഠപത്തിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മലകയറി എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് കൈകാൽ വേദനകൾക്ക് പരിഹാകരമായി സന്നിധാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവൃത്തിക്കുന്ന സൗജന്യ ഫിസിയോ തൊറാപ്പി സെൻ്റർ ബോർഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവൃത്തിക്കും. പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ബോർഡിൻ്റെ ഓഫ്റോഡ് ആംബുലൻസ് സംവിധാനം 24 മണിക്കൂറും പ്രവൃത്തിക്കും. വഴിപാട്ടുകാരും നെയ്യഭിഷേകകാരും ഉണ്ടാകുമ്പോൽ സോപാനത്തെ ദർശനത്തിനുള്ള തിരിക്കു നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അഷ്ടാഭിഷേകത്തിന് പ്രത്യേക ഭാഗത്തു കൂടിയുള്ള പ്രവേശനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മണ്ഡല പൂജ ഡിസംബര്‍ 27ന്, മകരവിളക്ക് ജനുവരി14ന്

എല്ലാ വകുപ്പുകളുമായുള്ള ഏകോപനത്തിന് മുതിർന്ന പരിചയ സമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഡിസംബര്‍ 27നാണ് മണ്ഡല പൂജ. അന്നേ ദിവസം രാത്രി 10 നു നട അടച്ച ശേഷം 30ന് വൈകുന്നേരം 5 ന് നട തുറക്കും. ജനുവരി14നാണ് മകരവിളക്ക്. അന്നുമുതൽ 18 വരെ രാത്രി മാളികപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 15 മുതൽ പടി പൂജ ഉണ്ടായിരിക്കും. 18 ന് രാവിലെ കൊട്ടാരം വക കളഭാഭിഷേകം. അതിനു ശേഷം നെയ്യഭിഷേകം ഉണ്ടാവില്ല. 19 ന് രാത്രി മാളികപ്പുറത്തു ഗുരുസി. മറ്റു വഴിപാടുകൾ ഇല്ല. 20 നു രാവിലെ കൊട്ടാര പ്രതിനിധിക്കു മാത്രം ദർശനം നൽകി നട അടയ്ക്കും.

സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ ഐപിഎസ്, ശബരിമല ചീഫ് കോഡിനേറ്റർ എഡിജിപി ശ്രീജിത്ത് ഐപിഎസ്, തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐജി.അജിതാബീഗം ഐപിഎസ്, എറണാകുളം റേഞ്ച് ഡിഐജി എസ് സതീഷ് ബിനോ ഐപിഎസ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആനന്ദ് ആർ ഐപിഎസ് നിലയ്ക്കൽ, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ, അസിസ്റ്റൻ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് നിലയ്ക്കൽ പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനവും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി നിർവഹിച്ചു. ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി വിലയിരുത്തി.

Sabarimala Mandalam-Makaravilakku Pilgrimage
പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്ഘാടനം (ETV Bharat)


കൺട്രോൾ റൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു

ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടപ്പാക്കേണ്ട തിരക്ക് നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളും ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ കാര്യാലയത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആനന്ദ് ആർ ശബരിമല പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിൽ യഥാസമയം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Sabarimala Mandalam-Makaravilakku Pilgrimage
സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്താന്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗം (ETV Bharat)

