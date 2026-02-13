ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസ്;'എസ്ഐടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച്ചയില്ല', പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഹർജി തള്ളി
ശബരിമല കേസില് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഹർജി തള്ളി. കേസിലെ എഫ്ഐആര് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹര്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്.
Published : February 13, 2026 at 1:46 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിക്ക് തിരിച്ചടി. അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. എസ്ഐടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വീഴ്ച്ചയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയെ വിചാരണക്കോടതിയിൽ യഥാസമയം ഹാജരാക്കാനായില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. യാത്രാ സമയം മൂലമാണ് ഹാജരാക്കുന്നത് വൈകിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് ഹാജരാക്കാൻ വൈകിയത് കാരണമായി മാറുന്നില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മറ്റെല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും എസ്ഐടി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ ഹർജി തള്ളിയ ഉത്തരവിൽ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ശബരിമല സ്വര്ണക്കവര്ച്ച കേസിലെ അറസ്റ്റ് നിയമ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സ് സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഹര്ജി നൽകിയത്. കേസിലെ അറസ്റ്റിനൊപ്പം എസ്ഐടിയുടെ നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഹൈക്കോടതിയില് ഉയര്ത്തിയ വാദം. മതിയായ കാരണങ്ങള് ഇല്ലാതെയായിരുന്നു അറസ്റ്റെന്നും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി വാദമുയര്ത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്.
പോറ്റിയും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയും അടുത്ത ബന്ധം: കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശബരിമലയിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സ്വർണപ്പാളികൾ ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലാണ് എത്തിച്ചത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽ നിന്നും സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ഭണ്ഡാരിയുടെ കമ്പനിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണം കൽപേഷ് എന്ന ഇടനിലക്കാരൻ വഴി ഗോവർധന് വിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ആദ്യം അന്വേഷണ സംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സ്വർണപ്പാളികൾ തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചെമ്പ് പാളികൾ മാത്രമാണ് എത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു ഇയാൾ ദേവസ്വം വിജിലൻസിനോടും പൊലീസിനോടും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശുദ്ധമായ തകിടിൽ മാത്രമേ സ്വർണം പൂശൽ പോലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂവെന്നും ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്വർണം പൂശൽ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്.
പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ വച്ച് രാസമിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാണ് സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇപ്രകാരം വേർതിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണം പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെയും ബല്ലാരിയിലെ ജ്വലറി ഉടമ ഗോവർധൻ്റെയും കൈവശമുണ്ടെന്നും എസ്ഐടി കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലും കട്ടിളപ്പാളിയിലും പതിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്വർണം മാത്രമാണ് കവർച്ച നടത്തിയതെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള കണ്ടെത്തൽ.
Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; സന്നിധാനത്ത് ഇന്നും എസ്ഐടി പരിശോധന തുടരും