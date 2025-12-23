ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; 'ഞാൻ നിരപരാധി', ഗോവർധൻ്റെ ജാമ്യഹർജിയിൽ സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി ഹൈക്കോടതി

സ്വർണത്തിന് പകരമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പണം അടച്ചെന്ന് പ്രതി വാദിച്ചു. പോലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും യഥാർത്ഥ കുറ്റക്കാർ ദേവസ്വം ബോർഡാണെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്.

Sabarimala gold case updates Govardhan bail plea Kerala HC Bellary jeweler Govardhan news Sabarimala gold theft investigation
ഹൈക്കോടതി, ഗോവർധൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 23, 2025 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിലെ പത്താം പ്രതിയായ ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണവ്യാപാരി ഗോവർധൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിൻ്റെ വിശദീകരണം തേടി. ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. കേസ് ഈ മാസം 30ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

തനിക്ക് സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നും അയ്യപ്പൻ്റെ കടുത്ത ഭക്തനാണെന്നുമാണ് ഗോവർധൻ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നത്. സ്പോൺസർ എന്ന നിലയിൽ 2019ന് മുൻപ് പലപ്പോഴായി 84 ലക്ഷം രൂപയുടെ സംഭാവന ശബരിമലയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൂജകൾ, കാണിക്ക, സംഭാവന, എസ്ഐടി പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം എന്നിങ്ങനെ ആകെ ഒന്നരക്കോടിയിലധികം രൂപ താൻ ചെലവാക്കി. തട്ടിപ്പായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇത്രയും തുക സംഭാവന നൽകില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയിൽനിന്ന് 400 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണമാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ചത്. 2019ൽ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് ശേഷം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന 474.97 ഗ്രാം സ്വർണമാണിതെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഇത് ശബരിമല സ്വർണമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ 9.99 ലക്ഷം രൂപ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റുകളായി ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ, ശ്രീ ധർമശാസ്ത അന്നദാന ട്രസ്റ്റ് എന്നിവരുടെ പേരിൽ അടച്ചു. കൂടാതെ 2.7 ലക്ഷം രൂപയുടെ പത്തു പവന്‌റെ സ്വർണഹാരം മാളികപ്പുറത്തമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസിനായി ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ പേരിൽ 43,000 രൂപയും നൽകി. സ്വർണം വാങ്ങിയ വകയിൽ 2019ൽ തന്നെ മുഴുവൻ തുകയും നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ രേഖകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും ഗോവർധൻ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ബെല്ലാരിയിലെ തൻ്റെ സ്വർണക്കടയിൽനിന്ന് അന്വേഷണസംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വർണക്കട്ടികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ഗോവർധൻ ആരോപിക്കുന്നു. 59.40 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഇറക്കുമതി ചെയ്ത 24 കാരറ്റ് സ്വർണ ബിസ്ക്കറ്റുകളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഈ സ്വർണത്തിന് ശബരിമല സ്വർണവുമായി ബന്ധമില്ല. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ക്രമക്കേട് നടത്തിയത്. സ്വർണപ്പാളികൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായ അനുമതി നൽകിയെന്നും താൻ നിരപരാധിയാണെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്.

ശബരിമലയിലെ സ്വർണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗോവർധൻ സ്വർണം കൈക്കലാക്കിയതെന്നും ഇത് ആർക്ക് മറിച്ചുവിറ്റു എന്നത് അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നുമാണ് എസ്ഐടിയുടെ നിലപാട്. ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽ സ്വർണം പൂശിയ ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം വാങ്ങിയ ഗോവർധൻ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Also Read:- ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടത് അംഗീകരിക്കില്ല; സർക്കാർ അപ്പീലിന്, നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നിർണായക നീക്കം

TAGGED:

SABARIMALA GOLD CASE UPDATES
GOVARDHAN BAIL PLEA KERALA HC
BELLARY JEWELER GOVARDHAN NEWS
SABARIMALA GOLD THEFT INVESTIGATION
SABARIMALA GOLD THEFT BAIL PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.