തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് എസ്ഐടി; ഹൈക്കോടതി അപ്പീൽ സ്വീകരിച്ചു

കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് അപ്പീലിൽ എസ്.ഐ.ടിയുടെ ആവശ്യം.

Published : March 24, 2026 at 3:24 PM IST

എറണാകുളം: ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എസ്ഐടി (SIT) നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരർക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു. രണ്ടാമത്തെ അപ്പീൽ എസ്ഐടിയുടെ തന്നെ ആദ്യ ഹർജിക്കൊപ്പം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് അപ്പീലിൽ എസ്ഐടിയുടെ ആവശ്യം. ദ്വാരപാലക പാളി കേസിൽ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ എസ്ഐടി ഒരു അപ്പീൽ നൽകിയിരുന്നു. ഈ അപ്പീലിൽ തന്ത്രിക്ക് അനുകൂലമായ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.

പോറ്റിയും തന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള ശബ്ദസന്ദേശങ്ങൾ തെളിവായി കണ്ടെത്തിയെന്നും ദ്വാരപാലക പാളികൾ സ്വർണ്ണം പൂശിയതാണെന്ന് തന്ത്രിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അപ്പീലിൽ എസ്ഐടിയുടെ പ്രധാന വാദം. 'ചെമ്പ്' എന്ന് എഴുതിയ മഹസ്സറിൽ തന്ത്രി ഒപ്പുവെച്ചു. 1998-ൽ പാളികൾ സ്വർണ്ണം പൂശുമ്പോൾ കണ്ഠരര് രാജീവരർ ആയിരുന്നു തന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ സന്നിധാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്ന് തന്ത്രിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. 2019 ജൂലൈ 19, 20 തീയതികളിലെ സന്നിധാനത്തെ ചിത്രങ്ങളും തെളിവായി കോടതിയിലുണ്ട്.

കട്ടിളപ്പാളി, ദ്വാരക, പാലപ്പാളി, ദ്വാരപാലക ശില്പ പാളി തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് തന്ത്രിക്ക് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയത്.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള

തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരരോട് മാർച്ച് 4-ന് ഹാജരാകാൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു. കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്ഐടിയുടെ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഇത്.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മാർച്ച് 31-നകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ജംഷഡ്‌പൂരിലെ നാഷണൽ മെറ്റലർജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതനുസരിച്ചാവും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുക. സ്വർണ്ണപ്പാളികളുടെ 36 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത്. സൗജന്യമായി പരിശോധന നടത്താമെന്ന് ലബോറട്ടറി അധികൃതർ അറിയിച്ചതായും എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. പ്രതികളുടെ ഫോൺ കോൾ വിശദാംശങ്ങൾ, ടവർ ലൊക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ജിയോ, ബിഎസ്എൻഎൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൊബൈൽ സേവന ദാതാക്കൾക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

