'അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണ്ണം കട്ട തിരുമേനിക്ക് ഇവിടെ തൈരില്ല സാറേ'; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് തൈര് നൽകാതെ വീട്ടമ്മ
ഒരു തൈര് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഒരു തൈര് മാത്രമായി ആർക്കാണ് സാറേ എന്നായി കടയുടമ. അപ്പോഴാണ് സ്വര്ണപ്പാളിക്കേസില് പിടിയിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയ്ക്ക് ഉച്ചയൂണ് കഴിക്കാൻ ആണ് തൈരെന്ന് പൊലീസുകാരന് മറുപടി നല്കിയത്.
Published : October 17, 2025 at 6:13 PM IST|
Updated : October 17, 2025 at 6:30 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണപ്പാളിക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ റാന്നി കോടതിയിൽ നിന്നും പൊലീസ് നേരെ കൊണ്ടുപോയത് പത്തനംതിട്ട എസ് പി ഓഫീസിലേക്ക്. ഉച്ചയായതോടെ പോറ്റിക്ക് ഊണ് നൽകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലായി പൊലീസ്.
അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പോറ്റിക്ക് ഉച്ചയൂണിന് തൈര് നിർബന്ധാണെന്ന്. പൊലീസ് ഉടൻ സ്റ്റേഷന് സമീപം വീട്ടമ്മയായ ബീന നടത്തുന്ന കടയിലേക്ക് പോയി ഒരു തൈര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സാധാരണ പോലീസുകാർ സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന കട കൂടിയാണിത്. സാധാരണ അഞ്ചും ആറും തൈരാണ് പോലിസ് വാങ്ങാറുള്ളത്. ഒരു തൈര് മാത്രം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഒരു തൈര് മാത്രമായി ആർക്കാണ് സാറേ എന്നായി കടയുടമ. അപ്പോഴാണ് സ്വര്ണപ്പാളിക്കേസില് പിടിയിലായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയ്ക്ക് ഉച്ചയൂണ് കഴിക്കാൻ ആണ് തൈരെന്ന് പൊലീസുകാരന് മറുപടി നല്കിയത്.
'അയ്യപ്പന്റെ സ്വര്ണം മൊത്തം കട്ടെടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരാൾ എന്തിനാണ് വെജിറ്ററിയൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ആൾക്കാരെയും പൊലീസിനെയും കബളിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗം ന്യായമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാനും അല്ലേ' എന്ന് കടയിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തിയവരും അവിടെ നിന്നവരും പ്രതികരിച്ചു.
ഇത് കേട്ടത്തോടെ തൈര് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ആശങ്കയിലായി കടയുടമയായ ബീന. അയ്യപ്പന്റെ സ്വർണ്ണം കട്ട തിരുമേനിക്ക് ഇവിടെ തൈരില്ല സാറേ എന്ന് കടയുടമ പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനായി ഇവിടുന്ന് ഇനി ഒരു സാധനവും നൽകില്ലെന്നും ബീന പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, തന്നെ കുടുക്കിയവരെ നിയമത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കോടതിയിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു.
തന്നെ ആരൊക്കെയോ ചേര്ന്ന് കുടുക്കിയതാണെന്നാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വ്യക്തമാക്കിയത്.
കോടതിയില് നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കുനേരെ ബി ജെപി പ്രവര്ത്തകൻ ചെരുപ്പെറിഞ്ഞു. ബി ജെ പി പ്രാദേശിക നേതാവാണ് ചെരുപ്പെറിഞ്ഞത്.
അതേസമയം, ദ്വാരപാലക ശില്പത്തിലെയും കട്ടിളപ്പടിയിലെയും സ്വര്ണം കവര്ന്ന രണ്ട് കേസുകളിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയാണ് ഒന്നാം പ്രതി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫിസില് വച്ചാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 2.30നാണ് പ്രതിയുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് പുലർച്ചയോടെ പ്രതിയെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി പത്തനംതിട്ടയിലെത്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് റാന്നി കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയത്. ഒക്ടോബർ 30 വരെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കസ്റ്റഡിയില് തുടരും.
സ്വർണം പലർക്കായി വീതിച്ചുവെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയെന്നുമുള്ള ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ നിർണായക മൊഴിയും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം പലർക്കായി വീതിച്ചു നൽകി. പുറത്തു നിന്നും ആളുകളെ എത്തിച്ച് സ്വർണം ഉരുക്കിയെന്നും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സ്വർണം ഉരുക്കിയെന്ന വിവരം പങ്കുവച്ചിരുന്നതായും ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു.
Also Read: സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു; കോടതിക്ക് പുറത്ത് ചെരിപ്പേറ്