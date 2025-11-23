ശരണമന്ത്രം കേട്ടുണരുന്ന ഗോശാല, അഭിഷേക പ്രിയന് നിത്യവും പാല് ഇവിടുന്ന്; പൈക്കളെ മേച്ച് ആനന്ദയും
രണ്ടുമണിയോടെ കറവ പൂര്ത്തിയാക്കി, പാല് സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കും. അഭിഷേകത്തിനും നിവേദ്യത്തിനുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
Published : November 23, 2025 at 8:25 PM IST
പത്തനംതിട്ട : അയ്യപ്പനുവേണ്ടി പാല് ചുരത്തുകയാണ് സന്നിധാനത്തെ ഗോശാലയിലെ പശുക്കള്. ഗോശാലയില് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധമായ പാലാണ് ശബരിമലയിലെ ദൈനംദിന പൂജകള്ക്കും നിവേദ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വെച്ചൂര്, ജേഴ്സി, എച്ച്.എഫ് ഇനങ്ങളില്പ്പെട്ട ചെറുതും വലുതുമായ 18 പശുക്കളാണ് നിലവില് ഗോശാലയില് ഉള്ളത്.
കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷമായി ഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാള് സ്വദേശിയായ ആനന്ദ സാമന്തോയാണ്. ഒരു നിയോഗം പോലെ കൈവന്ന അവസരത്തെ ഭക്തിയോടെ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ആനന്ദ. പുലര്ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ തന്നെ ഗോശാല ഉണരും. ആദ്യം തൊഴുത്ത് വൃത്തിയാക്കി പശുക്കളെ കുളിപ്പിക്കും. ശേഷം സാമന്തോയും കുളി കഴിഞ്ഞെത്തും.
പശുക്കളെ ചന്ദനം തൊടീക്കും. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി അയ്യപ്പനെ പ്രാർഥിച്ചു പാൽ കറന്നെടുക്കും. മൂന്നിന് ക്ഷേത്ര നട തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പാല് കറന്നെത്തിക്കണം. രണ്ടുമണിയോടെ കറവ പൂര്ത്തിയാക്കി, പാല് സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കും. അഭിഷേകത്തിനും നിവേദ്യത്തിനുമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
സന്നിധാനത്തെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്ക്കും ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന പാൽ ദേവസ്വം, പിഡബ്ല്യുഡി ഓഫിസുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വന് തീര്ഥാടനത്തിരക്കുള്ള ശബരിമലയില് അതൊന്നും ബാധിക്കാതെ തീര്ത്തും ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഗോശാലയുടെ പ്രവര്ത്തനം. തീർഥാടന തിരക്കുള്ളപ്പോൾ പശുക്കളെ പുറത്തു മേയാൻ കൊണ്ടു പോകാറില്ല. പശുക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ പച്ച പുല്ലും വൈക്കോലും കരുതും. അതിന് പുറമെ കാലി തീറ്റയും ഉണ്ട്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കാലി തീറ്റ പമ്പയിൽ എത്തിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്നും ട്രാക്ടർ വഴിയാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കുന്നത്. തീർഥാടന സീസൺ അല്ലാത്തപ്പോൾ പശുക്കളെ പുറത്ത് മേയാൻ കൊണ്ടുപോകും. സുലഭമായി പച്ചപുല്ല് ലഭിക്കുന്ന മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ വര്ഷം നല്ല മഴ ലഭിച്ചതിനാല് പുല്ലിന് ക്ഷാമമില്ല. വെളിച്ചവും ഫാനും ഉള്പ്പെടെയുള്ള അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഗോശാലയില് സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പശുക്കള്ക്കൊപ്പം ഒരു ആടും ഇപ്പോള് അതിഥിയായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുവരുന്നുണ്ട്.
12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്പ് 20 പശുക്കളുമായാണ് ശബരിമല ഗോശാല ആരംഭിക്കുന്നത്. ഭസ്മക്കുളത്തിനടുത്തായാണ് ഗോശാലയുടെ പ്രവർത്തനം. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും ജോലി തേടിയാണ് സാമന്തോ കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. പാലക്കാടെത്തിയ സാമന്തോ ചെർപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശി സുനിൽ സ്വാമിയെ പരിചയപ്പെട്ടതോടെയാണ് ശബരിമലയിലെ ഗോപാലകനായി എത്താനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞത്. സുനിൽ സ്വാമി ആനന്ദിനെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്: നടൻ ജയറാമിൻ്റെ മൊഴിയെടുക്കും, അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്കും