ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ അറസ്റ്റിൽ; കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്
സ്വർണം ഉരുക്കി വിറ്റുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. ഉന്നതരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു.
Published : December 19, 2025 at 4:55 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നിർണായക അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി). ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി, മോഷണമുതൽ വാങ്ങിയ കർണാടക ബെല്ലാരിയിലെ ജ്വല്ലറി ഉടമ ഗോവർധൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3.30ഓടെയാണ് ഇവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും പങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയും തമ്മിൽ അടുത്ത ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. ശബരിമലയിൽനിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയ സ്വർണപ്പാളികൾ ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലാണ് എത്തിച്ചത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽനിന്നും സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുത്തത് ഭണ്ഡാരിയുടെ കമ്പനിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വേർതിരിച്ചെടുത്ത സ്വർണം കൽപേഷ് എന്ന ഇടനിലക്കാരൻ വഴി ഗോവർധന് വിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ആദ്യം അന്വേഷണ സംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സ്വർണപ്പാളികൾ തൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചെമ്പ് പാളികൾ മാത്രമാണ് എത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു ഇയാൾ ദേവസ്വം വിജിലൻസിനോടും പൊലീസിനോടും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശുദ്ധമായ തകിടിൽ മാത്രമേ സ്വർണം പൂശൽ പോലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നും ഇയാൾ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്വർണം പൂശൽ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്.
ബെല്ലാരിയിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഗോവർധൻ്റെ ജ്വല്ലറിയിൽനിന്നും 800 ഗ്രാമിലധികം സ്വർണം അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. സ്വർണം ഉരുക്കി കട്ടികളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് അറസ്റ്റിലായ ഗോവർധൻ. ഇയാളിൽനിന്ന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയാണ് ഗോവർധനെ തനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് തന്ത്രി മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. താൻ ഗോവർധൻ്റെ ജ്വല്ലറിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടെന്നും തന്ത്രി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കോടതിയുടെ രൂക്ഷവിമർശനം
ഇതിനിടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. കേസിലെ പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലാണ് ഗുരുതര പരാമർശങ്ങളുള്ളത്. സംരക്ഷകർ തന്നെ വിനാശകരായി മാറിയ അപൂർവമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് ശബരിമലയിൽ നടന്നതെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ അലംഭാവം കാണിക്കരുതെന്ന് കോടതി മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രധാന പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അന്വേഷണ സംഘം കാണിക്കുന്ന കാലതാമസത്തിലും അലംഭാവത്തിലും കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
അന്വേഷണം ഉന്നതരിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ ശങ്കർദാസ്, വിജയകുമാർ എന്നിവരെ പ്രതിചേർക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും കോടതി അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ചോദിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉന്നതരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം.
അന്വേഷണം നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ
ശബരിമല സോപാനം സ്വർണം പൊതിയുന്നതിനായി ശേഖരിച്ച സ്വർണത്തിൽനിന്നും വലിയൊരു പങ്കും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതാണ് കേസിൻ്റെ കാതൽ. ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണവും ദേവസ്വം ബോർഡ് നൽകിയ സ്വർണവും ഉൾപ്പെടെ കിലോക്കണക്കിന് സ്വർണം തിരിമറി നടത്തിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഈ കേസിൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണം തുടക്കം മുതൽ ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്വേഷണ സംഘം ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാനോ പ്രതിചേർക്കാനോ മടിക്കുന്നതാണ് കോടതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.
സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് സോപാനം സ്വർണം പൊതിയുന്ന കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. കരാർ പ്രകാരമുള്ള അളവിൽ സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നും ബാക്കി സ്വർണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഉരുക്കി വിറ്റെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ സോപാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവിൽ വലിയ കുറവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇത് കേസിൽ നിർണായക തെളിവായി മാറും. ക്ഷേത്രവിശ്വാസത്തെയും ഭക്തരുടെ വികാരത്തെയും വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന വലിയൊരു അഴിമതിയാണ് നടന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
