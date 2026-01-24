ETV Bharat / state

'അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടാൻ വഴിയൊരുക്കി'; എസ്‌ഐടിക്ക് എതിരെ വിഡി സതീശൻ

90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാലാണ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ ഇടയായതെന്ന് വിഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

VD Satheesan blames Kerala police Sabarimala gold theft case update SIT failure in gold theft case Kerala opposition leader protest
വിഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിലൂടെ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദമുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ. പയ്യന്നൂരിലെ രക്തസാക്ഷിയുടെ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ പാർട്ടിയും സർക്കാരും മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

തൊണ്ണൂറാം ദിവസമായിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം കുറ്റവാളികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യം എസ്‌ഐടി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു. കേസിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണമോ ദ്വാരപാലക ശിൽപമോ ഇതുവരെ കണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതികൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇക്കാരണത്താലാണ് ഹൈക്കോടതിയും സുപ്രീം കോടതിയും ഇവർക്ക് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചവർക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം അന്വേഷണ സംഘം ഒരുക്കിയത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലും നടപടിയെടുക്കാത്ത പാർട്ടിയാണിത്. പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയത് ആ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ ആയതുകൊണ്ടാണെന്നും വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പും വധഭീഷണിയും

പയ്യന്നൂരിലെ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും എംഎൽഎയുമായ ആൾക്കെതിരെ മുൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയും ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ വ്യക്തിയാണ് തെളിവുകൾ സഹിതം അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ജനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത പണം കട്ടെടുക്കുക എന്ന ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേടാണ് നടന്നത്. വിഷയം പാർട്ടിക്കും ഗവൺമെൻ്റിനും മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ പാർട്ടി തന്നെ കോടതിയായി മാറുന്ന അവസ്ഥയാണ്. രക്തസാക്ഷിയുടെ പേരിലുള്ള ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും പൊലീസിനെ അറിയിക്കാതിരുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓർമിപ്പിച്ചു.

വയനാട് പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലമെടുപ്പ് വൈകിയതിൻ്റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിനെ അധിക്ഷേപിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത്. വയനാട്ടിലെ ബ്രഹ്മഗിരി സൊസൈറ്റിയിൽ പാർട്ടിക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കൊള്ളയടിച്ചത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിരിച്ച പണത്തിൻ്റെ കണക്ക് കൃത്യമായി കെപിസിസിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ രക്തസാക്ഷിയുടെ പണം കവർന്നെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. അഴിമതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെ ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെ ഉണ്ടായത് പോലുള്ള വധഭീഷണിയാണ് ഉയരുന്നത്. പ്രളയഫണ്ടും കൊവിഡ് ഫണ്ടും കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഫണ്ടും ഉൾപ്പെടെ തട്ടിയെടുക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് സിപിഎം. പൊതുഫണ്ട് കൊള്ളയടിച്ചതായി പരാതി വന്നിട്ടും സർക്കാർ അന്വേഷണത്തിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

Also Read:- 'മുട്ടിയാൽ തുറക്കും, പക്ഷേ ഗേറ്റിൽ ആളുണ്ടാകും'; ജോസ് കെ മാണിയുടെ വരവിൽ നയം വ്യക്തമാക്കി സണ്ണി ജോസഫ്

TAGGED:

VD SATHEESAN BLAMES KERALA POLICE
SABARIMALA GOLD THEFT CASE UPDATE
SIT FAILURE IN GOLD THEFT CASE
KERALA OPPOSITION LEADER PROTEST
SABARIMALA GOLD THEFT SIT LAPSE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.