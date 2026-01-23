മുരാരി ബാബു പുറത്തേക്ക്, തന്ത്രിക്ക് കുരുക്ക് മുറുകുന്നു; സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നിർണായക നീക്കം

ETV Bharat / state

90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാലാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്ക് കൊള്ളയിൽ നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണസംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ പ്രധാന പ്രതികളിലൊരാളായ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ബി മുരാരി ബാബുവിന് ജാമ്യം. ദ്വാരപാലക ശിൽപം, കട്ടിളപ്പൊളി എന്നീ രണ്ട് കേസുകളിലാണ് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്‌ഐടി) കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി.

സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് കോടതി മുരാരി ബാബുവിന് സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നൽകിയത്. ഇതോടെ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ പ്രതിയായി അദ്ദേഹം മാറും. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം കരമനയിലെ സ്പെഷ്യൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം ഉത്തരവ് ജയിലിൽ എത്തുന്നതോടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോട് കൂടി മോചിതനാകുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ കടുത്ത ഉപാധികളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതിയുടെ പരിധി വിട്ടു പോകരുത്, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കരുത്, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാകണം തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകൾ. 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജാമ്യം നൽകുന്നത് സ്വാഭാവിക നീതിയാണെന്ന നിരീക്ഷണം കോടതി നടത്തി. പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ ഈ വാദം ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

എസ്‌ഐടിക്ക് തിരിച്ചടി

കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തത് എസ്‌ഐടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ തിരിച്ചടിയായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകൾ അടക്കം ലഭിക്കാനുള്ളതും കൂടുതൽ വിവരശേഖരണം ആവശ്യമായതുമാണ് കുറ്റപത്രം വൈകാൻ കാരണമായി അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കും നേരത്തെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി ആദ്യ വാരത്തോടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധിയും 90 ദിവസം തികയുകയാണ്. കുറ്റപത്രം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനും ഇതേ രീതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനുണ്ടെന്നും പ്രതികൾ ഇനിയും അറസ്റ്റിലാകാനുണ്ടെന്നുമാണ് കുറ്റപത്രം വൈകുന്നതിന് കാരണമായി അന്വേഷണ സംഘം നൽകുന്ന വിശദീകരണം. പ്രതികൾ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുന്നത് അന്വേഷണത്തെയും തെളിവുശേഖരണത്തെയും ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ എത്രയും വേഗം പ്രാഥമിക കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് എസ്‌ഐടി.

ഗൂഢാലോചനയും ഇഡി അന്വേഷണവും

2019 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ശബരിമലയിൽ നടന്ന സ്വർണ ക്രമക്കേടുകളിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ മുരാരി ബാബുവിന് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു എസ്‌ഐടിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട്. 2019ൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ആയിരിക്കെയാണ് ക്രമക്കേടുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടതെന്നും വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും (ഇഡി) സമാന്തര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. പ്രതികളുടെ വീടുകളിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രതികളോട് ഇഡി എന്ത് സമീപനം സ്വീകരിക്കും എന്നത് കേസിൽ നിർണായകമാകും.

തന്ത്രിയുടെ പങ്കും അന്വേഷണവും

ഇതിനിടെ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി 14 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരപാലക ശിൽപം, കട്ടിളപ്പൊളി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണക്കൊള്ള കേസുകളിൽ തന്ത്രിയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന നിർണായക തെളിവുകളും മൊഴികളുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. റിമാൻഡിലായ തന്ത്രിയെ ഇന്നലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചില പ്രധാന രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ഈ രേഖകളുടെയും മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സ്വർണക്കൊള്ളയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം കണ്ഠര് രാജീവർ ഭാഗികമായി സമ്മതിച്ചതായാണ് വിവരം. 2019 കാലഘട്ടത്തിൽ തന്ത്രി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അതീവ ദുരൂഹമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നു. കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംശയങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തന്ത്രിയുടെ വിദേശയാത്രകൾ, സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ തുടരന്വേഷണം നടത്താനാണ് പൊലീസ് തീരുമാനം. നിലവിൽ റിമാൻഡിലുള്ള കണ്ഠര് രാജീവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം 28ന് വിജിലൻസ് കോടതി പരിഗണിക്കും.

