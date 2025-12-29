ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വിജയകുമാർ അറസ്റ്റിൽ; പിടിയിലായത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ സിപിഎം സംഘടന മുൻ നേതാവ്
ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. അംഗങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിക്കവേയാണ് പിടികൂടിയത്.
Published : December 29, 2025 at 2:32 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സിപിഎമ്മിന് കുരുക്കായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം എൻ വിജയകുമാർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. എ പത്മകുമാർ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലയളവിലെ ഭരണസമിതി അംഗമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേസിൽ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും തുല്യ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
കേസിൽ ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ നൽകിയ നിർണായക മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റ്. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ വിജയകുമാറും സന്നിഹിതനായിരുന്നു. ഈ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജയകുമാറിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയതിന് പിന്നിൽ താൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലെന്നും ബോർഡിൻ്റെ കൂട്ടായ തീരുമാനമാണെന്നും പത്മകുമാർ അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷയിലും പത്മകുമാർ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് സ്വർണപ്പാളികൾ കൈമാറിയതിൽ അടക്കം ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നായിരുന്നു പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴി.
പത്മകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ലെന്ന് കോടതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ബോർഡിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളായ ശങ്കർദാസിലേക്കും വിജയകുമാറിലേക്കും അന്വേഷണം എത്താത്തതിൽ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം എസ്ഐടിയെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പത്മകുമാറിനൊപ്പം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ വിജയകുമാറിനെയും ശങ്കരദാസിനെയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചത്.
ശങ്കരദാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എസ്ഐടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളാൽ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലാണെന്ന വിവരമാണ് ലഭിച്ചത്. ഹൈക്കോടതി വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത തെളിഞ്ഞതോടെ ഇരുവരും മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വിജയകുമാറിനെ അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല, തന്നെ പരാമർശിച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശങ്കരദാസ് സുപ്രീംകോടതിയെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കോടതി അനുവദിച്ച അന്വേഷണ കാലയളവ് അവസാനിക്കാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം അവശേഷിക്കെയാണ് നിർണായകമായ മറ്റൊരു അറസ്റ്റിലേക്ക് കൂടി എസ്ഐടി കടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇടതുസർക്കാർ നിയമിച്ച രണ്ട് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റുമാർ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ജയിലിലാണ്. വിജയകുമാറിനെക്കൂടി പിടികൂടിയതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലാകുന്നവരുടെ എണ്ണം പത്തായി ഉയർന്നു.
കേസിലെ പ്രധാന അറസ്റ്റുകൾ
- ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി (ഒന്നാം പ്രതി): സ്വർണം പൂശുന്ന കരാർ ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തി. ഇദ്ദേഹമാണ് കേസിൽ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത്.
- മുരാരി ബാബു: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ.
- ഡി സുധീഷ് കുമാർ: മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ (അറസ്റ്റ്: ഏകദേശം നവംബർ 1, 2025).
- എ പത്മകുമാർ: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റും സിപിഎം നേതാവും (അറസ്റ്റ്: നവംബർ 21, 2025).
- എൻ വാസു: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ്.
- എസ് ശ്രീകുമാർ: മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ (അറസ്റ്റ്: ഡിസംബർ 17, 2025).
- ഗോവർധൻ: ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ. മോഷണം പോയ സ്വർണം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം എത്തിയതായി കണ്ടെത്തി (അറസ്റ്റ്: ഡിസംബർ 19, 2025).
- പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി: സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ (ഗോവർധനനൊപ്പം ഡിസംബർ 19ന് അറസ്റ്റിലായി).
- എൻ വിജയകുമാർ: ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗം (അറസ്റ്റ്: ഡിസംബർ 29, 2025).
- ഇതുകൂടാതെ, ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് പണം മോഷ്ടിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.ആർ. രതീഷ് എന്ന ദേവസ്വം താത്കാലിക ജീവനക്കാരനെയും ഡിസംബർ 26, 2025-ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രതിയല്ല, മറിച്ച് ഭണ്ഡാരത്തിലെ മോഷണക്കേസിലാണ് പിടിയിലായത്.
