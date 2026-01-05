ശബരിമല കേസ്: അന്വേഷണം നീളും; എസ്ഐടിക്ക് ആറാഴ്ച കൂടി സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി
അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും ഉന്നതരിലേക്ക് എത്താത്തതിൽ കോടതിക്ക് വിമർശനമുണ്ട്. ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് 19ന് നൽകണം.
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ അന്വേഷണത്തിന് കൂടുതൽ സമയം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ആറാഴ്ച കൂടിയാണ് സമയം അനുവദിച്ചത്. കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹർജി ഈ മാസം 19ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമെന്നും അന്നേദിവസം എസ്ഐടി ഇടക്കാല അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ ഹൈക്കോടതി തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സംഘത്തലവന് കോടതി അനുമതി നൽകി. എസ്ഐടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണ കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയത്.
എന്നാൽ, സിപിഎം നേതാവ് പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റിനുശേഷമുള്ള അന്വേഷണത്തിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെ ഹൈക്കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിമർശിച്ചിരുന്നു. വൻതോക്കുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം പോകാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യവും കോടതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗമായ വിജയകുമാർ, സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ സിഇഒ പങ്കജ് പണ്ടാരി, ഗോവർധൻ എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ വാക്കാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിർണായക വിവരങ്ങൾക്കായി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന
സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ക്ഷേത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സ്വർണം യഥാർഥത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ മറിച്ചുവിറ്റോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്.
ഇതിനായി ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിങ് അടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിക്കുന്ന ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടിൽ, ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധവും ഗൂഢാലോചനയും
അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധമുള്ള കേസായതിനാൽ തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെന്നൈയിലെ വ്യാപാരിയായ ഡി മണിയിൽനിന്നും ലഭിച്ച മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ചില കണ്ണികളെക്കുറിച്ചും പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച അന്തർസംസ്ഥാന പുരാവസ്തു കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന് ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന പരിശോധനയും നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ അമൂല്യവസ്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കോടതിയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കാണുന്നത്.
ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എൻ പ്രശാന്തിനെയും ചോദ്യം ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെയും മന്ത്രിയെയും ചോദ്യം ചെയ്ത നടപടി, കേസ് വെറുമൊരു മോഷണത്തിനപ്പുറം ഭരണപരമായ വീഴ്ചകളിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. ഭരണസമിതിയിലെ ഉന്നതർക്ക് ഈ ക്രമക്കേടുകളിൽ പങ്കുണ്ടോ അതോ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടന്ന അഴിമതിയാണോ എന്നത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.
വൻതോക്കുകളിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്താത്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കോടതിയുടെ മുൻ വിമർശനം, അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമേൽ കനത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, അടുത്ത സിറ്റിങ്ങിൽ കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ ഉന്നതരുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ എസ്ഐടി നിർബന്ധിതരാകും. ആറാഴ്ചത്തെ അധിക സമയം ലഭിച്ചതോടെ, ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച തെളിവുകൾ കോർത്തിണക്കി കുറ്റപത്രം ശക്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
