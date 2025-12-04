ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള; മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ശബരിമല സ്വർണക്കവർച്ച കേസ്. മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർക്കും സെക്രട്ടറിക്കും മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കാതെ ഹൈക്കോടതി. അറസ്റ്റിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നതായി സൂചന.
Published : December 4, 2025 at 12:48 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ എസ്. ശ്രീകുമാറിനും എസ്. ജയശ്രീയ്ക്കും മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇരുവരുടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ തള്ളിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. വിഷയത്തിൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ നാലാം പ്രതിയായ എസ്. ജയശ്രീയുടെയും ആറാം പ്രതിയായ എസ്. ശ്രീകുമാറിൻ്റെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷകളാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സെക്രട്ടറിയാണ് എസ്. ജയശ്രീ. മുൻ അഡ്മിനിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരുന്നു എസ്. ശ്രീകുമാർ.
ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതലയെന്നായിരുന്നു മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് ജയശ്രീയുടെ വാദം. എന്നാൽ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുടെ ചെമ്പുപാളികള് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തു വിടണമെന്ന തരത്തില് മിനിറ്റ്സില് ജയശ്രീ തിരുത്തല് വരുത്തിയെന്നാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തല്.
ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുൻകൂർ ജാമ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ജയശ്രീ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അതേ സമയം മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ എക്സിക്യുട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് മഹസറില് ഒപ്പിട്ടതെന്നായിരുന്നു ശ്രീകുമാറിൻ്റെ വാദം.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ അമൂല്യ വസ്തുക്കളുടെ ചുമതല തനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. താന് സ്ഥാനം ഏല്ക്കുന്നതിന് മുന്പാണ് സ്വര്ണം പൂശാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും എസ് ശ്രീകുമാര് ഹൈക്കോടതി മുൻപാകെ അറിയിച്ചു. സ്വർണപ്പാളി ചെമ്പുപാളിയെന്നാക്കി മഹസറിൽ ഒപ്പിട്ടെന്നാണ് ശ്രീകുമാറിനെതിരായ കുറ്റാരോപണം. ഇരു പ്രതികളുടെയും മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷകൾ ഹൈക്കോടതിയും തള്ളിയതോടെ അറസ്റ്റിനുള്ള വഴിയാണ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതിയും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമായ എൻ വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതിയായിരുന്നു ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വിശദമായി വാദം കേട്ടം ശേഷം വിധി പറയാനായി മാറ്റുകയായിരുന്നു.
എന്നാൽ എൻ വാസുവിന് ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് എസ്ഐടി മുൻപോട്ട് വന്നു. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ വാസുവിന് നേരിട്ട് പങ്കുണ്ടെന്നായിരുന്നു പ്രത്യേകം നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ. സ്വർണപ്പാളികൾ കൈമാറിയത് താൻ വിരമിച്ച ശേഷമാണെന്നും കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ താൻ ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു വാസുവിൻ്റെ വാദങ്ങൾ. എന്നാൽ കോടതി ഇത് അംഗീകരിച്ചില്ല. തുടർന്നാണ് വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.
കൂടാതെ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൻ്റെ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നൽകിയ ഹർജിയും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചു. കേസിൽ ഇഡിയ്ക്ക് അന്വേഷണം തുടരുന്നതിന് യാതൊരു തടസവുമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
