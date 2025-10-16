ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: കൽപേഷ് ബിനാമിയോ? പോറ്റിയെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, അറസ്റ്റിന് നീക്കം
കാണാതായ 2 കിലോ സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ബിനാമി എന്ന് സംശയിക്കുന്ന 'കൽപേഷ്' നെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നു.
Published : October 16, 2025 at 5:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായി സൂചന. പോറ്റിയുൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് 12ന് ആണ് ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പോറ്റിയുൻ്റെ കിളിമാനൂർ പുളിമാത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന നിഗമനത്തിലായിരുന്നു സംഘം. ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെയും കട്ടിളകളിലെയും സ്വർണം ഉരുക്കിയെടുത്തത് എവിടെവച്ച് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനും ഉരുക്കി വേർതിരിച്ച സ്വർണം ആർക്കൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്തു, എവിടെയൊക്കെ സ്വർണപ്പാളി കൊണ്ടുപോയി എന്നതിലടക്കം സംഘം വ്യക്തത വരുത്തും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെമ്പുപാളികളിൽ സ്വർണം പൂശിയ ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലടക്കം സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.
ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നിലവിൽ ശബരിമലയിലെ സ്വർണം കാണാതായ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് റാന്നി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ടു കേസുകളിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഒന്നാം പ്രതിയാണ്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിനു ശേഷം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാനാണ് പ്രത്യേക സംഘം ആലോചിക്കുന്നത്. ആദ്യം ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിലെ സ്വർണപ്പാളികകൾ 2019ൽ ഇളക്കിയെടുത്ത് സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയി. പിന്നാലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ഇളക്കിയെടുത്തു. ഈ രണ്ടു സംഭവങ്ങളിലെയും സ്പോൺസറാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. ഇത്തരത്തിൽ പാളികളും ശിൽപങ്ങളും ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ സഹായിച്ചതിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ടെന്നും ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ശ്രമം.
കാണാതായ സ്വർണം എവിടേക്കു പോയി എന്നു മാത്രമല്ല, ഈ സ്വർണം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കാണാതായ ഏകദേശം 2 കിലോയോളം സ്വർണം കണ്ടെത്തുക എന്നത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇതിനു തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർണായക വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിരുന്നതായാണ് സൂചന. അതാണ് ഇന്ന് പോറ്റിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഒരുപക്ഷേ ഇന്നു രാത്രിയോടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി നാളെ റാന്നി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ശബരിമലയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുക എന്നും സൂചനയുണ്ട്.
ശബരിമല ദ്വാരപാലക പാളികളിൽ നിന്നും ശിൽപങ്ങളിൽ നിന്നും കവർന്ന സ്വർണം പോറ്റിയുൻ്റെ ബിനാമിയായ കൽപേശിനു കൈമാറിയെന്ന് നേരത്തെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൽപേഷ് ആരാണെന്ന് സംഘത്തിന് ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കൽപേഷ് എന്നൊരാളിനെ കുറിച്ച് സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കവർന്ന രണ്ടു കിലോയോളം സ്വർണം കൽപേശിൻ്റെ കൈയിലാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നത്. ആരാണ് കൽപേഷ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ശബരിമലയുമായി ബന്ധം എന്തൊക്കെ എന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടായി തിരിഞ്ഞ് എസ്പിയുൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്ന് സന്നിധാനത്തെത്തിയത്. അവിടെ ഫയലുകൾ പലതും സംഘം പരിശോധിച്ചു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കു പിന്നിൽ ആരൊക്കെയെന്നും മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നതും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമോ എന്നതിലാണ് ആകാംഷ.
