'അന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ഇന്ന്, ഗോവിന്ദൻ്റെ കണക്ഷൻ വിട്ടു'; പരിഹസിച്ച് സതീശൻ, ശബരിമല കേസിൽ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ വാക്പോര് മുറുകുന്നു

സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ. നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ പി ശശിയാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്. ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ നിർണായകമായെന്ന് പ്രതിപക്ഷം.

MV Govindan blames Congress leaders Adoor Prakash denies SIT probe link Sabarimala gold theft political row Sonia Gandhi meeting controversy
വിഡി സതീശൻ, എംവി ഗോവിന്ദൻ, അടൂർ പ്രകാശ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 12:40 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കവേ ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ പോര് മുറുകുന്നു. കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ അവസരമൊരുക്കിയത് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചപ്പോൾ തനിക്കെതിരായ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അടൂർ പ്രകാശ് തിരിച്ചടിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലും പ്രതികരിച്ചു.

സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും ദുരൂഹതയും

അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. കേസിലെ പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ വ്യാപാരിയും പലതവണ സോണിയ ഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർ സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് പെട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുന്ന ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിനെയും ആൻ്റോ ആൻ്റണി എംപിയെയും കാണാം. സാധാരണക്കാർക്കോ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കോ പോലും എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വമാണ് സോണിയ ഗാന്ധി. മുൻപ് കെ കരുണാകരന് പോലും യഥേഷ്ടം കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.

സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ പ്രതികൾക്കും സ്വർണ വ്യാപാരിക്കും സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ആരാണ് അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് വാങ്ങി നൽകിയത് എന്നത് ഗൗരവകരമായ ചോദ്യമാണെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു. ഇത് എംപി ആണോ അതോ മറ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരാണോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. കള്ളക്കടത്തിൻ്റെയും സ്വർണക്കൊള്ളയുടെയും വക്താക്കളുമായി എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ ബന്ധം പുലർത്തിയതെന്ന് യുഡിഎഫ് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്.

അവസരവാദപരമായ സമീപനം

അന്വേഷണം തങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ എസ്‌ഐടിയിൽ അവിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്നലെ വരെ എസ്‌ഐടിയെ അംഗീകരിച്ചിരുന്ന വിഡി സതീശനും കെസി വേണുഗോപാലും അടക്കമുള്ളവർ അന്വേഷണം അടൂർ പ്രകാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിലപാട് മാറ്റുകയാണ്. ഇത് തികച്ചും അവസരവാദപരമായ സമീപനമാണ്. അന്വേഷണത്തെ തടസപ്പെടുത്താനും പ്രതിരോധിക്കാനുമുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ആര് പ്രതിയായാലും അവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും നിലപാട്. പ്രതികൾ ആര് എന്ന് നോക്കിയല്ല അന്വേഷണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്. സ്വർണം പൂർണമായും തിരിച്ചു കിട്ടുകയും കുറ്റക്കാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും വേണം. ആരെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സിപിഎം സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സിപിഐയെ വിമർശിച്ചത് അവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനാണ് സിപിഎം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ ഭരണപരമായ കാര്യമാണെന്നും സർക്കാർ അതിന് മറുപടി നൽകുമെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം എസ്‌ഐടി

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിലെ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ ശരിയായ ദിശയിലാണ് നീങ്ങുന്നതെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്‌ഐടി) ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രൂപീകരിച്ചതെന്നും അല്ലാതെ സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിച്ചതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സിപിഎം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് കോടതിയുടെ മുൻകൈയോടെയാണ് അന്വേഷണം നടന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അയ്യപ്പൻ്റെ പണം തട്ടുന്നവർ എന്ന രീതിയിൽ സിപിഎമ്മിനെതിരെ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും വലിയ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നിലപാടിൽ സിപിഎം ഇപ്പോഴും ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അടൂർ പ്രകാശ് രംഗത്തെത്തി. തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇതുവരെ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഔദ്യോഗികമായി വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചാനലുകളിലൂടെയാണ് താൻ ഈ വിവരം അറിയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ശിവഗിരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ചാനലിലൂടെ താൻ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞതെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എസ്‌ഐടി തന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. ചാനലുകൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപിൽ ഹാജരാകേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഹാജരാകാൻ താൻ തയാറാണ്. തനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും മറച്ചുവയ്ക്കാനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ പി ശശി

തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സെക്രട്ടറി പി ശശിയാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. പി ശശി മെനഞ്ഞെടുത്ത പുതിയൊരു പണി ആണിതെന്നും നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഏത് സ്ഥലത്തും എത്താൻ താൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

തനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു ഭയമോ ആശങ്കയോ ഇല്ല. ചാനലുകളിലെ വാർത്തകൾ കണ്ടാൽ താൻ അപ്പോൾ തന്നെ അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന് തോന്നുമായിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ ശിവഗിരിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവുകയും അവിടെ മറ്റൊരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. താൻ ഇവിടെത്തന്നെയുണ്ടെന്നും ഒളിച്ചോടിയിട്ടില്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഈ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ താൻ ഒളിവിലാണെന്ന് വാർത്തകൾ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.

എസ്‌ഐടിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുന്നതിന് മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുൻപ് തന്നെ താൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തും. തനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ

സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പ്രതികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കിയത് അടൂർ പ്രകാശാണെന്ന ആരോപണത്തോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. താൻ അങ്ങനെയൊരു അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ അവിടെ പോയിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്. അത് മറച്ചുവയ്ക്കുന്നില്ല. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തൻ്റെ ലോക്‌സഭ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടറാണ്. അയാൾ കള്ളനാണെന്നോ കൊള്ളക്കാരനാണെന്നോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല താൻ ഇടപെട്ടത്.

ശബരിമലയിലെ അന്നദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ താൻ അവിടെ പോവുകയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാർഥ്യമാണ്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എവിടെ വിളിച്ചാലും താൻ എത്തും. പാർട്ടിയുടെ ക്യാമ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അസൗകര്യമുണ്ടാകാം എങ്കിലും സൗകര്യപ്രദമായ ഏത് ദിവസവും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ തയാറാണ്. താൻ എങ്ങോട്ടും ഒളിച്ചോടി പോകില്ലെന്നും തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി.

ഗോവിന്ദനെ പരിഹസിച്ച് വിഡി സതീശൻ

സിപിഎം നേതാക്കൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് എംവി ഗോവിന്ദന് സമനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. എംവി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എസ്‌ഐടിയെ തടയാൻ മാത്രം കരുത്തുറ്റതാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്ഷേത്രത്തിലെ കട്ടിളപ്പാളികൾക്ക് മുകളിലുള്ള ശിവരൂപം, വ്യാളിരൂപം എന്നിവ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഭാമണ്ഡലത്തിലെ സ്വർണവും നഷ്ടമായതായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ വിവരങ്ങൾ എസ്‌ഐടി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു എന്ന വാർത്ത വിഡി സതീശൻ നിഷേധിച്ചു. എട്ട് കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നു എന്നത് തെറ്റായ വാർത്തയാണ്. ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പോലും ബിജെപിയിൽ പോയിട്ടില്ലെന്നും ഒരാൾ പോലും പാർട്ടി വിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അവിടെ സ്വതന്ത്രരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സർക്കാർ താൽപ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു: കെസി വേണുഗോപാൽ

ഹൈക്കോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാണ് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ പ്രതികരിച്ചത്. നിലവിൽ സർക്കാർ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തത് പോലും നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം പുറത്തറിഞ്ഞത് ഇതിന് തെളിവാണ്. ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രതികൾ ജയിലിലായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

MV GOVINDAN BLAMES CONGRESS LEADERS
ADOOR PRAKASH DENIES SIT PROBE LINK
SABARIMALA GOLD THEFT POLITICAL ROW
SONIA GANDHI MEETING CONTROVERSY
SABARIMALA GOLD THEFT ROW

