ശബരിമലയില് മണ്ഡലകാല തീര്ത്ഥാടനം പൂര്ത്തിയായി; ഹരിവരാസനം പാടി നട അടച്ചു, മകരവിളക്കിനായി 30ന് നട തുറക്കും
അരവണയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ വർധന വരുത്തും,വെർച്വൽ ക്യൂ പോർട്ടലിൽ സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം
Published : December 28, 2025 at 10:10 AM IST|
Updated : December 28, 2025 at 10:15 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനം പൂർത്തിയാക്കി ശബരിമല ക്ഷേത്രനട അടച്ചു. രാത്രി പത്തിന് ഹരിവരാസനം പാടിയാണ് നട അടച്ചത്. കയ്യിൽ യോഗ ദണ്ഡ് നൽകി രുദ്രാക്ഷമാല ധരിപ്പിച്ച് അയ്യപ്പനെ ഭസ്മത്തിൽ മൂടി യോഗനിദ്രയിലാക്കിയ ശേഷമാണ് മേൽശാന്തി നട അടച്ചത്. മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ഡിസംബര് 30ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ക്ഷേത്രനട വീണ്ടും തുറക്കും.
41 ദിനങ്ങള് നീണ്ട് നിന്ന മണ്ഡലകാല പൂജകള്ക്ക് ശേഷമാണ് നടയടച്ചത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങള് പൂര്ത്തിയാക്കി നട അടച്ചെങ്കിലും പമ്പയിലും സന്നിധാനനത്തും ഉറക്കമില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണ്. യോഗഗിദ്രയിലാക്കിയ അയ്യപ്പനെ ഉണര്ത്തുന്നതിനായി രണ്ട് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം നട വീണ്ടും തുറക്കും. മകര വിളക്കിനായുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ശബരിമല.
മണ്ഡലകാലത്ത് മല കയറിയ അത്രയും തീര്ഥാടകര് മകരവിളക്ക് കാലത്തും എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഇത്രയും വലിയ ഭക്തജന പ്രവാഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ശബരിമല. രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് തയാറെടുപ്പുകള്ക്ക് ഉള്ളത്.
അരവണയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ വർധന വരുത്തും
ഇന്നലെ മുതൽ അരവണയുടെ ഉൽപാദനത്തിൽ വർധന വരുത്തും. മകരവിളക്കിനായി നട തുറക്കുമ്പോൾ 12 ലക്ഷം ടിൻ അരവണയുടെ കരുതൽ ശേഖരമുണ്ടാകും. പത്ത് എന്ന നിയന്ത്രണം തുടർന്നാൽ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകില്ല. കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ജനുവരി 20ന് ശേഷം തപാൽമാർഗം അയക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ബോർഡ് സ്വീകരിക്കും. ഡിസംബർ 29ന് നടക്കുന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ. ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.
പമ്പയിൽ നേതൃത്വ യോഗം - മന്ത്രി വിഎൻ വാസവന്
മകരവിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പമ്പയിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്ന് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. മകരവിളക്ക് സുഗമമായി ദര്ശിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നതില് വനംവകുപ്പിൻ്റെ സഹകരണം അത്യാവശ്യമാണ്. 29ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വനംമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ചു യോഗം ചേരും. പുല്ലുമേട്, കാനപാത വഴിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ 15 ദിവസം കൊണ്ടു പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.
ശബരിമല മകരവിളക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ പോർട്ടലിൽ സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം
മകരവിളക്ക് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ദിവസങ്ങളിലെയും തുടർന്നുള്ള കുംഭമാസ പൂജയ്ക്കുമായി ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ പോർട്ടലിൽ സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ന് (27/12/25) വൈകിട്ട് 5.00 മണി മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ജനുവരി 11 മുതൽ 14 വരെ താഴെ പറയുന്ന സംഖ്യകൾ വരെ വെർച്വൽ ബുക്കിംഗ് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
- ജനുവരി 11- 70,000 പേർക്ക്
- ജനുവരി 12 - 70,000 പേർക്ക്
- ജനുവരി 13- 35,000 പേർക്ക്
- ജനുവരി 14- 30,000 പേർക്ക്
അതേസമയം വെര്ച്വല് ക്യൂ ബുക്കിങ് ജനുവരി 20 ഓടെ പൂര്ത്തിയായി. ഇനി പുതിയത് ആര്ക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാന് കഴിയില്ല. മണ്ഡലപൂജയുടെ പ്രധാന ദിവസമായ 26ന് 30,000, 27ന് 35,000 പേർക്കു മാത്രമാണ് വെർച്വൽ ക്യൂ അനുവദിച്ചത്. എന്നാല് കഴിഞ്ഞവര്ഷത്തെ വച്ച് നോക്കുമ്പോള് ഏകദേശം പകുതി മാത്രമാണിത്.
മണ്ഡലകാല വരുമാനം
ഈ വര്ഷത്തെ മണ്ഡലകാല വരുമാനം 332 കോടി (₹332,77,05132) രൂപയാണ്. കാണിക്ക, അപ്പം, അരവണ, മുറിവാടക, കുത്തകലേലം അടക്കമുള്ള വരുമാനമാണിത്. കാണിക്കയായി ലഭിച്ചത് 83,17,61,509 രൂപയാണ്.ഈ വർഷം 40 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 35.70 കോടി രൂപ കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടയെന്നും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്. കഴിഞ്ഞവർഷം 41 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ 297,06,67,679 രൂപയായിരുന്നു വരുമാനം.
