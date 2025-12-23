ETV Bharat / state

തങ്ക അങ്കി രഥഘോഷയാത്രക്ക് തുടക്കമായി; 26 ന് ശബരിമലയിലെത്തും, സമയക്രമം ഇങ്ങനെ

26ന് വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്കു മുന്‍പ് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും..

Published : December 23, 2025 at 7:10 AM IST

പത്തനംതിട്ട: മണ്ഡല പൂജയ്ക്ക് ശബരിമല അയ്യപ്പസ്വാമിക്ക് ചാര്‍ത്താനുള്ള തങ്ക അങ്കി രഥഘോഷയാത്രയ്‌ക്ക് തുടക്കമായി. രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് ആറന്മുള പാര്‍ഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു. നാല് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ 26-ന് തങ്ക അങ്കി ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചേരും. അന്ന് വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന ദീപാരാധനയ്ക്കു മുമ്പാണ് സന്നിധാനത്ത് എത്തിചേരുക. ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ചു മുതല്‍ ഏഴുവരെ ആറന്മുള ക്ഷേത്ര അങ്കണത്തില്‍ തങ്ക അങ്കി ദര്‍ശിക്കാന്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു.

തങ്ക അങ്കി ഘോഷയാത്ര എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സമയവും എന്ന ക്രമത്തില്‍

ഡിസംബര്‍ 23

സമയംസ്ഥലം
രാവിലെ 7.00 ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രം
7.15മൂര്‍ത്തിട്ട ഗണപതി ക്ഷേത്രം
7.30പുന്നംതോട്ടം ദേവീ ക്ഷേത്രം
7.45ചവുട്ടുകുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം
8തിരുവഞ്ചാംകാവ് ദേവീക്ഷേത്രം
8.30നെടുംപ്രയാര്‍ തേവലശേരി ദേവീക്ഷേത്രം
9.30നെടുംപ്രയാര്‍ ജംഗ്ഷന്‍
10കോഴഞ്ചേരി ടൗണ്‍
10.10കോഴഞ്ചേരി ശ്രീ മുരുകാ കാണിക്ക മണ്ഡപം
10.20തിരുവാഭരണപാത അയ്യപ്പ മണ്ഡപം കോളജ് ജംഗ്ഷന്‍
10.30കോഴഞ്ചേരി പാമ്പാടിമണ്‍ അയ്യപ്പക്ഷേത്രം
11കാരംവേലി
11.15ഇലന്തൂര്‍ ഇടത്താവളം
11.20ഇലന്തൂര്‍ ശ്രീഭഗവതിക്കുന്ന് ദേവീക്ഷേത്രം
11.30ഇലന്തൂര്‍ ഗണപതി ക്ഷേത്രം
11.45ഇലന്തൂര്‍ കോളനി ജംഗ്ഷന്‍
12.30ഇലന്തൂര്‍ നാരായണമംഗലം
2.00അയത്തില്‍ മലനട ജംഗ്ഷന്‍
2.30അയത്തില്‍ കുടുംബയോഗ മന്ദിരം
2.40അയത്തില്‍ ഗുരുമന്ദിര ജംഗ്ഷന്‍
2.50മെഴുവേലി ആനന്ദഭൂദേശ്വരം ക്ഷേത്രം
3.15ഇലവുംതിട്ട ദേവീക്ഷേത്രം
3.45ഇലവുംതിട്ട മലനട
4.30മുട്ടത്തുകോണം എസ്എന്‍ഡിപി മന്ദിരം
5.30കൈതവന ദേവീക്ഷേത്രം
6.00പ്രക്കാനം ഇടനാട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
6.30ചീക്കനാല്‍
7.00ഊപ്പമണ്‍ ജംഗ്ഷന്‍
8.00ഓമല്ലൂര്‍ ശ്രീ രക്തകണ്ഠസ്വാമി ക്ഷേത്രം(രാത്രി വിശ്രമം)

