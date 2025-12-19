അയ്യൻ്റെ തങ്കം ചെമ്പായതെങ്ങനെ? സന്നിധാനത്തെ സ്വർണക്കൊള്ള; കേസ് ഡയറി
സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഇഡി അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതോടെ കുരുക്ക് മുറുകി. മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നതർ അറസ്റ്റിലായി. സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.
Published : December 19, 2025 at 9:54 PM IST
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിലെ അന്വേഷണത്തിന് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കൂടി എത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർഥാടന കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുയർന്ന വിവാദങ്ങൾ ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തും. ക്ഷേത്രത്തിലെ കേവലമൊരു സ്വർണ മോഷണമെന്ന നിലയിൽ നിന്നും സംഭവത്തിനു പുറകിൽ നടന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൂഢാലോചന എന്നിവയൊക്കെ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ അന്വേഷണ പരിധിയിലേക്ക് വരും. എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇതിനകം തന്നെ നീക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സമാന്തരമായി ഇഡിയും കേസിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടവും പഠിച്ചു വരികയായിരുന്നു. കേസിൻ്റെ വിവരങ്ങളുടെ സർട്ടിഫൈഡ് പകർപ്പ് കൈമാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത്. കേസിൻ്റെ എഫ്ഐആറുകൾ, റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, അറസ്റ്റിലായവരുടെ മൊഴികൾ, പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പകർപ്പ് ഇഡിക്ക് ലഭിക്കുന്നതോടെ കേസിൽ ഇനിയും ഗൗരവമായ പല ചുരുളുകളും അഴിയുമെന്നാണ് ബിജെപി-കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കരുതുന്നത്.
അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം കൊള്ള ചെയ്തവരും വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയവരും പ്രതിഫലം പറ്റിയവരും പിടിക്കപ്പെടണമെന്നും സിബിഐ പോലുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും വിശ്വാസികളും കരുതുന്നു. രണ്ട് മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ കേസിൽ പ്രതികളായതോടെ ഇനി ആരിലേക്കൊക്കെ അന്വേഷണം നീളുമെന്ന ആശങ്ക ഭരണകക്ഷിക്കുണ്ട്. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽത്തന്നെ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള സംസ്ഥാനത്താകെ ഇടതിന് വലിയ തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനു പിന്നാലെ സിബിഐയും കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രസ്താവനകളിലൂടെ നിരന്തരം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ബിജെപി നേതാക്കൾ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള സംബന്ധിച്ചു സിബിഐ അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഉൾപ്പെടെ ഹർജി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച ഹൈക്കോടതി മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭാരവാഹികൾക്ക് അടക്കം നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു.
എസ്ഐടിക്ക് പലവിധ പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് മിസോറാം മുൻ ഗവർണറും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവുമായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ശബരിമലയിലെ തിരുവാഭരണങ്ങളും സ്വർണപ്പാളികളും മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചത് തന്നെ ഇത് ശരി വയ്ക്കുന്നുവെന്നും ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വമ്പൻ സ്രാവുകളെ കണ്ടെത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തട്ടിപ്പിൽ പങ്കാളികളായ എല്ലാവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അന്വേഷണം വെറും പ്രഹസനമാകരുതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധങ്ങളുമുള്ള ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പറഞ്ഞു. 500 കോടിയുടെ പുരാവസ്തു കടത്താണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നതെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി എസ്ഐടിക്ക് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ വഴികൾ
സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനാണ് ശബരിമല ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമുള്ള ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെന്ന പേരിൽ ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ ഇളക്കിയെടുത്തത്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയി. ശബരിമലയിൽ എന്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുമ്പോഴും ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിൻ്റെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന പാലിക്കാതെയാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ ചൈന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയതെന്ന് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ജസ്റ്റിസ് ആർ ജയകൃഷ്ണൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെയാണ് കള്ളി പുറത്തായത്. പിന്നീട് പ്രശ്നത്തിൽ ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ പരമ്പരകൾ വെളിവായത്.
1999ലായിരുന്നു ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലും പീഠങ്ങളിലും ആദ്യം സ്വർണം പൊതിഞ്ഞത്. മദ്യരാജാവ് വിജയ് മല്യ സമർപ്പണമായാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ നൽകിയത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കാനായി വിജയ് മല്യ നൽകിയത് 1546 ഗ്രാം സ്വർണമാണെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് രേഖകളിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. പിന്നീട് 2019ൽ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കൊണ്ടു പോയ സ്വർണപ്പാളികൾ തിരികെ എത്തിച്ചപ്പോൾ കുറവ് വന്നത് 4.147 കിലോഗ്രാമാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം മാത്രമായിരുന്നു പുറത്തു വന്നത്. അതോടെ സംഭവത്തെപ്പറ്റി സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്താൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസിനോട് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.
