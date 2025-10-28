ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു; മുഖ്യപ്രതിയുമായി ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും

തെളിവെടുപ്പ്, ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്

Sabarimala gold theft Murari Babu sent to custody
മുരാരി ബാബു കോടതിയില്‍ (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് റാന്നി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവായി. നാല് ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയാണ് എസ്ഐടി സംഘം റാന്നി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. തെളിവെടുപ്പ്, ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉൾപ്പെടെ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചാണ് അന്വേഷണസംഘം മുരാരി ബാബുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് പ്രതിയെ പൊലീസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ എത്തിച്ചത്. പ്രതിഭാഗം ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയില്ല.

കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ മുരാരി ബാബുവിന് വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പാണെന്ന് വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കിയ ഗൂഢാലോചനയിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് മുരാരി ബാബു. സ്വർണപ്പാളികൾ ചെമ്പുപാളികൾ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് മനഃപൂർവമായിരുന്നുവെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ശബരിമലയുടെ പ്രശസ്തിക്ക് കോട്ടം തട്ടാൻ കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

മുരാരി ബാബു എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ (ETV Bharat)

കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച മുരാരി ബാബുവിനെ എസ്ഐടി സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും ഇടനിലക്കാരനുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്താൽ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ശബരിമലയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികളെ എത്തിച്ച് തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച്‌ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായ പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾ നൽകാത്ത ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എസ്ഐടി സംഘം വ്യക്തമാക്കി. ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാം പ്രതിയായ മുരാരി ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Sabarimala gold theft Murari Babu sent to custody
മുരാരി ബാബു കോടതിയില്‍ (ETV Bharat)

അതേസമയം കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലാറ്റിലും, ബല്ലാരിയിലെ ഒരു ആഭരണക്കടയിലും, ചെന്നൈയിലെ ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിങ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഫിസിലും പോറ്റിയുമായി എസ്ഐടി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ശ്രീകോവിൽ വാതിലിൽ സ്വർണം പൂശാനുള്ള പണിക്ക് പോറ്റിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ പണം മുടക്കിയ ഗോവർധൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആഭരണക്കടയില്‍നിന്ന് നിരവധി സ്വർണക്കട്ടികൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഓഫിസര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം 2019-ൽ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനായി അയച്ച ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ചെമ്പുതകിടുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തതാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗോവർധൻ്റെ മൊഴി എസ്‌ഐടി നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അന്വേഷണപ്രകാരം, 2019-ൽ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനായി ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വർണം പൂശിയ തകിടുകൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ (ടിഡിബി) നിന്ന് പോറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് അനുമതിയില്ലാതെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും എത്തിച്ചതായാണ് ആരോപണം. ദ്വാരപാലക തകിടുകളിൽ നിന്നും ശ്രീകോവിൽ വാതിൽക്കല്ലിൽ നിന്നും സ്വർണം കാണാതായ രണ്ട് കേസുകളിലെയും മുഖ്യപ്രതിയാണ് പോറ്റി.

