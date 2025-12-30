ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; 'ഡി മണി' എസ്ഐടിക്ക് മുന്നിൽ, പേരിൽ പോലും ദുരൂഹത; കേരളം തേടുന്നത് ആ ഉത്തരം
പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യൽ. സിം കാർഡ് നൽകിയ ബാലമുരുകനും ഒപ്പമുണ്ട്. നോട്ടിസ് ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇരുവരും ഹാജരായത്.
Published : December 30, 2025 at 10:27 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മുഖ്യകണ്ണിയായ ഡി മണി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്ഐടി) മുന്നിൽ ഹാജരായി. ഡി മണിക്ക് സിം കാർഡ് എടുത്തു നൽകിയ ബാലമുരുകനും ഇദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുൻപാകെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡി മണിയോടും കൂട്ടാളികളായ ബാലമുരുകൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവരോടും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് എസ്ഐടി നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.
എസ്ഐടി നൽകിയ നോട്ടിസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരുവരും ഇന്ന് ഹാജരായത്. ഡി മണി തൻ്റെ അഭിഭാഷകനൊപ്പവും ബാലമുരുകൻ ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പവുമാണ് എസ്ഐടി ഓഫിസിലെത്തിയത്. രാജ്യാന്തര പുരാവസ്തു ഇടപാടുകാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗൽ സ്വദേശി ഡി മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് സ്വർണ ഉരുപ്പടികൾ വിറ്റെന്ന് പ്രവാസി വ്യവസായി എസ്ഐടിക്ക് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ശബരിമലയിലെ ഉരുപ്പടികളാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഈ നിർണായക മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ഡി മണിയിലേക്ക് എത്തിയത്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് പോറ്റിയും മണിയുമായി സ്വർണ ഇടപാട് നടന്നതെന്നും ഇതിന് താൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണെന്നും പ്രവാസി വ്യവസായി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണക്കച്ചവടത്തിനായി ആദ്യം തന്നെയായിരുന്നു സമീപിച്ചതെന്നും പുരാവസ്തുക്കളിൽ താത്പര്യം ഉള്ളതിനാൽ ദിണ്ടിഗലിലെ ഡി മണിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അമൂല്യവസ്തുക്കൾ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ കണ്ടതെന്നും ഇദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വിലപേശലിൽ തീരുമാനമുണ്ടാവാത്തതിനാൽ അവിടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കച്ചവടം നടന്നില്ലെന്നുമാണ് മൊഴിയിലുള്ളത്. ലോഹക്കച്ചവടക്കാർക്കിടയിൽ മണി അറിയപ്പെടുന്നത് 'ദാവൂദ് മണി' എന്നാണെന്നും വ്യവസായി എസ്ഐടിയെ അറിയിച്ചു.
മണിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ എസ്ഐടിക്ക് കൈമാറിയതും ഈ വ്യവസായിയാണ്. സ്വർണ ഉരുപ്പടികൾ ഡി മണി വഴിയാണ് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെന്നാണ് മൊഴി. വിമാനമാർഗമാണ് മണി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയത്. എന്നാൽ ഇടപാടിനുള്ള പണം ദിണ്ടിഗലിൽനിന്ന് റോഡ് മാർഗമാണ് മണി എത്തിച്ചത്. ശബരിമലയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ ഇടപാടിന് സാക്ഷിയാണെന്ന മൊഴിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണപ്പാളികൾ രാജ്യാന്തര പുരാവസ്തു മാഫിയയ്ക്ക് കൈമാറിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഓട്ടോ ഡ്രൈവറിൽനിന്ന് കോടീശ്വരനിലേക്ക്
മണിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിലും ഇടപാടുകളിലും വലിയ തോതിലുള്ള നിഗൂഢതകളാണുള്ളത്. വെറും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്ന മണി കേവലം ഏഴുവർഷം കൊണ്ടാണ് കോടീശ്വരനായി മാറിയത്. സ്വന്തം പേരിൽ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ പോലും ഇല്ലാത്തത് മണിയുടെ ഇടപാടുകളെ കൂടുതൽ ദുരൂഹമാക്കുന്നു. ആഡംബര ഓഫിസ്, വീട്, വിലകൂടിയ മൂന്ന് എസ്യുവികൾ, വൻകിട ഭൂമി ഇടപാടുകൾ എന്നിവ മണിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഇയാളുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയതല്ലെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. മണിക്കും മുകളിൽ മറ്റേതോ ഒരു ഉന്നതൻ ഉണ്ടെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ ഘടകങ്ങളാണ്.
