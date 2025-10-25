ETV Bharat / state

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി തെളിവെടുപ്പ്: ബംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ബല്ലാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന

ബംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലാറ്റ്, ബല്ലാരിയിലെ ആഭരണക്കട, ചെന്നൈയിലെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിങ് ഓഫിസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. ഗോവർധൻ്റെ കടയിൽനിന്ന് സ്വർണക്കട്ടികൾ പിടിച്ചെടുത്തു.

Unnikrishnan Potti custody Gold plating firm inspection Door panels electroplating Devaswom Board officer arrest
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് (ANI)
author img

By PTI

Published : October 25, 2025 at 9:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബംഗളൂരു/ചെന്നൈ: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണനഷ്ടം അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി) മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ ബംഗളൂരുവിലെ ഫ്ലാറ്റിലും, ബല്ലാരിയിലെ ഒരു ആഭരണക്കടയിലും, ചെന്നൈയിലെ ഒരു ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിങ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഫിസിലും ഇന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തി. പോറ്റിയെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ ബംഗളൂരുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു.

ശ്രീകോവിൽ വാതിലിൽ സ്വർണം പൂശാനുള്ള പണിക്ക് പോറ്റിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ പണം മുടക്കിയ ഗോവർധൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആഭരണക്കടയിലാണ് എസ്‌ഐടി തിരച്ചിൽ നടത്തിയത്. ഇവിടെനിന്ന് നിരവധി സ്വർണക്കട്ടികൾ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഓഫിസർമാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും, പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണം 2019-ൽ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനായി അയച്ച ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ചെമ്പുതകിടുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തതാണോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഗോവർധൻ്റെ മൊഴി എസ്‌ഐടി നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ബല്ലാരി സ്വദേശിയായ ഗോവർധൻ താൻ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നിഷേധിക്കുകയും താൻ അയ്യപ്പഭക്തനാണെന്നും, വഴിപാടായി പുതിയ സ്വർണം പൂശിയ വാതിൽ നിർമ്മിക്കാൻ 35 ലക്ഷം രൂപ സ്വന്തമായി ചെലവഴിച്ചെന്നും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തു. "എസ്‌ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു, ഞാൻ പൂർണമായി സഹകരിച്ചു, അവർ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഹാജരാകും" എന്ന് അദ്ദേഹം പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കി. ബംഗളൂരുവിലെ ശ്രീരാമപുരത്തുള്ള പോറ്റിയുടെ ഫ്ലാറ്റിലും എസ്‌ഐടി പരിശോധന നടത്തുകയും, പോറ്റി നേരത്തെ പൂജാരിയായിരുന്ന അവിടുത്തെ ഒരു അയ്യപ്പക്ഷേത്രത്തിലും സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.

ചെന്നൈയിലെ പരിശോധന

തുടർന്ന്, 2019-ൽ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ് ജോലി നടന്ന ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ഓഫിസിലേക്ക് പോറ്റിയെ കൊണ്ടുപോയി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്പി എസ് ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ചെന്നൈയിലെ തിരച്ചിൽ, ഇത് രാത്രി വരെ തുടർന്നു. നേരത്തെ റാന്നിയിലെ ജുഡീഷ്യൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി പോറ്റിയെ ഒക്ടോബർ 30 വരെ എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു. കസ്റ്റഡി കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ടീം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

അന്വേഷണപ്രകാരം, 2019-ൽ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനായി ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വർണം പൂശിയ തകിടുകൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ (ടിഡിബി) നിന്ന് പോറ്റിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് അനുമതിയില്ലാതെ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും എത്തിച്ചതായാണ് ആരോപണം. ദ്വാരപാലക തകിടുകളിൽ നിന്നും ശ്രീകോവിൽ വാതിൽക്കല്ലിൽ നിന്നും സ്വർണം കാണാതായ രണ്ട് കേസുകളിലെയും മുഖ്യപ്രതിയാണ് പോറ്റി.

ദ്വാരപാലക തകിടുകളിൽ നിന്ന് സ്വർണം കാണാതായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇതേ കേസിൽ മുൻ ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ ബി മുരാരി ബാബുവിനെ എസ്‌ഐടി അടുത്തിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Also Read:- തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ: സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി നിർണയം അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ; മുൻനിര നേതാക്കൾ കളത്തിൽ

TAGGED:

UNNIKRISHNAN POTTI CUSTODY
GOLD PLATING FIRM INSPECTION
DOOR PANELS ELECTROPLATING
DEVASWOM BOARD OFFICER ARREST
SABARIMALA GOLD SIT RAID

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.