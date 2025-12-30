അന്വേഷണം മുൻ മന്ത്രിയിലേക്ക്; കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തു, നിർണായകം
അറസ്റ്റിലായവരുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രഹസ്യനീക്കം. രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്ന് സംഘം പരിശോധിക്കുന്നു.
Published : December 30, 2025 at 1:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഉന്നതരിലേക്കെത്തുന്ന സൂചനകൾ പുറത്ത്. ദേവസ്വം മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രഹസ്യകേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു എസ്പി ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യൽ. കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൻ്റെ തലേദിവസമാണ് പിഎസ് പ്രശാന്തിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഏകദേശം മൂന്നര മണിക്കൂറോളം കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യൽ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്ത കാര്യം കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളോടു സമ്മതിച്ചു. 2019ൽ ദേവസ്വം മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നോടു ചോദിച്ചുവെന്നും അക്കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി അന്വേഷണ സംഘത്തോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയശേഷം മറ്റ് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഉത്തരം നൽകാതെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി.
സ്വർണപ്പാളികൾ ഇളക്കിയെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലെന്നും അക്കാര്യങ്ങളൊന്നും മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ താൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും കടകംപള്ളി മൊഴി നൽകിയെന്നാണ് വിവരം. ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വതന്ത്രാധികാരമുള്ള സമിതിയാണെന്നും അതിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മന്ത്രി കൈകടത്താറില്ലെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. അതിനാൽ കട്ടിളകളിലോ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലോ സ്വർണം പൂശുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകി.
കുരുക്കായത് പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴി
കേസിൽ നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കടകംപള്ളിയെ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്നാണ് സൂചന. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി കടകംപള്ളിക്ക് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണം പൂശുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പോൺസർമാരുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അപേക്ഷ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ആദ്യം നൽകിയത് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലായിരുന്നെന്നും അവിടെനിന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് നടപ്പാക്കിയതെന്നും പത്മകുമാറിൻ്റെ മൊഴിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കടകംപള്ളിക്ക് കുരുക്കായിരിക്കുന്നത്.
അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ അന്വേഷണം ഏതൊക്കെ ഉന്നതരിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് ഏവരും. ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചെങ്കിലും ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നിൽ ഹാജരാകേണ്ടിവരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കടകംപള്ളിക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ്.
നിഴലായി ഡി മണി
അതിനിടെ കേസിലെ അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി ഡി മണിയെയും സഹായി ബാലമുരുഗനെയും എസ്ഐടി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ 10.15ന് അഭിഭാഷകനൊപ്പമാണ് ഡി മണി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലെത്തിയത്. 10 മണിയോടെ ബാലമുരുഗനും ഓഫിസിലെത്തി. മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി അന്വേഷണ സംഘത്തിനു നൽകിയ മൊഴിയിലാണ് ഡി മണിയെക്കുറിച്ച് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നത്.
പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ മൊഴിപ്രകാരം ശബരിമലയിലെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹങ്ങൾ അടക്കം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതിലെ പ്രധാനിയാണ് ഡി മണി. നേരത്തെ ഡിണ്ടിഗലിലെത്തി ഡി മണിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇടപാടുകളെല്ലാം ദുരൂഹമായിരുന്നു. താനല്ല ഡി മണി എന്ന വാദവും ഇയാൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മുന്നിൽ ഉയർത്തി. ഇതിൻ്റെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനാണ് ഡി മണിയെയും സഹായി ബാലമുരുഗനെയും എസ്ഐടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. അതിനിടെ സംഭവത്തിലെ യഥാർഥ ഉത്തരവാദികളായ ഉന്നതരിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തുന്നില്ലെന്നാരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ എസ്ഐടി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിനുനേരെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.
