ETV Bharat / state

'മന്ത്രിമാർക്കും പങ്ക്, തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് കണ്ണിൽപ്പൊടിയിടാൻ'; സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വിമർശനവുമായി ചെന്നിത്തലയും മുരളീധരനും

സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും യഥാർഥ പ്രതികളെ പിടിക്കണമെന്നും യുഡിഎഫ്. അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി.

RAMESH CHENNITHALA SABARIMALA NEWS KERALA MINISTERS GOLD THEFT LINK K MURALEEDHARAN PRESS CONFERENCE SABARIMALA GOLD THEFT PROBE UPDATE
രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെ മുരളീധരനും മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 10, 2026 at 10:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും നിലവിലെ മന്ത്രിമാർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരനും. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും യഥാർഥ പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും കുറ്റവാളികളായ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിയമപരമായ കാര്യമാണ്. നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്നും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ആരും അതീതരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട നാല് നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഇതുവരെ പാർട്ടി യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള വഴികളാണ് നിലവിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈ സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും നിലവിലെ മന്ത്രിമാർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന വിവരമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം. ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പൻ്റെ മുതൽ കവർന്ന ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല. കുറ്റവാളികൾ എത്ര വലിയവരാണെങ്കിലും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന നിലപാടാണ് യുഡിഎഫ് ആദ്യം മുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നത്. തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിയമം തീരുമാനമെടുക്കട്ടെ എന്നും സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ യഥാർഥ പ്രതികളെ പുറത്തുകൊണ്ടുവരികയാണ് പ്രധാനമെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എസ്ഐടി അന്വേഷണം ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ

വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 100 സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തെ എൽഡിഎഫ് ഭരണം ജനങ്ങളെ പൂർണമായും അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഭരണമാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് 110 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പരാജിതൻ്റെ കപടമായ ആത്മവിശ്വാസം മാത്രമാണ്. തദ്ദേശ, പാർലമെൻ്റ്, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ യുഡിഎഫ് നേടിയ വിജയം ജനങ്ങൾ മാറ്റത്തിന് തയാറാണെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

മുൻകൂട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രീതി കോൺഗ്രസിനില്ല. മലപ്പുറത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉയരുന്ന വിവാദങ്ങളിൽ അവർ എന്നും മതേതര നിലപാട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. എല്ലാവരും വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആകെ 140 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും ജനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ തിരിച്ചറിയുമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല

തിരുവാഭരണ മോഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന അന്വേഷണവും തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റും കേവലം തന്ത്രിയിൽ മാത്രം ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി. ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ ഇത്ര വലിയ തോതിൽ സ്വർണം കടത്താൻ കഴിയില്ല. സ്വന്തം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഇത്ര വലിയ കൊള്ള നടക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മന്ത്രിമാർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പോലെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിൽ, അറസ്റ്റിലായവരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരല്ലേ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പാർട്ടിക്കാരും മന്ത്രിയും ഭരണതലപ്പത്തുള്ളവരും അറിയാതെ ഇത്തരമൊരു സ്വർണക്കടത്ത് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റോടെ ഈ കേസ് അവസാനിച്ചുവെന്ന് സർക്കാർ കരുതേണ്ടെന്നും കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയത്തെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മന്ത്രിമാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളന ദിവസം കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമസഭ മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ യുഡിഎഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അതിശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും മുരളീധരൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ദേവസ്വം മുൻ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം എന്തായെന്ന് അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് താത്പര്യമുണ്ട്. ഇത്ര വലിയ ക്രമക്കേട് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസനീയമല്ല.

തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ. എന്നാൽ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി പുറത്തുവരേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന വാർത്തകൾ ഗൗരവകരമാണ്. ഹൈക്കോടതി ഇടപെടുന്നത് വരെ അന്വേഷണം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായല്ല കോൺഗ്രസ് കാണുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളോ പള്ളികളോ ആകട്ടെ, ഭക്തർ നൽകുന്ന കാണിക്കയും വരുമാനവും ആര് കൊള്ളയടിച്ചാലും അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയപ്പെടണം. തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണെങ്കിലും, ഒരാൾക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നതുകൊണ്ട് ആ വിഭാഗം മുഴുവൻ മോശക്കാരാണെന്ന് കരുതരുത്. മുൻപ് ആരോപണവിധേയനായ ഒരു തന്ത്രിയെ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് വിളക്ക് തെളിയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി അനുവദിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുരളീധരൻ, നിലവിലെ തന്ത്രി സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ശുദ്ധികലശം നടത്തിയത് വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അപ്രീതിക്ക് പാത്രമായ വ്യക്തിയാണെന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

Also Read:- 'മതി വരാത്ത മധുര സംഗീതം'; പിന്നിട്ടത് 86 സ്വരരാഗ വർഷങ്ങൾ, ഗാനഗന്ധർവ്വന് ഇന്ന് പിറന്നാൾ

TAGGED:

RAMESH CHENNITHALA SABARIMALA NEWS
KERALA MINISTERS GOLD THEFT LINK
K MURALEEDHARAN PRESS CONFERENCE
SABARIMALA GOLD THEFT PROBE UPDATE
SABARIMALA GOLD THEFT ALLEGATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.