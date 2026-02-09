ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: 3 പേരെ കൂടി പ്രതി ചേർക്കും; ഭക്തർ നൽകിയ സ്വർണത്തിന് കണക്കില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ
കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിൽ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 2016 മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഭക്തർ നൽകിയ സ്വർണം രേഖകളിൽ ഇല്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : February 9, 2026 at 9:17 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ പ്രതിചേർക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) തീരുമാനിച്ചു. ദ്വാരപാലക കേസിൽ രണ്ടുപേരുടെയും കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ഒരാളുടെയും പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ കൂടുതൽ പേരെ പ്രതിചേർക്കാനാണ് എസ്ഐടിയുടെ നീക്കം. ദ്വാരപാലക കേസിൽ രണ്ടുപേരുടെയും കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ ഒരാളുടെയും പങ്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംശയനിഴലിലുണ്ടായിരുന്ന നാലുപേരുടെ പങ്കാളിത്തം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നാണ് മൂന്നുപേരുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായത്.
കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലെ ക്രമക്കേട്
കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയിലും ഗുരുതര സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. 27 ഭക്തർ സംഭാവന ചെയ്ത സ്വർണത്തിൽ അളവുതിട്ടപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ മഹസർ രേഖകളിലില്ല. കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ആകെ കണ്ടെത്തിയത് 9,573.010 ഗ്രാം സ്വർണമാണ്. ഇതിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് 9,340.200 ഗ്രാം സ്വർണം മാത്രമാണെന്നും ഭക്തർ നൽകിയ സ്വർണം അളവ് രേഖകളിലില്ലായെന്നതാണ് ക്രമക്കേടിന് ആധാരമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഒരു നടനും മറ്റ് ഭക്തരും കൂടി 80.490 ഗ്രാം സ്വർണം അഭിഭാഷക കമ്മിഷണർക്ക് നൽകി. ഒരു സിനിമാ നിർമാതാവും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും കൂടി 246.520 ഗ്രാം സ്വർണ ബിസ്കറ്റുകളും കമ്മിഷണർക്ക് കൈമാറി. ഈ സ്വർണം തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർക്ക് അഡ്വക്കറ്റ് കമ്മിഷണർ കൈമാറിയെന്നും എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
വിജിലൻസ് അന്വേഷണം
ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതോടെ കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയ 2016 സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറണം. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തണം. സ്വർണം സംഭാവന നൽകിയ ഭക്തരുടെ മൊഴികൾ ശേഖരിച്ചു വേണം അന്വേഷണം നടത്താൻ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. ആദ്യ സ്വർണപ്പാളിയുടെയും നിലവിലെ സ്വർണപ്പാളിയുടെയും ശാസ്ത്രീയ താരതമ്യ പരിശോധനയ്ക്കും ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. ഈ മാസം 12ന് സാമ്പിൾ ശേഖരിക്കാം. ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നിടങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്കായി ശിപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
തിരിച്ചടിയാകുന്ന കണ്ടെത്തൽ
ശബരിമലയിലെ സ്വർണ വിനിയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിക്കും ദേവസ്വം ബോർഡിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൊടിമര പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന സ്വർണ ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യതയില്ലെന്ന കണ്ടെത്തൽ അതീവ ഗൗരവതരമാണ്. ഭക്തർ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഓരോ തരി സ്വർണവും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ 27 ഭക്തർ നൽകിയ സ്വർണം മഹസറിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നത് കേവലം അശ്രദ്ധയായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉപയോഗിച്ച സ്വർണവും ലഭിച്ച സ്വർണവും തമ്മിലുള്ള അളവിലെ വ്യത്യാസം എവിടെപ്പോയി എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ ദേവസ്വം അധികൃതർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഭാഭ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻ്റർ പോലുള്ള ഉന്നത ഏജൻസികളെക്കൊണ്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കേസിൽ വഴിത്തിരിവാകും. പഴയ സ്വർണപ്പാളിയും പുതിയ സ്വർണപ്പാളിയും തമ്മിലുള്ള രാസഘടനയും പരിശുദ്ധിയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വർണത്തിൽ മായം ചേർക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അതോ പഴയ സ്വർണം മാറ്റി പുതിയത് വച്ചോ എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കാനാകും. 12-ാം തീയതി നടക്കുന്ന സാമ്പിൾ ശേഖരണം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാകും നടക്കുക. വിജിലൻസ് അന്വേഷണം 2016 മുതൽ ആരംഭിക്കണമെന്ന നിർദേശം അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണസമിതിയെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കൊടിമര നിർമാണത്തിനായി കരാർ നൽകിയതുമുതൽ സ്വർണം ഉരുക്കി പാളികളാക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും വിജിലൻസ് പരിശോധിക്കും. സ്വർണം സംഭാവന ചെയ്ത ഭക്തരെ നേരിട്ട് കണ്ട് മൊഴിയെടുക്കുന്നതോടെ രേഖകളിൽ ഇല്ലാത്ത കൂടുതൽ സ്വർണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാകും. പ്രമുഖ സിനിമാ താരങ്ങളും നിർമാതാക്കളും നൽകിയ സ്വർണം പോലും കണക്കിൽ പെടാതെ പോയെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ ഭക്തർ നൽകിയ സംഭാവനകളുടെ സ്ഥിതി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയും ഭക്തസംഘടനകൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്.
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ക്രിമിനൽ കുറ്റകൃത്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലുള്ള അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഒരേസമയം നടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് അന്വേഷണങ്ങളും ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയുടെയും ക്രമക്കേടുകളുടെയും യഥാർഥ ചിത്രം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കുറ്റക്കാർ ആരായാലും അവർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി വേണമെന്ന നിലപാടാണ് കോടതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read:- 'പാലായിൽ ജയിക്കാം എന്ന് സ്വപ്നം പോലും കാണേണ്ട': ജോസ് കെ മാണിയെ വിമർശിച്ച് മാണി സി കാപ്പൻ