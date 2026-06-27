ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
സർക്കാർ തൃപ്തികരമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : June 27, 2026 at 4:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി ബിജെപി കേരള പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ശബരിമല സ്ത്രീപ്രവേശന സമരത്തിൽ മുഴുവൻ കേസുകളും പിൻവലിക്കും വരെ സമരമെന്നും ബിജെപി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഭക്തർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് വിഡി സതീശന് കത്തെഴുതിയത്. സർക്കാർ തൃപ്തികരമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ബിജെപി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി സമരം ശക്തമാക്കുമെന്നും ബിജെപി വ്യക്തമാക്കി. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഭക്തജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനും ആചാരങ്ങൾക്കും നേരെ തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന കടന്നുകയറ്റങ്ങൾക്ക് എതിരയൊണ് പ്രതിഷേധം.
ജൂൺ 26നാണ് കത്ത് അയച്ചത്. കേരളത്തിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കോടിക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വിശ്വാസവുമായി ഈ വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ കത്തിൽ പറഞ്ഞു. 2018-ൽ ആരംഭിച്ച സംഭവവികാസങ്ങൾ ഭക്തർക്കും സമൂഹത്തിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തീർച്ചയായും സത്യം പുറത്തുവരണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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ക്ഷേത്രസമ്പത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയും സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കണം. ഭക്തരുടെ ആശങ്കകൾ കുറയ്ക്കണം. കൂടാതെ സിബിഐ അന്വേഷണം ശുപാർശ ചെയ്യണമെന്നും ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഭക്തർക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളും നിരുപാധികം പിൻവലിക്കണനമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങളിലും കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിലെങ്കിൽ സമാധാനപരമായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു.
2018-ൽ സുപ്രീം കോടതി ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വിധി കേരളത്തിലുടനീളം വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പിന്നാലെ വിവിധ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെയും ഭക്തരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ, പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ പൊലീസ് നിരവധി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ പുതിയ സർക്കാർ വന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ സാഹചര്യത്തിൽ നീതിയുക്തവും സമയബന്ധിതവുമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് ഭക്തർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും ഭക്തർക്കെതിരായ കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സാമൂഹിക ഐക്യവും പൊതുസമാധാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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