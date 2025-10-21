ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കൊള്ളയില് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത് എന്ത്; ഇടക്കാല റിപ്പോര്ട്ട് ഹൈക്കോടതിയില്
ദേവസ്വം ബോർഡും ദ്വാരപാലക സ്വർണ്ണപ്പാളി പുനഃസ്ഥാപിച്ച കാര്യം കോടതിയെ അറിയിക്കും. കേസന്വേഷണ പുരോഗതി നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഹൈക്കോടതിയെ നേരിട്ട് അറിയിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
Published : October 21, 2025 at 10:04 AM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വമേധയായി എടുത്ത ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കേസന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. സീല് ചെയത് കവറിലാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥര് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചത്.
ശബരിമലയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കണക്കെടുപ്പ് റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് കെ. ടി. ശങ്കരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടത്. കുറ്റക്കാരായ എല്ലാ പേരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം.
ജസ്റ്റിസുമാരായ രാജാ വിജയരാഘവൻ, കെ. വി. ജയകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിക്കുന്നത്. അച്ചടിച്ച കോടതി മുറിയിലാണ് ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുക. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർ നേരത്തെ ഉത്തരവും ഇറക്കിയിരുന്നു.
ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ചില അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വർണ്ണക്കവർച്ചക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്ന് കേസില് അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഒപ്പം ബെംഗളൂരു കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഗൂഢാലോചന നടന്നതടക്കം മൊഴികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതടക്കം മുദ്രവച്ച കവറിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും.
അതേസമയം, ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക കവചങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണപ്പാളി 2019-ൽ സന്നിധാനത്തുനിന്ന് കവചങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്ത് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്.ഐ.ടി.) ചോദ്യം ചെയ്തു വിട്ടയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ പങ്ക് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തത്. എസ്.ഐ.ടി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആദ്യം അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ഒറ്റയ്ക്കും പിന്നീട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോടൊപ്പം ഇരുത്തിയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും എന്നാണ് സൂചന. പഴയ സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യമാണെന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നീട്, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഹൈദരാബാദിൽ നാഗേഷ് എന്നയാൾക്ക് ഈ പാളികൾ കൈമാറിയതും ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും അടുത്ത് അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യമെന്നാണ് ദേവസ്വം വിജിലൻസിന്റെയും എസ്.ഐ.ടി.യുടെയും വിലയിരുത്തൽ. പോറ്റിക്ക് അത്രത്തോളം വിശ്വാസമുള്ളതിനാലാണ് സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്നും അന്വേഷണസംഘം കരുതുന്നു.
അതേസമയം, അനന്ത സുബ്രഹ്മണ്യത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള ദേവസ്വം ബോര്ഡിലെ പല ഉന്നതരേയും ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നത് സംശയങ്ങൾക്കിടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയിൽ മാത്രം കേസ് ഒതുങ്ങുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
