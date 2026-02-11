ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: എൻ. വാസുവും പുറത്തേക്ക്, ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി; എസ്. ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞത് നീട്ടി

റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഉപാധികളോടെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

N VASU SABARIMALA GOLD THEFT CASE COURT BAIL
N Vasu, Court (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 11:44 AM IST

2 Min Read
കൊല്ലം/ ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുകയായിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്‍റ് എൻ. വാസു ജയില്‍ മോചിതനാകുന്നു. കട്ടിളപ്പാളി കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ എൻ. വാസുവിന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ജാമ്യം നല്‍കി. റിമാൻഡ് കാലാവധി 90 ദിവസം പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്.ഐ.ടി) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കോടതി ഉപാധികളോടെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

കേസിൽ പ്രതികൾക്കിടയിൽ വിവേചനം കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, നേരത്തെ മറ്റു പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ച കാര്യവും പരിഗണിച്ചു. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രധാന പ്രതികളിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരാണ് ഇതുവരെ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇന്നു വൈകിട്ടോടെ വാസു ജയിലില്‍ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങും. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് എ. പത്മകുമാറിനും ഉടന്‍ സ്വാഭാവിക ജാമ്യം ലഭിക്കും.

അതേസമയം, കേസിലെ നാലാം പ്രതിയും മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിയുമായ എസ്. ജയശ്രീയുടെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നടപടി സുപ്രീം കോടതി നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ അന്വേഷണ സംഘം ശക്തമായി എതിർത്തു. സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ജയശ്രീയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാണെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും എസ്.ഐ.ടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ജയശ്രീയെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അതിനാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്നും അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2019-ൽ സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവിറക്കിയത് ജയശ്രീയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ, താൻ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഫയൽ നീക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ പങ്കില്ലെന്നുമാണ് ജയശ്രീയുടെ വാദം. മുൻപ് കേരള ഹൈക്കോടതി ജയശ്രീയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ രണ്ട് തവണ തള്ളിയിരുന്നു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇ.ഡി അന്വേഷണവും ഊർജ്ജിതമാണ്. നടൻ ജയറാമിനോട് അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇ.ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ വീട്ടിൽ വച്ച് പൂജ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തത വരുത്താനാണ് ജയറാമിനെ വിളിച്ചുവരുത്തുന്നത്. ഇതേ കേസിൽ മുൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ മുരാരി ബാബുവിനെയും ഇ.ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. സ്വർണപ്പാളികൾ ഉരുക്കി മാറ്റിയെന്ന എസ്‌.ഐ.ടിയുടെ കണ്ടെത്തലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെയോ അടുത്ത മാസം ആദ്യമോ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കും.

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: മുൻ ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിക്കും ഇടനിലക്കാരനും ഇ ഡി നോട്ടീസ്