ഇതിനിടയിലാണ് അതി നാടകീയമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ രംഗപ്രവേശം. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിന് ഇരു വശങ്ങളിലുമായി ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾക്ക് താൻ നിർമിച്ചു സമർപ്പിച്ച പീഠങ്ങൾ കാണാനില്ല എന്ന പരാതിയുമായാണ് സെപ്റ്റംബർ 17ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. സ്പോൺസർ കൂടിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സന്നിധാനത്തെ രണ്ട് ദ്വാരപാലക സ്വർണ പീഠങ്ങൾ കാണാനില്ലെന്ന പരാതിയുമായി എത്തിയതോടെ അത് കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ചയായി. എന്നാൽ പത്തു ദിവസത്തിന് ശേഷം കാണാതായെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട പീഠങ്ങൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സഹോദരിയുടെ വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് തന്നെ കണ്ടെത്തിയതോടെ കേസിൽ ട്വിസ്റ്റായി.
അന്വേഷണം വഴിത്തിരിവിൽ
2019ൽ ചെമ്പ് പാളികളിൽ സ്വർണം പൂശാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും അന്ന് ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾക്കുള്ള പീഠങ്ങൾ കൂടി നിർമിച്ചു നൽകിയിരുന്നുവെന്നുമായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അന്ന് അളവ് ശരിയാകാതെ വന്നതിനാൽ പീഠങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാവാതെ മാറ്റി വയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പോറ്റിയുടെ വാദം. ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ജീവനക്കാരനായ വാസുദേവനാണെന്നും സ്വർണപ്പാളി വിവാദം വന്നതോടെ അയാൽ ഇത് തിരിച്ച് ഉണ്ണികൃഷ്ണ പോറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുമാണ് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ പറയുന്നത്. ഇതിനിടെ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ വിവരങ്ങളും ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ടായി നൽകി. ഇതിലെ ഗുരുതര കണ്ടെത്തലുകൾ പരിഗണിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഒക്ടോബർ ആറിന് ഉത്തരവായി.
ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് മേധാവി എച്ച് വെങ്കിടേഷിനാണ് കോടതി അന്വേഷണ മേൽനോട്ട ചുമതല നൽകിയത്. എസ്പി എസ് ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളേയും കോടതി നിശ്ചയിച്ചു. ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാനായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നിർദേശം നൽകിയത്. പിന്നീട് ഇത് മൂന്ന് തവണ നീട്ടി നൽകുകയുണ്ടായി. തൊട്ടു പുറകേ ഒക്ടോബർ 12ന് ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് കേസുകൾ ചാർജ് ചെയ്തു. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണ മോഷണത്തിനും ശ്രീകോവിൽ കട്ടിലപ്പടികളിലെ സ്വർണക്കൊള്ളക്കും വെവ്വേറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പിന്നീട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായിരുന്നു രണ്ട് കേസുകളിലേയും പ്രതികൾ. കവർച്ച, വ്യാജ രേഖ ചമക്കൽ മുതൽ ഗൂഢാലോചന വരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയുള്ളതായിരുന്നു എഫ്ഐആറുകൾ.
പോറ്റിയുടെ മൊഴികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം കണ്ട് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് സർവത്ര ക്രമക്കേടുകൾ നിറഞ്ഞ വഴിവിട്ട ക്രമക്കേടുകളുടെ വിവരം ഒന്നൊന്നായി പുറത്തു വന്ന് തുടങ്ങിയത്. 1999ൽ തന്നെ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ കട്ടിലപ്പടികളും ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളും ചെമ്പെന്ന് മാറ്റിയെഴുതി രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടുകയായിരുന്നു ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമായി. 40 വർഷ വാറണ്ടി ഉറപ്പു നൽകിയായിരുന്നു 2019ൽ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തിരികെ എത്തിച്ചത്. നാലു കിലോഗ്രാമിലേറെ തൂക്കത്തിൽ കുറവു വന്നിട്ടും അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അന്ന് അവ തിരികെ സ്ഥാപിച്ച ദേവസ്വം ബോർഡ് 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ അതേ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെത്തന്നെ വീണ്ടും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
ഉന്നതർ പിടിയിൽ
കേസിലെ ആദ്യ അറസ്റ്റ് നടന്നത് ഒക്ടോബർ 17നാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഒന്നൊന്നായി പ്രതികളിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. മുൻ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബു, തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർ ബൈജു, മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഡി സുധീഷ് കുമാർ തുടങ്ങി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ആദ്യം അറസ്റ്റിലായത്. മുൻ ദേവസ്വം കമ്മിഷണറും ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമായ എൻ വാസു നവംബർ 11ന് അറസ്റ്റിലായതോടെ പ്രമുഖരിലേക്കും അറസ്റ്റ് നീണ്ടു. അടുത്തത് സിപിഎം നേതാവും മുൻ എംഎൽഎയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമായ എ പത്മകുമാറിൻ്റെ ഊഴമായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിൽ നവംബർ 20ന് പത്മകുമാറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
ഇതിനിടെ അമിക്കസ്ക്യൂറി ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ പരിശോധനകൾക്കായി ഹൈക്കോടതി സന്നിധാനത്തേക്കയച്ചു. സ്ട്രോങ്ങ് റൂമുകളും ബോർഡിൻ്റെ രേഖകളും പരിശോധിച്ച സംഘം സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തി. ചെന്നൈയിൽ സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം എത്തി. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരന്തര മേൽനോട്ടത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇഡി കേസ് രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.