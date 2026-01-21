ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസില് മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം; പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങാനാകില്ല
കട്ടിളപാളി കേസില് റിമാന്ഡിലായതിനാല് പോറ്റി ജയിലില്തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. കട്ടിളപ്പാളി കേസില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാനുള്ള 90 ദിവസമാകാന് മൂന്നാഴ്ച കൂടി സമയമുണ്ട്
Published : January 21, 2026 at 1:20 PM IST
കൊല്ലം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പ കേസില് മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് ജാമ്യം. കൊല്ലം വിജിലന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. നിയമപരമായ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമമെന്ന നിലയിലാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാലാണ് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം കട്ടിളപാളി കേസില് റിമാന്ഡിലായതിനാല് പോറ്റി ജയിലില്തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും. കട്ടിളപ്പാളി കേസില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാനുള്ള 90 ദിവസമാകാന് മൂന്നാഴ്ച കൂടി സമയമുണ്ട്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും പുതിയ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്വേഷണസംഘം വളരെ വിപുലമായാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കൂടുതല് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറ്റപത്രം വളരെ വിപുലമായ രീതിയില് സമര്പ്പിക്കാനാണ് പ്രത്യക അന്വേഷണ സംഘം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ലഭ്യമായ വിവരം. അതുകൊണ്ടാണ് കേസില് 90 ദിവസമായിട്ടും എസ്ഐടി കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കാന് വൈകുന്നത്.
ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെ സ്വര്ണം അപഹരിച്ച കേസില് ഒക്ടോബര് 17നാണ് ആദ്യം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി അറസ്റ്റിലാകുന്നത്.
സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എസ്ഐടിയുടെ പരിശോധന പൂര്ത്തിയായി. ഇന്നലെ ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് എസ്ഐടി സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെയാണ് സന്നിധാനത്തെ പരിശോധന. കൊടിമരം മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചതിലടക്കം എസ്ഐടി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു.
അതേസമയം സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 'ഓപ്പറേഷൻ ഗോൾഡൻ ഷാഡോ' എന്ന പേരിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറേക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ പരിശോധന ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ നാല് മണിയോടെ അവസാനിച്ചു. കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 21 കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശോധന.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കരാറുകാർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
പരിശോധനയിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, സ്വത്ത് രേഖകൾ, മറ്റ് സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായക രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതടക്കമുള്ള തുടർ നടപടികളിലേക്ക് ഇഡി കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യാനും നീക്കമുണ്ട്. മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാരെ കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫിസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തും. അതേസമയം തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവരരുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഇഡി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.