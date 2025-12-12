Kerala Local Body Elections2025

കട്ടിളപ്പാളി കേസ്: പത്മകുമാറിന് തിരിച്ചടി; ക്ഷേത്ര മുതലുകൾ അപഹരിച്ചതിൽ ഗൂഢാലോചന; ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു

കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. സ്വർണം ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണെന്ന വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

എ പത്മകുമാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 12, 2025 at 11:39 AM IST

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിന് തിരിച്ചടി. കേസിൽ പത്മകുമാർ സമർപ്പിച്ച ജാമ്യഹർജി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി തള്ളി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികൾ കൈമാറിയതിൽ ബോർഡിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു ജാമ്യഹർജിയിൽ പത്മകുമാർ പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.

ബോർഡിൻ്റെ മിനുട്‌സിൽ സ്വർണം എന്നതിന് പകരം ചെമ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എല്ലാവരുടെയും അറിവോടെയാണെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബോർഡിലെ മറ്റുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി തന്നെ മാത്രം കുറ്റക്കാരനാക്കുന്നതിലെ എതിർപ്പും പത്മകുമാർ ജാമ്യഹർജിയിലൂടെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുക്കാതെയാണ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. ജാമ്യനീക്കത്തിനിടെ രണ്ടാമത് പ്രതി ചേർത്ത ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിലും പത്മകുമാറിനെ എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. നേരത്തെ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ച മുരാരി ബാബു, കെ എസ് ബൈജു, എൻ വാസു എന്നിവർക്കും കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ പത്മകുമാറിൻ്റെ ഹർജിയും തള്ളിയിരിക്കുന്നത്.

കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം

വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഈ കർശന നിലപാട് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതിയിൽ നിർണായകമാകും. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തലപ്പത്തിരുന്ന വ്യക്തികൾ തന്നെ ക്ഷേത്ര മുതലുകൾ അപഹരിക്കുന്നതിൽ കൂട്ടുനിന്നു എന്ന ആരോപണം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കോടതി കാണുന്നത്. പത്മകുമാർ ഉന്നയിച്ച 'കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം' എന്ന വാദം കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും മറിച്ച് ഗൂഢാലോചനയുടെ വ്യാപ്തിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചത്. ഉന്നത സ്വാധീനമുള്ള പ്രതികൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ആശങ്ക കോടതി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ മാത്രമല്ല, ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചാർത്താനുള്ള സ്വർണം തട്ടിയെടുത്ത കേസിലും പത്മകുമാറിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കേസുകളിലുമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണവും പണവുമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ക്രമക്കേടുകൾ ഇങ്ങനെ

ശബരിമല ശ്രീകോവിലിൻ്റെ പഴയ വാതിൽപ്പാളികൾ സ്വർണം പൂശുന്നതിനായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറിയതിൽ ചട്ടലംഘനം നടന്നുവെന്നാണ് പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അനുമതിയോ കൃത്യമായ രേഖകളോ ഇല്ലാതെയാണ് അമൂല്യമായ ഈ വസ്തുക്കൾ കൈമാറിയത്. പിന്നീട് അന്വേഷണം വന്നപ്പോൾ സ്വർണം എന്നതിന് പകരം 'ചെമ്പ്' എന്ന് മിനുട്സിൽ തിരുത്തിയത് ബോധപൂർവമായ തട്ടിപ്പാണെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താൻ പത്മകുമാർ നിർദേശം നൽകി എന്നതിനും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളിലും സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിലും കൃത്രിമം കാണിച്ചതും കേസിൻ്റെ ഗൗരവം വർധിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉരുക്കി മാറ്റുന്നതിലും വൻ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിലും വ്യക്തമായിരുന്നു.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യഹർജി

അതേസമയം, ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ജാമ്യം തേടി കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് ജാമ്യഹർജി നൽകിയത്. തനിക്ക് പ്രായമായെന്നും അതിനാൽ പരിഗണന നൽകണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ ജാമ്യഹർജി 18ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ആറന്മുള സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രായം ഒരുകാരണമായി കോടതി പരിഗണിക്കുമോ അതോ തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്ത് തള്ളുമോ എന്നത് നിർണായകമാണ്.

ക്ഷേത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ച് ഇയാൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ബിനാമി പേരുകളിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത സ്വർണവും പണവും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. പത്മകുമാറിനെ കൂടാതെ അന്നത്തെ ബോർഡ് മെമ്പർമാരും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും കേസിൽ പ്രതികളാണ്. ഇവരെല്ലാം ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളാണെന്നാണ് എസ്‌ഐടിയുടെ നിഗമനം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ച ഈ സംഭവത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഭക്തസംഘടനകളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നിലവിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