ഡിസംബര്‍ 24

സമയംസ്ഥലം
രാവിലെ 8.00ഓമല്ലൂര്‍ ശ്രീ രക്തകണ്ഠ സ്വാമി ക്ഷേത്രം(ആരംഭം)
9.00കൊടുന്തറ സുബ്രഹ്‌മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം
10.00അഴൂര്‍ ജംഗ്ഷന്‍
10.45പത്തനംതിട്ട ഊരമ്മന്‍ കോവില്‍
11.00പത്തനംതിട്ട ശാസ്താക്ഷേത്രം
11.30കരിമ്പനയ്ക്കല്‍ ദേവിക്ഷേത്രം
12.00ശാരദാമഠം മുണ്ടുകോട്ടയ്ക്കല്‍ എസ്എന്‍ഡിപി മന്ദിരം
12.30വിഎസ്എസ് 78-ാം നമ്പര്‍ ശാഖ കടമ്മനിട്ട
1.00കടമ്മനിട്ട ഭഗവതിക്ഷേത്രം (ഉച്ചഭക്ഷണം, വിശ്രമം)
2.15കടമ്മനിട്ട ഋഷികേശ ക്ഷേത്രം
2.30കോട്ടപ്പാറ കല്ലേലിമുക്ക്
2.45പേഴുംകാട് എസ്എന്‍ഡിപി മന്ദിരം
3.15മേക്കൊഴൂര്‍ ക്ഷേത്രം
3.45മൈലപ്ര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം
4.15കുമ്പഴ ജംഗ്ഷന്‍
4.30പാലമറ്റൂര്‍ അമ്പലമുക്ക്
4.45പുളിമുക്ക്
5.30വെട്ടൂര്‍ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര ഗോപുരപ്പടി
6.15ഇളകൊള്ളൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം
7.15ചിറ്റൂര്‍ മുക്ക്
7.45കോന്നി ടൗണ്‍
8.00കോന്നി ചിറയ്ക്കല്‍ ക്ഷേത്രം
8.30കോന്നി മുരിങ്ങമംഗലം ക്ഷേത്രം(രാത്രി ഭക്ഷണം, വിശ്രമം)

ഡിസംബര്‍ 25

സമയംസ്ഥലം
രാവിലെ 7.30കോന്നി മുരിങ്ങമംഗലം ക്ഷേത്രം(ആരംഭം)
8.00ചിറ്റൂര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം
8.30അട്ടച്ചാക്കല്‍
9.00വെട്ടൂര്‍ ക്ഷേത്രം (പ്രഭാതഭക്ഷണം)
10.30മൈലാടുംപാറ
11.00കോട്ടമുക്ക്
12.00മലയാലപ്പുഴ ക്ഷേത്രം
1.00മലയാലപ്പുഴ താഴം
1.15മണ്ണാറക്കുളഞ്ഞി
3.00തോട്ടമണ്‍കാവ് ക്ഷേത്രം
3.30റാന്നി രാമപുരം ക്ഷേത്രം(ഭക്ഷണം, വിശ്രമം)
5.30ഇടക്കുളം ശാസ്താക്ഷേത്രം
6.30വടശേരിക്കര ചെറുകാവ്
7.00വടശേരിക്കര പ്രയാര്‍ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം
7.45മാടമണ്‍ ക്ഷേത്രം
8.30പെരുനാട് ശാസ്താ ക്ഷേത്രം(രാത്രി ഭക്ഷണം, വിശ്രമം)

ഡിസംബര്‍ 26

സമയംസ്ഥലം
രാവിലെ 8.00പെരുനാട് ശാസ്താ ക്ഷേത്രം(ആരംഭം)
9.00ളാഹ സത്രം
10.00പ്ലാപ്പള്ളി
11.00നിലയ്ക്കല്‍ ക്ഷേത്രം
1.00ചാലക്കയം
1.30പമ്പ(വിശ്രമം)

പമ്പയില്‍ നിന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നിനു പുറപ്പെട്ട് വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് ശരംകുത്തിയില്‍ എത്തിച്ചേരും. ഇവിടെ നിന്ന് ആചാരപൂര്‍വം സ്വീകരിച്ച് സന്നിധാനത്തേക്ക് ആനയിക്കും. പതിനെട്ടാംപടി കയറി സോപാനത്ത് എത്തുമ്പോൾ തന്ത്രിയും മേൽശാന്തിയും ചേർന്ന് തങ്ക അങ്കി ഏറ്റുവാങ്ങി അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തി 6.30ന് ദീപാരാധന നടക്കും. ഡിസംബർ 27-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തങ്ക അങ്കി ചാർത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട മണ്ഡല പൂജ നടക്കുക.

SABARIMALA THANKA ANGI
SABARIMALA
GOLDEN ATTIRE
MANDALA POOJA
GOLDEN ATTIRE PROCESSION

