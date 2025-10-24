വി.ഡി. സതീശൻ സ്വത്തുവിവരം വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുമോ, 'ആരാണ് കോടീശ്വരനെന്ന് അപ്പോൾ അറിയാം': പി.എസ്. പ്രശാന്ത്
എസ്ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ തൃപ്തിയുണ്ടെന്നും മുൻ ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവാണ് സ്വർണം പൂശാൻ പോറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചതെന്നും പ്രശാന്ത്.
By PTI
Published : October 24, 2025 at 3:52 PM IST
പത്തനംതിട്ട: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത്. തൻ്റെ സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ പരസ്യമാക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും, തനിക്ക് മൂന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആസ്തിയുമാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന് മറുപടിയായി വിഡി സതീശൻ സ്വന്തം സ്വത്തുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നും പ്രശാന്ത് ചോദിച്ചു.
ആരാണ് കോടീശ്വരനെന്ന് അപ്പോൾ അറിയാമെന്നും, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തൻ്റെ വീടിൻ്റെ പാലുകാച്ചലിന് വന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. താനിപ്പോൾ സിപിഎമ്മിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസിലല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ എല്ലാ കണക്കുകളും പാർട്ടിക്കു മുമ്പാകെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വായ്പയെടുത്താണ് വീട് വച്ചതെന്നും ഭാര്യയുടെ കുടുംബസ്വത്ത് വിറ്റാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയതെന്നും പിഎസ് പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ പൂർണ തൃപ്തി
ശബരിമല അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് സ്വർണം കാണാതായ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത് പൂർണ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നഷ്ടപ്പെട്ട വിലയേറിയ സ്വർണം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡിന് പൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.
മുൻ ഓഫിസർക്കെതിരെ ആരോപണം
ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പ് പാളികൾ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് നൽകാൻ നിർദേശിച്ചത് മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരുന്ന ബി മുരാരി ബാബുവാണ്. അടുത്തിടെ അറസ്റ്റിലായ ബാബുവിനോ പോറ്റിക്കോ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിൽ ബോർഡ് ഉത്തരവുകളൊന്നും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് അവകാശപ്പെട്ടു. 2019ൽ സമാനമായ ജോലികൾ ചെയ്തപ്പോൾ പോറ്റി വാറൻ്റി നൽകിയിരുന്നതിനാലാണ് ക്ലഡ്ഡിങ്ങുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറാൻ ബാബു നിർബന്ധം പിടിച്ചതെന്നും പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മറ്റാരെയെങ്കിലും വച്ച് സ്വർണം പൂശൽ ചെയ്യിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് മുരാരി ബാബു പറഞ്ഞതായും പ്രശാന്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് തന്ത്രിയുടെ അനുമതി തേടാൻ ബോർഡ് ഉത്തരവിട്ടു. വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്ലഡ്ഡിങ്ങുകൾ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്ത്രി അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽ കട്ടിളകളോ മറ്റ് പാളികളോ നീക്കാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും പ്രശാന്ത് വെളിപ്പെടുത്തി.
വിശദീകരണം തേടുന്നത് അന്യായമെന്ന് പ്രശാന്ത്
2019ൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇപ്പോഴത്തെ ബോർഡിനോട് വിശദീകരണം തേടുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷവും വിശദീകരണം തേടുന്നത് അന്യായമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അനധികൃതമായി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹം തള്ളി. തനിക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ മാത്രം വിലമതിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളാണ് ഉള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. നിലവിലെ ബോർഡ് പിരിച്ചുവിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ തൻ്റെ സ്വത്തുവിവരം വെളിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്നും പ്രശാന്ത് വെല്ലുവിളിച്ചു.
സ്വർണം കാണാതായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടിഡിബി സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ബാബുവിനെ എസ്ഐടി വ്യാഴാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികളിൽ നിന്നും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിൽ കട്ടിളകളിൽ നിന്നും സ്വർണം അപ്രത്യക്ഷമായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കേസുകളിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രതിയാണ്. പ്രധാന പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ് ചെയ്യാമെന്ന് 2019ൽ ടിഡിബിയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകിയപ്പോൾ, സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പാളികൾ ചെമ്പാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ബാബു ആ നിർദേശം ബോർഡിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. 2025ലും പോറ്റിയുടെ സമാനമായ ഒരു നിർദേശം ബാബു ബോർഡിന് കൈമാറിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
സർവീസിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബാബു ഹരിപ്പാട് ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മിഷണറായാണ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന എസ്ഐടി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കോടതിയെ അറിയിക്കാതെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെ ക്ലഡ്ഡിങ്ങുകൾ സ്വർണം പൂശാനായി നീക്കം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹർജിയിലാണ് സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പുറത്തുവന്നത്.
Also Read:- ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണം വിറ്റത് ബെല്ലാരിയിലെ സ്വര്ണ വ്യാപാരിക്ക്; നിര്ണായക കണ്ടെത്തലുമായി എസ്ഐടി