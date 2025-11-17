ETV Bharat / state

വൃശ്ചികപ്പുലരിയിൽ സന്നിധാനം ഭക്തി സാന്ദ്രം; ദർശന പുണ്യം നേടി ഭക്ത സാഗരം, കാനന പാതകള്‍ ഇന്ന് തുറക്കും

സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള കാനന പാതകൾ ഇന്നു തുറക്കും.

SABARIMALA MANDALA MAKARAVILAKKU SABARIMALA SABARIMALA PILGRIMAGE MANDALA MAKARAVILAKKU
sabarimala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 9:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: വൃശ്ചികപ്പുലരിയിൽ നട തുറന്നപ്പോൾ ശബരിമല സന്നിധാനം ശരണം വിളികളാൽ നിറഞ്ഞു. അയ്യനെ കാണാൻ നിരവധി ഭക്തരാണ് എത്തിയത്. ഭക്തരുടെ നീണ്ട ക്യൂവാണ് ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലും മറ്റും അനുഭവപ്പെട്ടത്. പുതുതായി ചുമതലയേറ്റ ശബരിമല മേൽശാന്തി ഇഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വൃശ്ചികപ്പുലരിയിൽ നട തുറന്നത്.

തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നട തുറന്നപ്പോൾ എങ്ങും ശരണ മന്ത്രങ്ങളുയര്‍ന്നു. പുലർച്ചെ തന്നെ ദർശനത്തിനെത്തിയ തീർഥാടകരുടെ നല്ല തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി പിഎൻ ഗണേശ്വരൻ പോറ്റി, ശബരിമല എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഒജി ബിജു തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു. ഇന്നലെയാണ് (നവംബർ 16) മണ്ഡല മകരവിളക്കു തീർഥാടനത്തിന് തുടക്കമായത്.

SABARIMALA MANDALA MAKARAVILAKKU SABARIMALA SABARIMALA PILGRIMAGE MANDALA MAKARAVILAKKU
ശബരിമല നട തുറക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറന്നപ്പോൾ ദർശനത്തിനായി അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിര വലിയ നടപ്പന്തലിലും സോപാനത്തും ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. നട തുറന്നതിനുശേഷം നിർമ്മാല്യ അഭിഷേകം, ഗണപതിഹോമം, നെയ്യഭിഷേകം എന്നിവയും നടന്നു. നട ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് അടയ്ക്കും. തുടർന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മുന്നു മണിക്ക് വീണ്ടും തുറക്കുകയും രാത്രി 11 മണിക്ക് ഹരിവരാസനം പാടി അടക്കുകയും ചെയ്യും.

പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ ദർശനത്തിനായി വൻതോതിൽ തീർഥാടകർ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിക്ക് ക്ഷേത്രം തുറന്നപ്പോൾ, ദർശനം തേടുന്ന ഭക്തരുടെ നീണ്ട നിര 'നടപ്പന്തൽ' (നടപ്പാത) 'സോപാനം' (പവിത്രമായ പടികൾ) എന്നിവയിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

SABARIMALA MANDALA MAKARAVILAKKU SABARIMALA SABARIMALA PILGRIMAGE MANDALA MAKARAVILAKKU
സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക് (ETV Bharat)

ഡിസംബർ 27 നാണ്​ മണ്ഡലപൂജ. തുടർന്ന്​ രാത്രി 10ന് നട അടക്കും. മകരവിളക്കിനായി ഡിസംബർ 30ന്​ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന്​ നട തുറക്കും. ജനുവരി 14നാണ്​ മകരവിളക്ക്. തീർഥാടനത്തിന്​ സമാപനം കുറിച്ച് ജനുവരി 20ന് നട അടക്കും. പ്രതിദിനം 70,000 പേർക്ക് ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും. ഡിസംബർ 2 വരെ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ്ങിൽ ഒഴിവില്ല.

സന്നിധാനത്ത് അനുഭവപ്പെട്ട തിരക്ക് (ETV Bharat)

കാനന പാതകൾ ഇന്നു തുറക്കും

സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള കാനന പാതകൾ ഇന്നു തുറക്കും. എരുമേലിയിൽ നിന്ന് അഴുത, കരിമല വഴിയും വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രത്തിൽ നിന്നു പുല്ലുമേട് വഴിയുമുള്ള പാതകളാണ് തീർഥാടകർക്കായി ഇന്നു തുറക്കുക. പുല്ലുമേട് വഴി രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നുവരെയാണ് തീർഥാടകരെ കടത്തിവിടുന്നത്. കരിമല പാതയിൽ അഴുതക്കടവിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നു വരെ മാത്രമാകും കടത്തിവിടുക.

Also Read: വേദ മന്ത്രങ്ങളുണരുന്ന കൽപ്പാത്തി തെരുവിൽ ദേവരഥ സംഗമം; ഭക്തി സാന്ദ്രമായി കൽപ്പാത്തി

TAGGED:

SABARIMALA MANDALA MAKARAVILAKKU
SABARIMALA
SABARIMALA PILGRIMAGE
MANDALA MAKARAVILAKKU
SABARIMALA MANDALA SEASON BEGINS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.