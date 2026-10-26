ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച: കുറ്റപത്രം വൈകും, നെയ്യ് തട്ടിപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കെന്ന് മന്ത്രി
സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിലെ തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയ ഹൈക്കോടതി, സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹർജി നവംബറിൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി
Published : October 26, 2026 at 12:17 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്.ഐ.ടി) അന്തിമ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് വൈകും. അസിസ്റ്റൻ്റ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ഇതുവരെ ചുമതല ഏൽക്കാത്തതാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായതെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം ശബരിമലയിലെ നെയ്യ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ വ്യക്തമാക്കി.
സ്വർണക്കവർച്ചാ കേസിലെ തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയ ഹൈക്കോടതി, സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹർജി നവംബറിൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. സ്വർണപാളികളുടെ അന്തിമ പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ച വിവരം പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കുറ്റപത്രത്തിനുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി 25ഓടെ ലഭിക്കുമെന്നാണ് എസ്.ഐ.ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്.
കേസിലെ കുറ്റപത്രത്തിൻ്റെ കരടും അന്വേഷണസംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും, ആദ്യ കേസായ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണക്കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുകയാണ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിക്കായി അസിസ്റ്റൻ്റ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
നെയ്യ് തട്ടിപ്പിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്ക്
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ നെയ്യ് വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കൃത്യമായ പങ്കുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയില്ലാതെ ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്നും, അതിനാൽ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ദൈവത്തിൻ്റെ ആസ്തികൾ വകമാറ്റുന്നതിൽ ചില ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നത് ഗൗരവതരമാണ്. കേസിൽ നിലവിൽ ഒരാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കരാറുകാരനായ എസ്.എസ് ബിനുവിനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം അന്വേഷണം എത്തിനിന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പി.എസ് പ്രശാന്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് എതിരെയായിരുന്നു.
പത്തനംതിട്ട മില്മ ഡയറിയിൽ നിന്ന് 2025 നവംബര് അഞ്ചിന് ഏറ്റുവാങ്ങിയ 11,040 കിലോ നെയ്യാണ് ശബരിമലയിൽ എത്താതിരുന്നത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ആറ് ബാച്ച് നെയ്യ് നിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് കാലത്ത് സന്നിധാനത്തേക്ക് മിൽമയുടെ നെയ്യ് എത്തിക്കാനുള്ള കരാർ എടുത്തിരുന്നത് ബിനുവാണ്.
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മിൽമയുടെ ഡയറികളിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട നെയ്യ് ലോറികൾ പ്രതി തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ട്രേഡേഴ്സ്, ലിയോ ട്രേഡേഴ്സ് എന്നീ ഏജൻസികളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി 11,000 ലിറ്റർ നെയ്യുടെ ഇൻവോയ്സ് പ്രതി വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കിയെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഭക്തർ സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ തടയാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
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