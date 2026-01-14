സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പാ... പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു; സായൂജ്യമടഞ്ഞ് ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ
വൈകുന്നേരം 6.42-ന് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു. തിരുവാഭരണം ചാര്ത്തി ദീപാരാധന നടത്തി. ശരണംവിളികളോടെ ഭക്തലക്ഷങ്ങള് സായൂജ്യമടഞ്ഞു.
Published : January 14, 2026 at 6:46 PM IST
ശബരിമല: ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന പുണ്യനിമിഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യമായി പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞു. തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര സന്നിധാനത്തെത്തി വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി ദീപാരാധന നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ വൈകുന്നേരം 6.423നാണ് ആദ്യ ദീപം തെളിഞ്ഞത്. ശരണംവിളികളാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഭക്തർ മകരവിളക്ക് തൊഴുതു.
വൈകുന്നേരം അഞ്ചരയോടെയാണ് പന്തളത്തുനിന്നുള്ള തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര ശരംകുത്തിയിലെത്തിയത്. അവിടെനിന്ന് ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ എതിരേറ്റു. തുടർന്ന് 6.30ഓടെ ഭക്തിനിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഘോഷയാത്ര പതിനെട്ടാം പടി കയറി. കൊടിമരച്ചുവട്ടിൽ വച്ച് ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് പേടകം സ്വീകരിച്ചു.
സോപാനത്തിൽ വച്ച് തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ശ്രീകോവിലിൽ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി ദീപാരാധന നടത്തി. ഇതിനു മുന്നോടിയായി സന്നിധാനത്ത് കർപ്പൂരാഴികൾ തെളിഞ്ഞുതുടങ്ങിയിരുന്നു. ദീപാരാധനയ്ക്ക് പിന്നാലെ നട തുറന്നയുടനെയാണ് പൊന്നമ്പലമേട്ടിൽ മകരജ്യോതി തെളിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് അല്പസമയത്തിനകം രണ്ട് തവണ കൂടി ജ്യോതി തെളിഞ്ഞതോടെ ഒരു വർഷം നീണ്ട ഭക്തരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമായി. ഒരേയൊരു മനസ്സോടെ ശരണം വിളികളുമായി കാത്തിരുന്ന അയ്യപ്പഭക്തർ ദർശനപുണ്യം നേടിയ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് ഇനി മലയിറങ്ങുക.
ജനസാഗരമായി പാണ്ടിത്താവളം
മകരജ്യോതി ദർശിക്കുന്നതിനായി സന്നിധാനവും പരിസരവും ഭക്തജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി 35,000 തീർഥാടകർക്കാണ് സന്നിധാനത്ത് പ്രത്യേക അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. പാണ്ടിത്താവളം, കൊപ്രാക്കളം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. സന്നിധാനത്തും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ദിവസങ്ങളായി ടെൻ്റുകൾ കെട്ടി കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു.
ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്തരാണ്. സന്നിധാനത്തിന് പുറമെ പുല്ലുമേട്, സത്രം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലും ജ്യോതി ദർശനത്തിനായി വൻ ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. പുല്ലുമേട്ടിലും പതിനായിരങ്ങളാണ് മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായി എത്തിയിരുന്നത്. പൊന്നമ്പലമേട്, നാഗമല, കൽക്കിമല തുടങ്ങി അയ്യപ്പൻ്റെ നായാട്ടുവിളിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന 18 മലകളുടെയും ഭൂതഗണങ്ങളുടെയും ആചാരപ്രധാനമായ സാന്നിധ്യം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ശബരിമല.
മകരസംക്രമ പൂജ
മകരസംക്രമ പൂജയോടെയാണ് മകരവിളക്ക് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത്. പുലർച്ചെ 2.30നായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചത്. ധനുരാശിയിൽ നിന്ന് സൂര്യൻ മകരം രാശിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നരയോടെ സന്നിധാനത്ത് മകരസംക്രമ പൂജ നടന്നു. കവടിയാർ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ നെയ്യഭിഷേകം നടത്തിയാണ് പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തിയുടെയും തന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യകാർമികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ. സംക്രമ പൂജ കഴിഞ്ഞ് നട അടച്ചശേഷമാണ് തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലേക്ക് സന്നിധാനം കടന്നത്.
അണയാത്ത ഭക്തി
തിങ്കളാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഏകദേശം 51 ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തർ ഇതിനകം ദർശനം നടത്തിയതായി ദേവസ്വം ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ തീർഥാടന കാലത്ത് നിരവധി ആരോപണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉയർന്നു വന്നെങ്കിലും അയ്യപ്പൻ്റെ ചൈതന്യത്തിലോ വിശ്വാസികളുടെ ഒഴുക്കിലോ യാതൊരു കുറവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പൊന്നമ്പലമേട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള 18 മലകളുടെ അധിപനായ അയ്യപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിൽ മകരജ്യോതി കണ്ടുതൊഴുത് മടങ്ങുക എന്നത് വലിയ പുണ്യമായാണ് ഇവർ കരുതുന്നത്. മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും സന്നിധാനത്ത് തുടരും.
സുരക്ഷയും ക്രമീകരണങ്ങളും
സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇത്തവണ സന്നിധാനത്ത് ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദീപാരാധനയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി പതിനെട്ടാം പടിയും പരിസരവും പൊലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു. കൂടുതൽ ഭക്തരും മകരവിളക്ക് കാണാൻ അനുയോജ്യമായ പാണ്ടിത്താവളം, ശരംകുത്തി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. നിലക്കൽ, പമ്പ, എരുമേലി തുടങ്ങിയ വിവിധ ഇടത്താവളങ്ങളിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ദീപാരാധന കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പമ്പയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും തീർഥാടകരെ മലകയറാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സന്നിധാനവും ശ്രീകോവിലും പൂക്കൾ കൊണ്ട് അതീവ മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾ തിരുമുറ്റം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയാണ് മകരവിളക്ക് ദർശനത്തിനായുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. ദർശനത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഭക്തരെ മലയിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കൂ എന്നതിനാൽ പമ്പയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.