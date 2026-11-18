ശരണമുഖരിതം ശബരിമല; സന്നിധാനത്ത് വന് ഭക്തജന തിരക്ക്
ശബരിമലയില് ജനത്തിരക്കേറാന് സാധ്യത. പ്രതിദിന വെർച്വൽ ക്യൂ പരിധി ഉയർത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി.
Published : November 18, 2026 at 1:42 PM IST
പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി നട തുറന്നത് മുതൽ വലിയ തീർഥാടക പ്രവാഹമാണ് ശബരിമലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ അധികൃതർ ശക്തമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചതിനാൽ നിലവിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രണവിധേയമായാണ് പോകുന്നത്. പതിനെട്ടാം പടി വഴി മിനിറ്റിൽ 75 തീർഥാടകരെ വീതം കടത്തിവിടാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്.
പ്രതിദിനം പരമാവധി 80,000 തീർഥാടകർക്ക് ദർശനം നൽകാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ പ്രതിദിന വെർച്വൽ ക്യൂ പരിധി ഉയർത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ ഇന്നലെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പതിനെട്ടാം പടി കയറുന്നതിനുള്ള നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ, വെർച്വൽ ക്യൂവിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ അയ്യപ്പ ഭക്തർ എത്തണമെന്ന് പൊലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകി.
നേരത്തെ സമയപരിധി കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിലും തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഇപ്പോൾ പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തെ വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ഏതാണ്ട് പൂർണമായും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മണ്ഡലകാലത്തെ ബുക്കിങ് ഒഴിവുള്ളത് നാളെ മാത്രമാണ്. ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് മാത്രമാണ് തീർഥാടകർക്ക് ആശ്രയമായുള്ളത്.
വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും എത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഒഴിവ് വരുന്ന സ്ലോട്ടുകൾക്ക് ആനുപാതികമായി സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാറും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലയ്ക്കൽ, എരുമേലി, വണ്ടിപ്പെരിയാർ സത്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രതിദിനം 14,000 പേർക്കുള്ള സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് കൗണ്ടറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പമ്പയിൽ സ്പോട്ട് ബുക്കിങ് സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ബുക്കിങ് ഇല്ലാത്തവരെ നിലയ്ക്കലിൽ ഇറക്കിവിടാൻ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നീണ്ട ക്യൂവിൽ നിൽക്കാതെ ഭക്തർക്ക് അരവണ പ്രസാദം വാങ്ങുന്നതിനായി 'എനി ടൈം അരവണ' (Any Time Aravana) വെൻഡിങ് മെഷീനുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് എളുപ്പത്തിൽ പ്രസാദം ലഭിക്കാൻ വലിയ സഹായമാണ്. മെഷീനിന്റെ സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന ക്യുആർ (QR) കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് യുപിഐ (UPI) വഴി പണമടച്ചാൽ വെറും 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ അരവണ ടിന്നുകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കും. സന്നിധാനത്ത് മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ താഴത്തെ നിലയിലും നിലവിലുള്ള അരവണ കൗണ്ടറുകൾക്ക് സമീപത്തുമായി അഞ്ച് വെൻഡിങ് മെഷീനുകളാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒരു മെഷീനിൽ 350 ടിന്നുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയും. വെൻഡിങ് മെഷീൻ വഴി ഒരു തവണ പരമാവധി 5 ടിൻ അരവണ വരെ ഒരേ സമയം വാങ്ങാം. എന്നാൽ കൂടുതൽ അരവണ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും പണമടച്ച് മെഷീനിൽ പ്രോസസ് തുടർന്നുകൊണ്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇതിനുപുറമെ അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലും മാളികപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലും പ്രത്യേക സെൽഫ് സർവീസ് കിയോസ്കുകളും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കിയോസ്ക്കുകകിൽ യുപിഐ പേയ്മെന്റ് നടത്തി ലഭിക്കുന്ന രസീത് കൗണ്ടറുകളിൽ കാണിച്ചാൽ, ഒരേസമയം 10 ടിൻ അരവണ, 10 പാക്കറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം വരെയും വേഗത്തിൽ ഭക്തർക്ക് ലഭ്യമാകും. സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള ഒരു മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്തിനാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും ക്രമീകരണങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ആധാർ നമ്പർ, മൊബൈല് നമ്പർ, ഇമെയില് വിലാസം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാകണം ശബരിമല വെബ്സൈറ്റ് വഴി വെർച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് നടത്തേണ്ടത്. ബുക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് ദർശനത്തിന് എത്തുമ്പോൾ പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തില് വച്ചാണ് വെർച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് പരിശോധന നടക്കുക. ഈ സമയം ഹാജരാക്കാനായി ഭക്തർ തങ്ങളുടെ ഒറിജിനല് ആധാർ കാർഡോ അതിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയോ കൈവശം കരുതണം. പാസിലുള്ള ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത ശേഷം, രേഖകള് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയാല് മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ.
