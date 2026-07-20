ശബരിമല കട്ടിളപ്പാളി സ്വർണക്കവർച്ച:അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി, ഒരു മാസത്തിനകം കുറ്റപത്രം നൽകുമെന്ന് എസ്ഐടി
റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി കുറ്റപത്രം നൽകുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച്, എത്രയും വേഗം ഇത് വിചാരണക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി
Published : July 20, 2026 at 7:39 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കട്ടിളപ്പാളി കേസിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായെന്നും ഒരു മാസത്തിനകം വിചാരണക്കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുമെന്നും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ഹൈക്കോടതിയിൽ. കേസിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകാൻ വൈകിയതാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമായതെന്നും എസ്ഐടി കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി കുറ്റപത്രം നൽകുന്നത് വൈകിപ്പിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ച്, എത്രയും വേഗം ഇത് വിചാരണക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി. കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി സെപ്റ്റംബർ 3-ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ മെറ്റലർജിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിൽ (NML) നിന്നു ലഭിച്ച ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലം കേസന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി. ജംഷഡ്പൂരിലെ ലാബിൽ നേരിട്ടെത്തി ജീവനക്കാരുടെ അടക്കം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
'സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വച്ച് പാളികളിലെ സ്വർണം വേർതിരിച്ച് അപഹരിച്ച രീതി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടതായി എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. കവർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പാളികളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം എത്രയായിരുന്നുവെന്നും ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ദ്വാരപാലകപ്പാളിക്കടത്ത് കേസ്: അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം
കട്ടിളപ്പാളി കേസിന് പുറമെ, ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലകപ്പാളിക്കടത്ത് കേസിലും അന്വേഷണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. 2025-ൽ പിഎസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ കാലത്ത് ശബരിമലയിൽ നിന്ന് ദ്വാരപാലക പാളികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇതുവരെ 54 പേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിൽ എസ്ഐടി വ്യക്തമാക്കി.
ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതീവ ഗൗരവമുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റിസുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർണായക ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതോടെ കേസിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
അതേസമയം ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ വസ്തുതകൾ വക്രീകരിക്കുകയാണെന്നും പിഎസ് പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. കേസിൽ തന്നെ പ്രതിചേർത്തതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2025ൽ കോടതിയെ അറിയിക്കാതെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയി എന്നത് മാത്രമാണ് സംഭവിച്ച ഏക വീഴ്ച. എന്നാൽ ഇതിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സ്വർണവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2019ലെ സാഹചര്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 2025ൽ എല്ലാവിധ നടപടിക്രമങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിച്ചാണ് മുന്നോട്ടുപോയതെന്നും പ്രശാന്ത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.
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