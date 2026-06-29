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ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസ്; ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് പ്രതി

കേസില്‍ പ്രശാന്ത് നാലാം പ്രതിയാണ്. അന്തരിച്ച ശബരില മുന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ മുരാരി ബാബുവാണ് കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതി.

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PS Prasanth (P S PRASANTH (Facebook.com))
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 29, 2026 at 5:46 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസില്‍ മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് പ്രതി. 2025ലെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ളക്കേസിലാണ് പ്രശാന്തിനെ പ്രതി ചേര്‍ത്തത്. കേസില്‍ പ്രശാന്ത് നാലാം പ്രതിയാണ്. അന്തരിച്ച ശബരില മുന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസര്‍ മുരാരി ബാബുവാണ് കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതി.

സ്‌പോണ്‍സര്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി രണ്ടാം പ്രതിയാണ്. സ്‌മാര്‍ട്ട് ക്രിയേഷന്‍സ് ഉടമ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി മൂന്നാം പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗം അഡ്വ. എ അജികുമാര്‍ അഞ്ചാം പ്രതിയും തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് ആറാം പ്രതിയുമാണ്. തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര്‍ രജിലാലാണ് കേസിലെ ഏഴാം പ്രതി.

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കവർച്ചാ കേസിൽ എസ്. ഐ ടി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് പ്രതിപ്പട്ടിക സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ ഉള്ളത് .റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൂടുതൽ സമയവും അനുവദിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവിറക്കി

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ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ 316 (2), 316 (5), 336 (2), 61(2) എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശക്തമായ തെളിവ് എസ്‌ഐടി സംഘത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട്. എസ്ഐടി ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.

മുൻ ബോർഡ് അംഗം സുന്ദരേശൻ, ദേവസ്വം ബോർഡ് സെക്രട്ടറി ബിന്ദു, തന്ത്രി മഹേഷ് മോഹനര്, മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണർ സുനില്‍, മുൻ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാരായ ഒ.ജി. ബിജു, വി.എസ്. രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീനിവാസ്, അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ഹേമന്ത്, ബെല്ലാരിയിലെ സ്വർണ്ണവ്യാപാരി പാണ്ഡുരംഗയ്യ നാഗ ഗോവർദ്ധൻ എന്നിവരുടെ പങ്ക് നിലവിൽ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

തട്ടിപ്പ് മറച്ചുവെക്കാൻ വേണ്ടി, വീണ്ടും സ്വർണം പൂശാനെന്ന വ്യാജേന വിഗ്രഹങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ സ്പോൺസറും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് 2023ലാണ് ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്.

പ്രതി ചേർത്തതിൽ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പി എസ് പ്രശാന്ത്


ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്നെ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്‌റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത്. 2025 ൽ കൃത്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ശബരിമലയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. കോടതിയെ അറിയിക്കാതെ കൊണ്ടുപോയെന്നതു മാത്രമാണ് ആക്ഷേപമെന്നും പിഎസ് പ്രശാന്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

തന്നെ പ്രതി ചേർത്തതിൽ നിയമപരമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. 2019ൽ ശബരിമലയിൽ നടന്ന കൊള്ള മറയ്ക്കാനാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ താൻ കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്നു. 2023ൽ നവംബറിൽ ശബരിമലയിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ആ ഒരുതവണ മാത്രമേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നോ നാലോ തവണ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപണവിധേയനായ ഗോവർദ്ധനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.
Conclusion:

പ്രശാന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌തത് രണ്ടുതവണ

ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധ്യക്ഷനായ പി.എസ്. പ്രശാന്തിന്‍റെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (SIT) രണ്ടുതവണ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ആദ്യം പി.എസ്. പ്രശാന്തിന്‍റെ മൊഴി ശേഖരിച്ചത്. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 24-നാണ് എസ്.ഐ.ടി. ഓഫീസിൽ വെച്ച് പ്രശാന്തിന്‍റെ മൊഴി വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇയാൾക്ക് പുറമേ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം അജികുമാറിനെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.

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