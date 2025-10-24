ETV Bharat / state

ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണം വിറ്റത് ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്‍ണ വ്യാപാരിക്ക്; നിര്‍ണായക കണ്ടെത്തലുമായി എസ്‌ഐടി

സ്വര്‍ണം പൂശുന്നതിനിടെ നഷ്ടമായതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ 476 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണസംഘം

ശബരിമല ശ്രീകോവില്‍, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 24, 2025 at 3:24 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ചാക്കേസില്‍ നിര്‍ണായക കണ്ടെത്തലുമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. സ്വര്‍ണപ്പാളികളില്‍ നിന്ന് ചെന്നൈയിലെ സ്മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍സില്‍ വേര്‍തിരിച്ച സ്വര്‍ണം ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്‍ണ വ്യാപാരിയായ ഗോവര്‍ധനു വിറ്റുവെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി മൊഴി നല്‍കി. ഇക്കാര്യം ഗോവര്‍ധന്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് സമ്മതിച്ചു.

ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിറ്റ സ്വര്‍ണം കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെയും കൊണ്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ബെംഗളുരുവിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനിടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയില്‍ നിന്ന് ഈ നിര്‍ണ്ണായക വിവരം ലഭിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വ്യാപാരി ഗോവര്‍ധനനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില്‍ വിളിച്ചു വരുത്തി അന്വേഷണ സംഘത്തലവന്‍ എസ്പി ശശിധരന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി സ്വര്‍ണം വിറ്റ കാര്യം ഗോവര്‍ധന്‍ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. സ്വര്‍ണം പൂശുന്നതിനിടെ നഷ്ടമായതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ 476 ഗ്രാം സ്വര്‍ണം വീണ്ടെടുക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണസംഘം. അതിനിടെ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ മുരാരി ബാബു 2019 ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായിരിക്കേ സ്വര്‍ണത്തിനു പകരം ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മനഃപൂര്‍വ്വമാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.

കേസില്‍ ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ മുരാരി ബാബുവിനെ ഇന്നലെത്തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം റാന്നി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസില്‍ നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍ മുരാരി ബാബുവാണ് മഹസറില്‍ സ്വര്‍ണത്തിനു പകരം ചെമ്പെന്ന് മനപൂര്‍വം എഴുതിയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 1998ല്‍ ശില്‍പ്പങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണം പൊതിഞ്ഞെന്ന കാര്യം മുരാറി ബാബുവിനറിയാമായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ കടത്താന്‍ മനഃപൂര്‍വം സഹായം നല്‍കി എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം. ചെമ്പുപാളിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കിലോഗ്രാമോളം സ്വര്‍ണം തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ആസൂത്രിത നീക്കം നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ നിഗമനം. നിലവില്‍ ഹരിപ്പാട് ദേവസ്വം കമ്മിഷണറായിരുന്ന മുരാരി ബാബുവിനെ സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ച കേസ് വിവാദമായതോടെ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

ഈ മാസം 22 ന് പെരുന്നയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് മുരാരി ബാബുവിനെ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഈഞ്ചയ്ക്കലിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലെത്തിച്ചത്. പ്രത്യേക അന്വഷണ സംഘത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന എഡിജിപി എച്ച് വെങ്കിടേഷ് ഇവിടെയെത്തി മുരാരി ബാബുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു. 2019 ല്‍ ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ ആസൂത്രിതമായി കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാന്‍ ഒത്താശ ചെയ്തതിനു പുറമേ മറ്റു ചില തിരിമറിക്കേസുകളിലും മുരാരി ബാബു ആരോപണ വിധേയനാണ്.
