ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച: ഇഡി ഹർജി ദേവസ്വം ബഞ്ചിന് വിടാൻ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ച് ശുപാർശ
സ്വർണക്കവർച്ചക്കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയിലെ ദേവസ്വം ബഞ്ചിൻ്റെ നിർദേശാനുസരണം നടക്കുന്നതിനാലും അന്വേഷണ പുരോഗതി ദേവസ്വം ബഞ്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിനാലും, സമാന വിഷയമായ ഈ ഹർജിയും പ്രസ്തുത ബഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് സിംഗിൾ ബഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
Published : November 17, 2025 at 12:32 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കവർച്ചക്കേസിൻ്റെ എഫ്ഐആർ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടു. ഹർജി ദേവസ്വം ബഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും.
ജസ്റ്റിസ് സി എസ് ഡയസാണ് ഈ നടപടിയെടുത്തത്. സ്വർണക്കവർച്ചക്കേസുകളുടെ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയിലെ ദേവസ്വം ബഞ്ചിൻ്റെ നിർദേശാനുസരണം നടക്കുന്നതിനാലും അന്വേഷണ പുരോഗതി ദേവസ്വം ബഞ്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിനാലും, സമാന വിഷയമായ ഈ ഹർജിയും പ്രസ്തുത ബഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് സിംഗിൾ ബഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇഡിയുടെ വാദം. അതിനാൽ, കേസിൻ്റെ എഫ്ഐആർ അടക്കമുള്ള രേഖകൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നും, പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിങ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള കേസുകൾ അന്വേഷിക്കാൻ നിയമപരമായി അധികാരമുള്ള ഏക ഏജൻസി തങ്ങളാണ് എന്നും ഇഡി ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
കേസിലെ എഫ്ഐആർ. ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇഡി നേരത്തെ റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേസായതിനാൽ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് കീഴ്ക്കോടതി നിലപാടെടുത്ത് ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇഡി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ അന്തിമതീരുമാനം ഇഡിയുടെ അന്വേഷണപരിധി നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകും.
അതേസമയം ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശപ്രകാരമുള്ള വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കും സാംപിള് ശേഖരണത്തിനുമായി ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി ) ഇന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തി. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പണി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ സ്വര്ണ പാളികളുടെയും ചെമ്പ് പാളികളുടെയും സാംപിളുകളാണ് ശേഖരിക്കുന്നത്.
ഇതിനിടെ ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസില് ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ കമ്മീഷണർ എൻ. വാസുവിനെതിരായ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലെ കുടുതല് വിവരങ്ങള് പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.വാസു സ്വർണ കവർച്ചയ്ക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തെന്നും കട്ടിളപ്പാളിയിലെ സ്വർണം കടത്തിയത് ബോർഡിന്റെ അറിവോടെയെന്നും റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
എൻ. വാസുവാണ് സ്വർണപ്പാളിയെ രേഖകളിൽ ചെമ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അത് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു. വാസുവിന് ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കുണ്ട്. സ്വർണക്കൊള്ളയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്തു. സ്വർണം ചെമ്പെന്നു രേഖപ്പെടുത്താൻ നിർദേശം നല്കി. സ്വർണപ്പാളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ കൈയില് കൊടുത്തുവിടാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചതും വാസുവാണെന്നും സ്വർണം പൂശിയതെന്ന പരാമർശം അന്നത്തെ കമ്മീഷണറായിരുന്ന വാസു ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടില് പറയുന്നു.
