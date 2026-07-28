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ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ എസ്.ഐ.ടി

ഹൈക്കോടതിയുടെ യാതൊരുവിധ അനുമതികളുമില്ലാതെയാണ് ശബരിമലയിൽ നിന്നും സ്വർണപ്പാളികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു

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പിഎസ് പ്രശാന്ത്, ശബരിമല (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 7:20 AM IST

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പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്തിനെയും ബോർഡ് അംഗമായിരുന്ന അജികുമാറിനെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പ്രതികളെ ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 2025ലെ ശബരിമല പാളിക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്ന് ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഭരണസമിതിയാണ് കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളത്.

ഹൈക്കോടതിയുടെ യാതൊരുവിധ അനുമതികളുമില്ലാതെയാണ് ശബരിമലയിൽ നിന്നും സ്വർണപ്പാളികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പി.എസ് പ്രശാന്തും അജികുമാറും നിലവിൽ റിമാൻഡിൽ ജയിലിൽ കഴിയുകയാണ്.

പ്രതികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അന്വേഷണസംഘം കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അപേക്ഷ കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്തുവച്ചുതന്നെ ഇരുവരെയും വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.

റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ
ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണസമിതിയുടെയും മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്തിൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പൂർണമായും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് വേർതിരിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ തവണയും സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തതെന്ന് എസ്.ഐ.ടി കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും അത് വേർതിരിച്ച് അടിച്ചുകൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കൂടുതൽ അറസ്റ്റിന് സാധ്യത
ശബരിമലയിലെ സ്വർണം മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഉന്നതരായ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുള്ളതായി അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാനുമാണ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റിനെയും അംഗത്തെയും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ശബരിമല പോലൊരു പുണ്യസ്ഥലത്ത് നടന്ന സ്വർണക്കൊള്ള ഭക്തർക്കിടയിലും വലിയ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു. ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സുതാര്യതയെത്തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവരുന്നത്.

കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് ഇത്തരത്തിൽ കടത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്താനും സ്വർണം എവിടേക്കാണ് മാറ്റിയതെന്ന് കണ്ടെത്താനും പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും മറ്റ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിലേക്കും നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

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