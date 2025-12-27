ETV Bharat / state

വ്രതശുദ്ധിയുടെ 41 പുണ്യദിനങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്ന് പരിസമാപ്‌തി, മണ്ഡലപൂജയോടെ ഇന്ന് ശബരിമല നടയടയ്ക്കും

രാവിലെ 10.10 നും 11.30 നും ഇടയിലാണ് മണ്ഡല പൂജ. ശബരിമല തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് പൂജ നടക്കുക.

SABARIMALA THANKA ANGI SABARIMALA MANDALA POOJA IN SABARIMALA ശബരിമല
Sabarimala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 27, 2025 at 6:57 AM IST

Updated : December 27, 2025 at 7:02 AM IST

പത്തനംതിട്ട: നാൽപ്പത്തിയൊന്നു ദിവസം നീണ്ട മണ്ഡല കാല തീർത്ഥാടനത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മണ്ഡല പൂജ ഇന്ന് നടക്കും. ശബരിമല തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരരുടെ കാർമ്മികത്വത്തിലാണ് മണ്ഡല പൂജ നടക്കുക.

രാവിലെ 10.10 നും 11.30 നും ഇടയിലാണ് മണ്ഡല പൂജ. രാത്രി 10 വരെ ഭക്തർക്ക് ദർശനം അനുവദിക്കും. പത്തു മണിക്ക് ഹരിവരാസനം പാടി നടയടക്കും. വീണ്ടും ഡിസംബർ 30 ന് മകര വിളക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനായി വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശബരിമല നട തുറക്കും.

ശബരിമല (ETV Bharat)

"പരാതികൾ ഇല്ലാതെ മണ്ഡലകാലം പര്യവസാനിക്കുകയാണ്. ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഒരു തീർഥാടകൻ പോലും ദർശനം നടത്താതെ മടങ്ങിപ്പോകില്ല" മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു. മകരവിളക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ വകുപ്പുകൾ എർപ്പെടുത്തേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഉച്ചയോടെ പമ്പയിലെത്തിയ തങ്ക അങ്കിഘോഷയാത്രയെ ദേവസ്വം വകുപ്പു മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. പതിനെട്ടാംപടിക്കു മുകളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ, ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ കെ രാജു, പി ഡി സന്തോഷ് കുമാർ, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ബി സുനിൽകുമാർ, എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തങ്ക അങ്കി ഏറ്റുവാങ്ങി.

തുടർന്ന് സോപാനത്തിൽവച്ച് തന്ത്രി കണ്‌ഠര് മഹേഷ് മോഹനരും മേൽശാന്തി ഇ ഡി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരിയും സഹ ശാന്തിമാരും ചേർന്നു തങ്ക അങ്കി ഏറ്റുവാങ്ങി ശ്രീകോവിലിനുള്ളിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. 6.40ന് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയുള്ള മഹാ ദീപാരാധന നടന്നു. തുടർന്നു ഭക്തർക്ക് തങ്ക അങ്കി വിഭൂഷിതനായ അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ദർശിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കി.

തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന ശ്രീ ചിത്തിരതിരുനാൾ ബാലരാമവർമയാണ് മണ്ഡലപൂജയ്ക്കു ചാർത്തുന്നതിനുള്ള തങ്ക അങ്കി 1973 ൽ നടയ്ക്കു വച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്‌ച ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നാണ് തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

അതേസമയം ഡിസംബർ 25 വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 30,01,532 പേരാണ് ദർശനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡിസംബർ 23ന് തന്നെ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 30 ലക്ഷം പിന്നിട്ടിരുന്നു (30,78,044 പേർ).

മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അവധി ദിവസമായ ഞായറാഴ്‌ചകളിൽ തിരക്കുകുറവായിരുന്നു. ഈ ഞായറാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 21) 61,576 പേരാണ് ദർശനത്തിനെത്തിയത്. ബാക്കി ദിവസങ്ങളിൽ എൺപതിനായിരത്തിനു മുകളിൽ ഭക്തരെത്തി.

