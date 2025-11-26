"ദൈവഹിതം നോക്കി അനുമതി നൽകി, ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞില്ല"; സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ തന്ത്രിമാരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി
സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ജാമ്യഹർജിയും കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. മുൻ സെക്രട്ടറി ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയും കേൾക്കും.
Published : November 26, 2025 at 11:08 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ തന്ത്രിമാരായ കണ്ഠരര് രാജീവര്, കണ്ഠരര് മോഹനര് എന്നിവരുടെ മൊഴി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രേഖപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരം ഇഞ്ചക്കലിലെ എസ്ഐടി ഓഫിസിലെത്തിയാണ് ഇരുവരും മൊഴി നൽകിയത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളിലും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷകളിലും നിർണായക കോടതി നടപടികൾ ഇന്നുണ്ടാകും.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറിയാമെന്ന് ഇരുവരും മൊഴി നൽകി. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് സ്വർണപ്പാളിയിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് അനുമതി നൽകിയതെന്നും ദൈവഹിതം നോക്കി അനുമതി നൽകുക മാത്രമാണ് തന്ത്രിമാരുടെ ചുമതലയെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. പ്രാഥമിക വിവര ശേഖരണമാണ് നടന്നതെന്ന് എസ്ഐടി അറിയിച്ചു. ദ്വാരപാലക ശിൽപം സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുരാരി ബാബു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കള്ളമാണെന്ന് കണ്ഠരര് രാജീവര് നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ശിൽപങ്ങളുടെ കുറച്ചുഭാഗം നിറം മങ്ങിയെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അനുമതി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ മറുപടി മാത്രമാണ് നൽകിയത്. ശബരിമലയിൽ വച്ചുതന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാനാണ് അനുമതി നൽകിയതെന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പത്മകുമാറിൻ്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്ത്രിമാരെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്.
കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും ജാമ്യഹർജികളും
ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷ കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. തട്ടിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം പത്മകുമാറിൽനിന്നാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ. അതിനാൽ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനാണ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ശബരിമല മുൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിലും കോടതി ഇന്ന് വിധി പറയും. താൻ തെറ്റുകാരനല്ലെന്നും ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ നിർദേശപ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ വാദം. എന്നാൽ സ്വർണപ്പാളികളെ ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇദ്ദേഹമാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ സെക്രട്ടറി എസ് ജയശ്രീയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ കൂടി ചുമത്തിയതിനാലാണ് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീൻ അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പ പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തുവിടണമെന്ന് മിനുട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജയശ്രീയാണെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ബോർഡ് തീരുമാനം നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ജയശ്രീയുടെ വാദം.
എൻ വാസുവിൻ്റെ വാദം
അറസ്റ്റിലായ മുൻ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റ് എൻ വാസുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഡിസംബർ മൂന്നിന് കൊല്ലം വിജിലൻസ് കോടതി വിധി പറയും. വാസു വിരമിച്ചതിനുശേഷമാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൈമാറിയതെന്നും മുരാരി ബാബു നൽകിയ കത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ബോർഡിന് കൈമാറുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും, അതിനെ ശിപാർശയായി കാണാനാകില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ഉത്തരവിറങ്ങിയപ്പോഴും നടപടികൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപും വാസു ചുമതലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി വാദിച്ചു. മുൻ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർ കെ എസ് ബൈജുവിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ 29ന് വിധി പറയും.
