'അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷകർ തന്നെ കൊള്ളയടിച്ചു'; ശബരിമലയിൽ നടന്നത് കൂട്ടക്കവർച്ചയെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി തള്ളി. കെപി ശങ്കർദാസിൻ്റെ അറസ്റ്റ് വൈകിയതിൽ അന്വേഷണസംഘത്തെ കോടതി വിമർശിച്ചു.
Published : January 21, 2026 at 5:00 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിൽ നടന്നത് അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് പ്രതികൾ കൂട്ടംചേർന്ന് കൊള്ളയടിച്ച കൂട്ടക്കവർച്ചയാണെന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നത് ആസൂത്രിതമായ കൊള്ളയാണെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണെന്നും ഹൈക്കോടതി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കണ്ടെത്തിയ രേഖകളിൽ ഇത് വ്യക്തമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി 4147 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ കട്ടിളപ്പടി, ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്നായി നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇത്രയധികം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട കേസിൽ ബെല്ലാരിയിലെ ഗോവർധൻ്റെ പക്കൽനിന്ന് 474 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായത്. കവർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ബാക്കി സ്വർണം എവിടെയാണെന്ന് ആരാഞ്ഞ കോടതി, അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ കൊള്ളക്കാരായി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. സ്വർണം പൂർണമായും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാൻ അന്വേഷണ ഓഫിസർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.
അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പരമാവധി സ്വർണം കണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. 1998-99 കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയ് മല്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമർപ്പിച്ച സ്വർണപ്പാളികൾ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹങ്ങളിലും കട്ടിളപ്പടിയിലും പൊതിഞ്ഞിരുന്നു. 2019ൽ ഇവ മാറ്റിയപ്പോൾ കൃത്യമായ അളവ് രേഖപ്പെടുത്താതെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് കോടതി വിമർശിച്ചു. നഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് പുരാതന മൂല്യമുള്ളതിനാൽ ഇതിൻ്റെ വില കേവലമായ സ്വർണവിലയേക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പത്മകുമാറിനെതിരെ വിമർശനം
മുൻ എംഎൽഎയും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി നിർണായക നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത്. രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയായതിനാൽ പത്മകുമാറിന് ജാമ്യം നൽകുന്നത് അന്വേഷണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. പത്മകുമാറിനെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജാമ്യം നൽകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പിന്തുണയോടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ചേർന്നാണ് ഈ വലിയ കൊള്ള നടത്തിയതെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവർക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെയും പ്രതിയാക്കിയിരുന്നു. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പത്മകുമാർ, അംഗങ്ങളായിരുന്ന കെപി ശങ്കർദാസ്, വിജയകുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെയും കോടതിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി.
അറസ്റ്റ് വൈകിയതിൽ ദുരൂഹത
കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയായ കെപി ശങ്കർദാസിൻ്റെ അറസ്റ്റ് ബോധപൂർവം വൈകിപ്പിച്ചതിനെ കോടതി കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഓഫിസറുടെ പിതാവായ ശങ്കർദാസിൻ്റെ മകൻ ഡിഐജി ആയതാണോ അറസ്റ്റ് വൈകാൻ കാരണമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. മുൻപ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചതിലൂടെ മാത്രം അറസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാനും ഉത്തരവിട്ടു. എസ്ഐടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. ഡിസംബർ 5 മുതൽ 19 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അന്വേഷണത്തിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാലാണ് ഈ കാലയളവിൽ അന്വേഷണത്തിൽ മെല്ലെപ്പോക്കുണ്ടായതെന്നുമാണ് കോടതിയുടെ നിഗമനം.
മറ്റൊരു പ്രതിയായ മുരാരി ബാബു അറസ്റ്റിലായി 90 ദിവസം പിന്നിട്ട സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യത്തിന് അർഹതയുണ്ടെങ്കിലും മഹസർ മാറ്റിയെഴുതി സ്വർണത്തെ ചെമ്പാക്കി മാറ്റിയത് ഇയാളാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിൻ്റെ ഗൗരവം പരിഗണിച്ച് ജാമ്യം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് കോടതി നിലപാട്. പ്രതികളുടെ പാപകർമത്തിൻ്റെ ഗൗരവം ഓർമിപ്പിക്കാൻ ഉദയസംക്രമം എന്ന സിനിമയിലെ പഞ്ചാഗ്നിമധ്യെ തപസ്സ് ചെയ്താലും ഈ പാപകർമത്തിന് പ്രതിക്രിയയാകുമോ എന്ന ഗാനത്തിലെ വരികൾ ജാമ്യ ഉത്തരവിൽ കോടതി ഉദ്ധരിച്ചു. അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ഇടത്തുനിന്നും സ്വർണം ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ വികാരപരമായ വിഷയമാണെന്നും അന്വേഷണം പാതിവഴിയിലായതിനാൽ പ്രതികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകാനാവില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
