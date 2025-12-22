ETV Bharat / state

'യഥാർഥ പ്രതി ദേവസ്വം ബോർഡ്, രേഖകളിൽ സ്വർണം ചെമ്പാക്കി'; ജാമ്യം തേടി ഗോവർധൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ

രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയത് ദേവസ്വം ബോർഡാണെന്ന് പ്രതി ആരോപിച്ചു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തതെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

SABARIMALA GOLD THEFT NEWS KERALA HIGH COURT BAIL TRAVANCORE DEVASWOM BOARD ROW SABARIMALA GOLD CASE UPDATE
ഹൈക്കോടതി, ശബരിമല (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധൻ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനും (എസ്ഐടി) എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതി ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ അവധിക്കാല ബെഞ്ചാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുക.

ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡാണ് യഥാർഥത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയതെന്നുമാണ് ഗോവർധൻ്റെ പ്രധാന വാദം. സ്വർണപ്പാളികളെ രേഖകളിൽ ചെമ്പ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ദേവസ്വം ബോർഡാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതും ചട്ടവിരുദ്ധമായി അനുമതി നൽകിയതും ബോർഡ് അധികൃതരാണെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും സ്വർണപ്പാളികൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ലെന്ന നിയമം നിലനിൽക്കെ, ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ബോർഡ് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കല്ലെന്നും ഗോവർധൻ വാദിക്കുന്നു.

പോറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു

കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും ഗോവർധൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ശബരിമലയിലെ കാര്യങ്ങൾക്കായി താൻ പൂർണമായും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ശ്രീകോവിലിലെ വാതിൽ വെറും ചെമ്പ് പാളികൾ മാത്രമാണെന്നും അതിൽ സ്വർണം പൂശുന്നത് വലിയ പുണ്യകർമമാണെന്നുമാണ് പോറ്റി തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. പോറ്റിയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചാണ് താൻ പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും, നടന്നത് വലിയ ചതിയാണെന്നും ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു.

എസ്ഐടിക്കെതിരെ പരാതി

അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും ഗോവർധൻ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എസ്ഐടി തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽനിന്നും സ്വർണം പിടിച്ചെടുത്തത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ്. ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറിയിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത് ശബരിമലയിലെ സ്വർണമല്ല, മറിച്ച് തത്തുല്യമായ അളവിലുള്ള തൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണമാണെന്നും പ്രതി അവകാശപ്പെടുന്നു. അന്വേഷണ സംഘം തന്നെ ബലിയാടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന സൂചനയാണ് ഹർജി നൽകുന്നത്.

അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ

എന്നാൽ, ഗോവർധൻ്റെ വാദങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം തള്ളിക്കളയുകയാണ്. ശബരിമലയിൽനിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സ്വർണം ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ എത്തിച്ച് വേർതിരിച്ചുവെന്നും, പിന്നീട് കൽപേഷ് എന്ന ഇടനിലക്കാരൻ വഴി അത് ഗോവർധന് കൈമാറിയെന്നുമാണ് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബെല്ലാരിയിൽ നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ 800 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം ഗോവർധൻ്റെ ജ്വല്ലറിയിൽനിന്നും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. സ്വർണം ഉരുക്കി കട്ടികളാക്കിയ നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം തന്നെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയിലൂടെ തെളിയിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പൊലീസ്.

ഉന്നതതല ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ പ്രതി തന്നെ രംഗത്തുവന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഗോവർധൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് കേസിൽ നിർണായകമാകും. ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്ക് സംബന്ധിച്ചും കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

Also Read:- ഷിബുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഇനി ദുർഗയിൽ മിടിക്കും; അതിർത്തി കടന്ന സ്നേഹം, ചരിത്രമായി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രി

TAGGED:

SABARIMALA GOLD THEFT NEWS
KERALA HIGH COURT BAIL
TRAVANCORE DEVASWOM BOARD ROW
SABARIMALA GOLD CASE UPDATE
SABARIMALA GOLD THEFT BAIL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.