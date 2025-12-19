ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച: അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തിയുമായി ഹൈക്കോടതി; പിന്നാലെ നിര്ണായക അറസ്റ്റുമായി എസ്ഐടി
ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സി.ഇ.ഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം വാങ്ങിയ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർദ്ധൻ എന്നിവരെ എസ്.ഐ.ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
Published : December 19, 2025 at 5:52 PM IST
എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ (എസ്ഐടി) പ്രവർത്തനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി കേരള ഹൈക്കോടതി. കേസിലെ ചില കുറ്റവാളികളെ ഒഴിവാക്കാൻ ബോധപൂർവ്വമായ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന കോടതി, അന്വേഷണം വൻ തോക്കുകളിലേക്ക് നീളണമെന്ന് കർശന നിർദേശം നൽകി.
കേസിൽ പ്രതികളായ എൻ. വാസു, മുരാരി ബാബു, കെ.എസ്. ബൈജു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദീന്റെ ഉത്തരവിലാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനെതിരായ രൂക്ഷവിമർശനമുള്ളത്. ബോർഡ് മെമ്പർമാരായിരുന്ന അഡ്വ. വിജയകുമാർ, ശങ്കർദാസ് എന്നിവരെ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കാത്തതിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിലും കോടതി ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ ഇത്രയും വലിയ സ്വർണ്ണവേട്ട നടക്കില്ലെന്നും, സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കേണ്ടവർ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറുന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ലക്ഷക്കണക്കിന് അയ്യപ്പഭക്തരുടെ മതപരമായ വികാരങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണിതെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി, കുറ്റവാളികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പഴുതും ഒരുക്കരുതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രതികളുടെ പ്രായമോ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ ജാമ്യം നൽകാനുള്ള കാരണങ്ങളല്ലെന്നും, ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്ന പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയാൽ അത് സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി.
നിര്ണായക അറസ്റ്റുമായി അന്വേഷണസംഘം
അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കേസിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിൽ സ്വർണം പൂശിയ ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സി.ഇ.ഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം വാങ്ങിയ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർദ്ധൻ എന്നിവരെ എസ്.ഐ.ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഈഞ്ചയ്ക്കലിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ഇവരെ കൊല്ലത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.ഡി അന്വേഷണവും ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ വിജിലൻസ് കോടതിയോട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നേരത്തെ രണ്ടുതവണ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുമുമ്പായിരുന്നു പങ്കജിനെ ആദ്യമായി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. പിന്നീട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, മുരാരി ബാബു, പത്മകുമാർ എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം, ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പങ്കജിനെ വീണ്ടും കേരളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
അന്ന് കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഇയാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിട്ടയച്ചത്. എന്നാൽ, കേസിൽ കമ്പനിയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമായതോടെ ഇന്ന് വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
Also Read: വൻ സ്രാവുകളെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം; അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ്