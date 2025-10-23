ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; മുരാരി ബാബു എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡിയില്‍

ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിക്കാണ് ഇയാളെ പെരുന്നയിലെ വീട്ടില്‍ വച്ച് എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്.

MURARI BABU IN CUSTODY Sabarimala Gold Theft SIT Sabarimala
Murari Babu. (ETV Bharat.)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 23, 2025 at 7:05 AM IST

2 Min Read
പത്തനംതിട്ട: സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ശബരിമല മുന്‍ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റിവ് ഓഫിസര്‍ മുരാരി ബാബു എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡിയില്‍. ഇന്നലെ (ഒക്‌ടോബര്‍ 22) രാത്രി 10 മണിക്കാണ് ഇയാളെ പെരുന്നയിലെ വീട്ടില്‍ വച്ച് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്. ദ്വാരപാലക ശില്‍പ പാളികളും കട്ടിളയും കടത്തിയ കേസില്‍ പ്രതിയാണ് മുരാരി ബാബു.

നിലവില്‍ ഇയാള്‍ സസ്‌പെന്‍ഷനിലാണ്. എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത ഇയാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കേസിലെ ഇയാളുടെ മുഖ്യപങ്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്.

ആരോപണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ആദ്യം നടപടിയെടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇയാളാണ്. 2019 മുതല്‍ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിലെ പ്രധാനിയാണ് മുരാരി ബാബു. ഇയാളാണ് ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളിലും കട്ടിള പാളികളിലും സ്വര്‍ണം പൊതിഞ്ഞത് എന്നതിന് പകരം ചെമ്പ് പൊതിഞ്ഞത് എന്നാക്കിയത്. സ്വര്‍ണപ്പാളി സംബന്ധിച്ചുള്ള വ്യാജ രേഖ ചമച്ചതിന്‍റെ തുടക്കവും മുരാരി ബാബുവിന്‍റെ കാലത്താണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി സംബന്ധിച്ച് വിഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് മുരാരി ബാബു പറഞ്ഞത്. തന്ത്രിയുടെ കത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താന്‍ മഹസറില്‍ ചെമ്പ് പാളിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താന്‍ നല്‍കിയത് വെറും പ്രാഥമിക റിപ്പോര്‍ട്ടാണ്.

പരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം അനുമതി നല്‍കുന്നത് തനിക്ക് മുകളിലുള്ളവരാണെന്നും മുരാരി ബാബു ആവര്‍ത്തിച്ചു. ദ്വാരപാലകരിലും കട്ടിളയിലും നേരിയ തോതിലാണ് സ്വര്‍ണം പൂശിയത്. അതുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പ് തെളിഞ്ഞതെന്നും മുരാരി ബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

മൊഴിയെടുപ്പ് തുടരും: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള സംബന്ധിച്ച കേസിലെ സാക്ഷികളുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് ഇന്നും (ഒക്‌ടോബര്‍ 23) തുടരും. സന്നിധാനത്ത് നിന്നും സ്വര്‍ണപ്പാളി കൊണ്ടുപോകുമ്പോള്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ മൊഴിയെടുക്കലാണ് നിലവില്‍ തുടരുന്നത്. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുപ്പ് ഇന്ന് മുതല്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചന.

ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റിയുടെ തെളിവെടുപ്പ് ഉടന്‍: അതേസമയം കേസില്‍ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍ പോറ്റി അന്വേഷണ സംഘത്തിന്‍റെ കസ്റ്റഡിയില്‍ തുടരുകയാണ്. ഈ മാസം 30 വരെയാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി. ബെംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ പോറ്റിയെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും. സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയിലൂടെ ലഭിച്ച ലാഭം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ സ്വര്‍ണ നാണയം അടക്കം ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ചും പരിശോധന തുടരും. നേരത്തെ വീട്ടില്‍ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അടക്കം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

