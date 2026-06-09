ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസ്; തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര്ക്ക് ആശ്വാസം, ജാമ്യം റദ്ദാക്കില്ല
തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. എസ് ഐ ടി അപ്പീലിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കോടതി ഭാഗികമായി തള്ളുകയും എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിനെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
Published : June 9, 2026 at 5:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവർക്ക് ആശ്വാസം. തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. എസ് ഐ ടി അപ്പീലിലെ ആവശ്യങ്ങൾ കോടതി ഭാഗികമായി തള്ളുകയും എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിനെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റെതാണ് നടപടി. ശബരിമല സ്വർണ കവർച്ച കേസിൽ തന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ടിയാൽ തെളിവുകൾ ഇല്ലെന്നാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ പരാമർശം. ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ തന്ത്രിക്ക് ഇടപെടാൻ സാധിക്കൂ. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അടക്കം ഉത്തരവാദിത്തം ദേവസ്വം ബോർഡിനാണ്. അതേസമയം ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടില്ലെന്നുമായിരുന്നു കൊല്ലത്തെ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ തിരിച്ചടിയായെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിനെതിരായ വിജിലൻസ് കോടതി ഉത്തരവിലെ പരാമർശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചത്. അതിനിടെ അഷ്ടാഭിഷേകം, മഹാനlവേദ്യം, ഗണപതി ഹോമം തുടങ്ങീ എല്ലാ വഴിപാട് രേഖകളും സമർപ്പിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതിയുടെ മറ്റൊരു ബഞ്ച് നിർദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ മുഴുവൻ വഴിപാട് രേഖകളും ഹാജരാക്കണം. വഴിപാട് സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത സുനിൽ കുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്പോൺസർമാരുടെ വിവരങ്ങളും വേണമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വഴിപാട് ഇടപാടുകളിൽ ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്താനും ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടു.
നാലുഘട്ടങ്ങളിലായി അന്വേഷണം
സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ നാലുഘട്ടങ്ങളിലായി അന്വേഷണം നടത്താനായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നത്. ഒന്നാംഘട്ടത്തിൽ 1998 ൽ യുബി ഗ്രൂപ്പ് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 2019 ൽ ശ്രീകോവിലിലെ കട്ടിളപ്പാളി അഴിച്ചെടുത്ത് സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയതും മൂന്നാംഘട്ടത്തിൽ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾ അഴിച്ച് സ്വർണം പൂശിയതും നാലാംഘട്ടത്തിൽ 2025ൽ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾ വീണ്ടും സ്വർണം പൂശിയതുമാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്.
ഓപ്പറേഷൻ ഗോൾഡൻ ഷാഡോ
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ രാജ്യവ്യാപമായി നടന്നു. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടത്തിയ 'ഓപ്പറേഷൻ ഗോൾഡൻ ഷാഡോ'. കേരളം, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 21 കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നത്.
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ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റുമാർ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കരാറുകാർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായാണ് പരിശോധന.രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ പൂർണ്ണ വ്യാപ്തി എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമാണ് പരിശോധന എന്ന് ഇഡി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ ശബരിമലയിലെ മറ്റ് ക്രമക്കേടും വാജി വാഹന കൈമാറ്റവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നൂറിലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
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