അഞ്ച് വയസില് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് വെർച്വല് ക്യൂ പാസ് ആവശ്യമില്ല. ബുക്ക് ചെയ്ത തീയതിയില് എത്താൻ കഴിയാത്ത തീർഥാടകർ തങ്ങളുടെ സ്ലോട്ടുകള് റദ്ദാക്കേണ്ടതാണ്. ദിവസവും 18 മണിക്കൂർ ക്ഷേത്രം തുറന്നിരിക്കും. പുലർച്ചെ 3 മുതല് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 വരെയും, ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മുതല് രാത്രി 11 വരെയുമാണ് നട തുറന്നിരിക്കുക. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള പ്രധാന വഴിപാട് നിരക്കുകൾ താഴെ:
|വഴിപാട്
|നിരക്കുകള്
|അരവണ (1 ടിൻ 250 മിലി)
|₹100
|അപ്പം (1 പാക്കറ്റ്)
|₹45
|നെയ്യഭിഷേകം (1 മുദ്ര)
|₹10
1 തേങ്ങയ്ക്ക് ആടിയ ശിഷ്ടം
നെയ്യ് (100 മിലി)
|₹100 (കൗണ്ടറുകളിൽ ലഭ്യം)
|ഗണപതിഹോമം
|₹375
|സന്നിധാനം നെയ്യ് വിളക്ക്
|₹50
|നീരാഞ്ജനം
|₹150 (ശനിദോഷ പരിഹാരം)
|തുലാഭാരം
|₹625 (ദ്രവ്യങ്ങൾ ഭക്തർ നൽകണം)
|ചോറൂണ് (കുട്ടികൾക്കുള്ള വഴിപാട്)
|₹300
|മുഴുക്കാപ്പ് (പ്രത്യേക വഴിപാട്)
|₹950
ശുചീകരണത്തിന് സാനിറ്റേഷന് സൊസൈറ്റി
ശബരിമല തീര്ഥാടന കാലയളവില് നിലയ്ക്കല്, പമ്പ, സന്നിധാനം എന്നിവിടങ്ങള് വൃത്തിയായും മാലിന്യമുക്തമായും സൂക്ഷിക്കാന് ആയിരത്തോളം പേരെ സജ്ജമാക്കി സാനിറ്റേഷന് സൊസൈറ്റി. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടര് എ നിസാമുദ്ദീന് ചെയര്മാനായും അടൂര് ആര്ഡിഒ മെമ്പര് സെക്രട്ടറിയുമായുള്ള സൊസൈറ്റി ആണ് വിശുദ്ധി സേനയുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. സന്നിധാനത്ത് 300 വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളെയും പമ്പയില് 250 പേരെയും നിലയ്ക്കലില് 420 പേരെയും പന്തളത്ത് 20 പേരെയും കുളനടയില് 10 പേരെയും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മാലിന്യനിര്മാര്ജന പ്രവര്ത്തികള്ക്കുമായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
അയ്യപ്പ സേവാ സംഘത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ സേലത്ത് നിന്നാണ് വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങളില് കൂടുതല് പേരും എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സന്നിധാനം ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്, ജൈവ മാലിന്യങ്ങള് യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാന ജോലി. ഇതിനായി ദേവസ്വം ബോര്ഡ്, കടകള്ക്ക് മുന്നിലും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വേസ്റ്റ് ബിന്നുകള് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്നിധാനത്ത് മാത്രം 300 പേരെയാണ് ക്ലീനിങ് ജോലികള്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സന്നിധാനത്ത് 15 സെഗ്മെന്റ് ആയി തിരിച്ചാണ് ഇവര്ക്ക് ജോലി നല്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിലവിലെ സന്നിധാനം ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് എം ബിപിന്കുമാര് അറിയിച്ചു.
ഡ്യൂട്ടി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ദൈനംദിന ക്ലീനിങ് പ്രവര്ത്തികളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നത്. ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഓഫിസറെ ജില്ലാ കലക്ടര് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് റൊട്ടേഷന് വരത്തക്ക വിധമാണ് സെഗ്മെന്റ് ഓഫിസര്മാരുടെ നിയമനം. തീര്ഥാടകര് കയറിവരുന്ന ഇടങ്ങളിലും കടകള്ക്ക് മുന്നിലും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വേസ്റ്റ് ബിന്നുകള് സ്ഥാപിക്കുകയും ജൈവ- അജൈവ മാലിന്യങ്ങള് പ്രത്യേകം നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് എഴുതിയും വച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിറയുന്ന മുറയ്ക്ക് വിശുദ്ധ സേനാംഗങ്ങള് എത്തി വേസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി 5 ട്രാക്ടറുകള് അടൂര് ആര്ഡിഒയുടെ നേതൃത്വത്തില് എടുത്ത് നല്കിയിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമെങ്കില് തിരക്ക് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് കൂടുതല് ട്രാക്ടറുകള് നല്കാന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് സന്നദ്ധമാണെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് അവലോകന യോഗത്തില് അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ആയിരം പേരുടെ നിയമനം മകരവിളക്ക് വരെയാണ്. വിശുദ്ധി സേനാംഗങ്ങള്ക്ക് ബൂട്ട്, ചപ്പല്, ഗ്ലൗസ്, സോപ്പ് ,വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിവ കൂടാതെ പ്രത്യേകം യൂണിഫോമും നല്കിയിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്.
'ശബരിമല സന്ദേശ്' മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് പ്രത്യേക പതിപ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇംഗ്ലീഷ് മാസികയായ 'ശബരിമല സന്ദേശി'ന്റെ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് പ്രത്യേക പതിപ്പ് ശബരിമലയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു. 76 പേജുള്ള പതിപ്പ് ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും തീർഥാടന പാരമ്പര്യവും ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ ലേഖനവും ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാറിന്റെ അഭിമുഖവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഗായിക കെഎസ് ചിത്ര, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ പി.വാസു, മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ.വിജയകുമാർ എന്നിവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലേഖനങ്ങളും മാസികയിലുണ്ട്. കെ. ജെ യേശുദാസിന്റെ സന്ദേശവും അയ്യപ്പഭക്തിഗാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് രവി മേനോനും ഡോ. സജിത് എവൂരേത്തും എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും പതിപ്പിലുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ. ജയകുമാറാണ് ചീഫ് എഡിറ്റർ. രാജേഷ് സി.ആണ് എഡിറ്റർ. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാർ മാസിക പ്രകാശനം ചെയ്തു. സന്നിധാനം സ്പെഷ്യൽ ഓഫിസർ ജി.ജയദേവ് സന്നിഹിതനായിരുന്നു.
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