ശബരിമല കൂടാതെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിലെ മറ്റ് പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വൻ കവർച്ചയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബലമായി സംശയിക്കുന്നു. പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പും വിഗ്രഹക്കടത്തും നടത്തുന്ന രാജ്യാന്തര സംഘവുമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം മുൻപ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ദിണ്ടിഗലിലെ വസതിയിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
തീരുമാനങ്ങൾ പത്മകുമാറിൻ്റേത്: എൻ വിജയകുമാർ
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റേതായിരുന്നുവെന്ന് എൻ വിജയകുമാറിൻ്റെ മൊഴി. 2019ൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡംഗമായിരുന്നു സിപിഎം നേതാവായ വിജയകുമാർ. "സഖാവ് പറഞ്ഞു, താൻ ഒപ്പിട്ടു" എന്നാണ് വിജയകുമാറിൻ്റെ മൊഴി. സ്വർണപ്പാളി പുതുക്കുന്ന കാര്യം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ പത്മകുമാർ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്നും വായിക്കാതെ ഒപ്പിട്ടെന്നുമാണ് വിജയകുമാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
"എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പത്മകുമാറിൻ്റേതായിരുന്നു. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. സഖാവ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു. സ്വർണപ്പാളി പുതുക്കുന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ബോർഡിൽ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വസിച്ച് മറ്റൊന്നും വായിക്കാതെ താൻ ഒപ്പിടുകയായിരുന്നു. ഇനിയും പുറത്തുനിന്നാൽ സർക്കാരിന് നാണക്കേടാകും എന്നതുകൊണ്ടാണ് കീഴടങ്ങിയത്" എന്നാണ് വിജയകുമാർ എസ്ഐടിക്ക് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത്.
ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ വിജയകുമാർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയടക്കമുള്ള പ്രതികൾക്ക് അന്യായ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കൂട്ടുനിന്നു. ഇങ്ങനെ ബോർഡിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസിൽ 12-ാം പ്രതിയാണ് വിജയകുമാർ.
പത്മകുമാറിനെതിരേ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം വിജയകുമാറിനെതിരെയുമുണ്ട്. മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയ ശേഷം വിജയകുമാർ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. വീട്ടിലും ബന്ധുവീടുകളിലും പൊലീസ് തിരക്കി എത്തിയതോടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും കീഴടങ്ങാൻ നിർബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ ഈഞ്ചയ്ക്കലിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിൽ അഭിഭാഷകനൊപ്പമെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
'ബാരിക്കേഡ് തകർത്തു, ജലപീരങ്കി'; സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മാർച്ച്, തലസ്ഥാനത്ത് സംഘർഷം
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എസ്ഐടി ഓഫിസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. ബാരിക്കേഡ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.
യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഒ.ജെ. ജനീഷ് മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേസിൽ സിപിഎം ഉന്നതർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ അംഗങ്ങൾക്കെതിരെ പാർട്ടി തലത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാത്തത് ഇതിന് തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രകടനമായി എത്തിയ പ്രവർത്തകർ എസ്ഐടി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച ബാരിക്കേഡുകൾ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. പോലീസ് പലതവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞുപോകാൻ തയാറായില്ല. തുടർന്നാണ് പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത്. ജലപീരങ്കി പ്രയോഗത്തിനിടെ ചില പ്രവർത്തകർക്ക് നിസാര പരിക്കേറ്റു. പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് സ്ഥലത്ത് ഏറെനേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.
